https://ria.ru/20211014/istoschenie-1754568766.html

Артюхов: добыча газа на Ямале может снизиться из-за истощения месторождений

Артюхов: добыча газа на Ямале может снизиться из-за истощения месторождений - РИА Новости, 14.10.2021

Артюхов: добыча газа на Ямале может снизиться из-за истощения месторождений

Добыча газа на месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) может снизиться из-за естественного истощения ресурсов уже после 2030 года, сообщил РИА... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T14:45

2021-10-14T14:45

2021-10-14T14:45

ямало-ненецкий автономный округ

экономика

ямал

дмитрий артюхов

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Добыча газа на месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) может снизиться из-за естественного истощения ресурсов уже после 2030 года, сообщил РИА Новости губернатор Дмитрий Артюхов.В начале октября на совещании по вопросам развития энергетики Артюхов попросил президента России Владимира Путина дать поручение о создании комплексной программы по разработке сложных запасов газа Ямала.Как отметил глава ЯНАО в беседе с РИА Новости, сейчас стоит задача вовлечь в разработку новые месторождения."На ближайшие годы уровень добычи газа на Ямале будет сохраняться на высоком уровне. Но за 2030 годом прогнозируется снижение в силу естественного истощения (месторождений). Нам нужно компенсировать убывающий объем", - сказал Артюхов в рамках российской энергетической недели (РЭН) в Москве.Что касается программы по разработке сложных запасов газа Ямала, глава региона сообщил, что она требует привлечения серьезных инвестиций в эту отрасль. Разработка многих месторождений на сегодняшний день затруднена или невыгодна, необходимо снять существующие барьеры

https://ria.ru/20211006/artyukhov-1753415135.html

ямал

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экономика, ямал, дмитрий артюхов