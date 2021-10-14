https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754542223.html

Почти две тысячи случаев Covid-19 выявлено в Подмосковье за сутки

Почти две тысячи случаев Covid-19 выявлено в Подмосковье за сутки - РИА Новости, 14.10.2021

Почти две тысячи случаев Covid-19 выявлено в Подмосковье за сутки

Почти 2 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено на территории Московской области за прошедшие сутки, говорится в сообщении подмосковного... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:06

2021-10-14T13:06

2021-10-14T13:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

красногорск

балашиха

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Почти 2 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено на территории Московской области за прошедшие сутки, говорится в сообщении подмосковного оперштаба по борьбе с коронавирусом.Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в городском округе Балашиха (231), Королев (170) и Красногорск (126).В пресс-службе также отметили, что в подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа."Всего с начала пандемии в Московской области выявлено 473 012 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 8 322 человек. Выздоровели и выписались 409 101 человек", - говорится в сообщении.В оперштабе напомнили, что при появлении любых симптомов ОРВИ рекомендуется вызывать врача на дом.

https://ria.ru/20211014/vaktsinatsiya-1754527521.html

московская область (подмосковье)

красногорск

балашиха

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московская область (подмосковье), красногорск, балашиха, коронавирус covid-19, коронавирус в россии