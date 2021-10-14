Школьник из Липецкой области победил во Всероссийском конкурсе
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиВосьмиклассник из лицея №1 поселка Добринка Сергей Фомин стал победителем Всероссийского творческого конкурса "Россия – мой дом!" в номинации "Литературное произведение"
ЛИПЕЦК, 14 окт – РИА Новости. Воспитанник лицея номер 1 поселка Добринка Липецкой области Сергей Фомин стал победителем Всероссийского творческого конкурса "Россия – мой дом!" в номинации "Литературное произведение", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в этом году Всероссийский творческий конкурс "Россия – мой дом!" посвящен Году науки и технологий. Конкурс организован факультетом государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова и проходит в трех номинациях: "Живопись", "Литературное произведение" и "Медиа Арт".
Артамонов отметил, что Сергей написал статью "О пользе переработки пластиковых крышечек". Школьники поселка Добринка несколько лет принимают участие во всероссийском проекте "Добрые крышечки". Они не только сохраняют природу, но и переводят средства от переработки в благотворительный фонд помощи больным детям. Призеры конкурса были приглашены на Всероссийский фестиваль науки, проходивший в Москве с 8 по 10 октября.
"Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь, которая скоро возьмет на себя ответственность за нашу страну, развитие экономики России", - сказал Артамонов.