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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20211014/istoschenie-1754568766.html
Артюхов: добыча газа на Ямале может снизиться из-за истощения месторождений
Артюхов: добыча газа на Ямале может снизиться из-за истощения месторождений - РИА Новости, 14.10.2021
Артюхов: добыча газа на Ямале может снизиться из-за истощения месторождений
Добыча газа на месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) может снизиться из-за естественного истощения ресурсов уже после 2030 года, сообщил РИА... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:45
2021-10-14T14:45
ямало-ненецкий автономный округ
экономика
ямал
дмитрий артюхов
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Добыча газа на месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) может снизиться из-за естественного истощения ресурсов уже после 2030 года, сообщил РИА Новости губернатор Дмитрий Артюхов.В начале октября на совещании по вопросам развития энергетики Артюхов попросил президента России Владимира Путина дать поручение о создании комплексной программы по разработке сложных запасов газа Ямала.Как отметил глава ЯНАО в беседе с РИА Новости, сейчас стоит задача вовлечь в разработку новые месторождения."На ближайшие годы уровень добычи газа на Ямале будет сохраняться на высоком уровне. Но за 2030 годом прогнозируется снижение в силу естественного истощения (месторождений). Нам нужно компенсировать убывающий объем", - сказал Артюхов в рамках российской энергетической недели (РЭН) в Москве.Что касается программы по разработке сложных запасов газа Ямала, глава региона сообщил, что она требует привлечения серьезных инвестиций в эту отрасль. Разработка многих месторождений на сегодняшний день затруднена или невыгодна, необходимо снять существующие барьеры
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экономика, ямал, дмитрий артюхов
14:45 14.10.2021
 

Артюхов: добыча газа на Ямале может снизиться из-за истощения месторождений

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на ПМЭФ-2021
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Добыча газа на месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) может снизиться из-за естественного истощения ресурсов уже после 2030 года, сообщил РИА Новости губернатор Дмитрий Артюхов.
В начале октября на совещании по вопросам развития энергетики Артюхов попросил президента России Владимира Путина дать поручение о создании комплексной программы по разработке сложных запасов газа Ямала.
Как отметил глава ЯНАО в беседе с РИА Новости, сейчас стоит задача вовлечь в разработку новые месторождения.
"На ближайшие годы уровень добычи газа на Ямале будет сохраняться на высоком уровне. Но за 2030 годом прогнозируется снижение в силу естественного истощения (месторождений). Нам нужно компенсировать убывающий объем", - сказал Артюхов в рамках российской энергетической недели (РЭН) в Москве.
Что касается программы по разработке сложных запасов газа Ямала, глава региона сообщил, что она требует привлечения серьезных инвестиций в эту отрасль. Разработка многих месторождений на сегодняшний день затруднена или невыгодна, необходимо снять существующие барьеры
"Это в перспективе за собой влечет добавление запасов газа на триллионы кубометров добычи. У нас в год в стране добывается чуть больше 600 миллиардов (кубометров газа), то есть мы можем несколько годовых добыч просто положить на стол, создав для этого необходимые условия", - заключил Артюхов.
Дмитрий Артюхов во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 20:07
Глава ЯНАО попросил создать программу разработки сложных запасов газа Ямала
 
Ямало-Ненецкий автономный округЭкономикаЯмалДмитрий Артюхов
 
 
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