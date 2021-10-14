https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754563495.html

В Свердловской области расширили обязательную вакцинацию для отдельных сфер

В Свердловской области расширили обязательную вакцинацию для отдельных сфер - РИА Новости, 14.10.2021

В Свердловской области расширили обязательную вакцинацию для отдельных сфер

В Свердловской области расширили перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19, сообщает региональный департамент информполитики. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T14:25

2021-10-14T14:25

2021-10-14T16:05

распространение коронавируса

общество

свердловская область

здоровье - общество

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752504417_0:54:1888:1116_1920x0_80_0_0_55e636cfc52d382f7143a42d2b31a772.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт — РИА Новости. В Свердловской области расширили перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19, сообщает региональный департамент информполитики.Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по области Дмитрий Козловских. "К гражданам, которые должны быть обязательно привиты от COVID-19, добавились работники здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, работники многофункциональных центров, объектов транспортной инфраструктуры - автовокзалов, аэропорта, общежитий, музеев, выставочных залов и площадок, библиотек", — говорится в сообщении.Все они должны до 15 ноября привиться первым компонентом вакцины, а до 15 декабря — вторым. Тех сотрудников, кто не пройдет вакцинацию, работодатели вправе отстранить от работы или перевести на дистанционный режим.Это не касается тех, у кого есть медицинский отвод от прививки, или переболевших COVID-19 в последние полгода (для подтверждения нужны медицинские документы).Власти Свердловской области 1 октября объявили об обязательной вакцинации для некоторых категорий жителей. Тогда в перечень вошли работники сферы образования, торговли, финансовых организаций, общественного питания, такси, почты, гостиниц, парикмахерских, химчисток, театров и концертных залов, спортивных объектов, также муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления.

https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754550241.html

https://ria.ru/20211014/covid-19-1754519607.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, свердловская область, здоровье - общество, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19