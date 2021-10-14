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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754563495.html
В Свердловской области расширили обязательную вакцинацию для отдельных сфер
В Свердловской области расширили обязательную вакцинацию для отдельных сфер - РИА Новости, 14.10.2021
В Свердловской области расширили обязательную вакцинацию для отдельных сфер
В Свердловской области расширили перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19, сообщает региональный департамент информполитики. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:25
2021-10-14T16:05
распространение коронавируса
общество
свердловская область
здоровье - общество
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт — РИА Новости. В Свердловской области расширили перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19, сообщает региональный департамент информполитики.Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по области Дмитрий Козловских. "К гражданам, которые должны быть обязательно привиты от COVID-19, добавились работники здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, работники многофункциональных центров, объектов транспортной инфраструктуры - автовокзалов, аэропорта, общежитий, музеев, выставочных залов и площадок, библиотек", — говорится в сообщении.Все они должны до 15 ноября привиться первым компонентом вакцины, а до 15 декабря — вторым. Тех сотрудников, кто не пройдет вакцинацию, работодатели вправе отстранить от работы или перевести на дистанционный режим.Это не касается тех, у кого есть медицинский отвод от прививки, или переболевших COVID-19 в последние полгода (для подтверждения нужны медицинские документы).Власти Свердловской области 1 октября объявили об обязательной вакцинации для некоторых категорий жителей. Тогда в перечень вошли работники сферы образования, торговли, финансовых организаций, общественного питания, такси, почты, гостиниц, парикмахерских, химчисток, театров и концертных залов, спортивных объектов, также муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления.
https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754550241.html
https://ria.ru/20211014/covid-19-1754519607.html
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общество, свердловская область, здоровье - общество, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:25 14.10.2021 (обновлено: 16:05 14.10.2021)
 
В Свердловской области расширили обязательную вакцинацию для отдельных сфер

В Свердловской области расширили список работников, попадающих под обязательную вакцинацию

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтограф-сессия К. Богомолова в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе
Автограф-сессия К. Богомолова в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт — РИА Новости. В Свердловской области расширили перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19, сообщает региональный департамент информполитики.
Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по области Дмитрий Козловских.
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"К гражданам, которые должны быть обязательно привиты от COVID-19, добавились работники здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, работники многофункциональных центров, объектов транспортной инфраструктуры - автовокзалов, аэропорта, общежитий, музеев, выставочных залов и площадок, библиотек", — говорится в сообщении.
Все они должны до 15 ноября привиться первым компонентом вакцины, а до 15 декабря — вторым. Тех сотрудников, кто не пройдет вакцинацию, работодатели вправе отстранить от работы или перевести на дистанционный режим.
Это не касается тех, у кого есть медицинский отвод от прививки, или переболевших COVID-19 в последние полгода (для подтверждения нужны медицинские документы).
Власти Свердловской области 1 октября объявили об обязательной вакцинации для некоторых категорий жителей. Тогда в перечень вошли работники сферы образования, торговли, финансовых организаций, общественного питания, такси, почты, гостиниц, парикмахерских, химчисток, театров и концертных залов, спортивных объектов, также муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления.
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Распространение коронавирусаОбществоСвердловская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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