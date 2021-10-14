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Липецкая область
https://ria.ru/20211014/konkurs-1754589458.html
Школьник из Липецкой области победил во Всероссийском конкурсе
Школьник из Липецкой области победил во Всероссийском конкурсе - РИА Новости, 14.10.2021
Школьник из Липецкой области победил во Всероссийском конкурсе
Воспитанник лицея номер 1 поселка Добринка Липецкой области Сергей Фомин стал победителем Всероссийского творческого конкурса "Россия – мой дом!" в номинации... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:32
2021-10-14T16:32
липецкая область
мгу имени м. в. ломоносова
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 14 окт – РИА Новости. Воспитанник лицея номер 1 поселка Добринка Липецкой области Сергей Фомин стал победителем Всероссийского творческого конкурса "Россия – мой дом!" в номинации "Литературное произведение", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в этом году Всероссийский творческий конкурс "Россия – мой дом!" посвящен Году науки и технологий. Конкурс организован факультетом государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова и проходит в трех номинациях: "Живопись", "Литературное произведение" и "Медиа Арт".Артамонов отметил, что Сергей написал статью "О пользе переработки пластиковых крышечек". Школьники поселка Добринка несколько лет принимают участие во всероссийском проекте "Добрые крышечки". Они не только сохраняют природу, но и переводят средства от переработки в благотворительный фонд помощи больным детям. Призеры конкурса были приглашены на Всероссийский фестиваль науки, проходивший в Москве с 8 по 10 октября."Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь, которая скоро возьмет на себя ответственность за нашу страну, развитие экономики России", - сказал Артамонов.
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мгу имени м. в. ломоносова, игорь артамонов
16:32 14.10.2021
 

Школьник из Липецкой области победил во Всероссийском конкурсе

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиВосьмиклассник из лицея №1 поселка Добринка Сергей Фомин стал победителем Всероссийского творческого конкурса "Россия – мой дом!" в номинации "Литературное произведение"
Восьмиклассник из лицея №1 поселка Добринка Сергей Фомин стал победителем Всероссийского творческого конкурса Россия – мой дом! в номинации Литературное произведение - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 14 окт – РИА Новости. Воспитанник лицея номер 1 поселка Добринка Липецкой области Сергей Фомин стал победителем Всероссийского творческого конкурса "Россия – мой дом!" в номинации "Литературное произведение", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в этом году Всероссийский творческий конкурс "Россия – мой дом!" посвящен Году науки и технологий. Конкурс организован факультетом государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова и проходит в трех номинациях: "Живопись", "Литературное произведение" и "Медиа Арт".
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Артамонов отметил, что Сергей написал статью "О пользе переработки пластиковых крышечек". Школьники поселка Добринка несколько лет принимают участие во всероссийском проекте "Добрые крышечки". Они не только сохраняют природу, но и переводят средства от переработки в благотворительный фонд помощи больным детям. Призеры конкурса были приглашены на Всероссийский фестиваль науки, проходивший в Москве с 8 по 10 октября.
"Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь, которая скоро возьмет на себя ответственность за нашу страну, развитие экономики России", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьМГУ имени М. В. ЛомоносоваИгорь Артамонов
 
 
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