В ВОЗ не исключили возможности утечки COVID-19 из лаборатории
Глава ВОЗ Гебрейесус не исключил возможности утечки COVID-19 из научной лаборатории
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения
РИМ, 14 окт - РИА Новости. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил возможности утечки COVID-19 из научной лаборатории, отметив, что такая гипотеза "еще не была категорически исключена".
"Нужно продолжать изучение всех гипотез, от гипотезы передачи вируса от животного до гипотезы о его утечке из лаборатории, которая еще не была категорически исключена. С самого начала ВОЗ постоянно призывала к полностью открытому и прозрачному научному процессу для понимания первых дней пандемии", - заявил глава ВОЗ в интервью, которое в четверг опубликовала миланская газета Corriere della Sera.
Гебрейесус напомнил в этой связи, что исследования относительно происхождения коронавируса являются серьезным вопросом для науки и требуют времени. При этом он указал на некоторые "факторы, в том числе политические", которые препятствуют получению ответа на этот вопрос.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы лучше понять истоки этой пандемии. Были предприняты многочисленные миссии в Китай, чтобы лучше понять причины возникновения первых случаев и рекомендовать дальнейшие исследования, которые срочно необходимы", - сказал он.
Глава ВОЗ отметил, что в августе организация сформировала Научно-консультативную группу по вопросу о происхождении новых патогенов (Sago) для консультирования по техническим и научным вопросам, касающимся происхождения возникающих и повторно появляющихся патогенов с эпидемическим и пандемическим потенциалом, включая SARS-CoV-2.
Гебрейесус заявил также, что человечеству нужно лучше готовиться к угрозе возникновения новых эпидемий и пандемий. "Мир должен быть лучше подготовлен к предотвращению и реагированию на угрозу инфекционных заболеваний пандемического и эпидемического потенциала. COVID-19 показал нам, что наша подготовка могла бы быть значительно лучше", - сказал он.
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