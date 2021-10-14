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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754578215.html
Инфекционист призвал расширить сеть школ в Москве, где тестируют на COVID
Инфекционист призвал расширить сеть школ в Москве, где тестируют на COVID - РИА Новости, 14.10.2021
Инфекционист призвал расширить сеть школ в Москве, где тестируют на COVID
Число московских школ, где детей тестируют на COVID-19, нужно расширить, заявил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T15:23
2021-10-14T15:23
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
николай малышев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Число московских школ, где детей тестируют на COVID-19, нужно расширить, заявил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.Столичный департамент образования и науки информировал, что на сегодняшний день более 3 тысяч учебных классов в школах Москвы находятся на дистанционном обучении в связи с карантином по коронавирусу, это почти 87 тысяч учеников. С четверга на базе 10 школ в Москве началось бесплатное экспресс-тестирование учащихся на COVID-19. Каждый ученик с первого по одиннадцатый класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели."Нужно расширить сеть школ, где проводят исследования на коронавирус", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, что, по его мнению, надо сделать, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом в столице.Ранее оперштаб Москвы призвал пожилых людей активнее вакцинироваться из-за высокой смертности от коронавируса.В Москве за сутки выявлено 6 712 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1419 человек, на ИВЛ находятся 558 человек.
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общество, москва, здоровье - общество, николай малышев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:23 14.10.2021
 
Инфекционист призвал расширить сеть школ в Москве, где тестируют на COVID

Инфекционист Малышев: в Москве следует расширить сеть школ, где детей тестируют на COVID

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушка возле пункта для сдачи экспресс-теста на COVID-19 в ГУМе
Девушка возле пункта для сдачи экспресс-теста на COVID-19 в ГУМе - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Число московских школ, где детей тестируют на COVID-19, нужно расширить, заявил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Столичный департамент образования и науки информировал, что на сегодняшний день более 3 тысяч учебных классов в школах Москвы находятся на дистанционном обучении в связи с карантином по коронавирусу, это почти 87 тысяч учеников. С четверга на базе 10 школ в Москве началось бесплатное экспресс-тестирование учащихся на COVID-19. Каждый ученик с первого по одиннадцатый класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели.
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"Нужно расширить сеть школ, где проводят исследования на коронавирус", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, что, по его мнению, надо сделать, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом в столице.
Ранее оперштаб Москвы призвал пожилых людей активнее вакцинироваться из-за высокой смертности от коронавируса.
В Москве за сутки выявлено 6 712 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1419 человек, на ИВЛ находятся 558 человек.
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