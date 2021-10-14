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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211014/hopkins-1754354139.html
Энтони Хопкинс присоединился к звездному составу драмы "Время Армагеддона"
Энтони Хопкинс присоединился к звездному составу драмы "Время Армагеддона" - РИА Новости, 14.10.2021
Энтони Хопкинс присоединился к звездному составу драмы "Время Армагеддона"
Энтони Хопкинс и Джереми Стронг присоединились к актерскому составу драмы Джеймса Грэя "Время Армагеддона" ("Armageddon Time"), сообщает Deadline. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T04:31
2021-10-14T04:31
культура
энтони хопкинс
новости культуры
кино и сериалы
сша
нью-йорк (город)
роберт де ниро
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Энтони Хопкинс и Джереми Стронг присоединились к актерскому составу драмы Джеймса Грэя "Время Армагеддона" ("Armageddon Time"), сообщает Deadline. Кого они сыграют, пока неизвестно.Ожидается, что этот фильм будет о взрослении и дружбе и частично вдохновлен детскими воспоминаниями режиссера. Действие в картине развернется в 1980-е годы в Квинсе (США) вокруг студентов из местной школы. Съемки сейчас проходят в Нью-Йорке. Дата выхода ленты пока не объявлена.Ранее на ключевые роли были утверждены Роберт Де Ниро, Оскар Айзек, Дональд Сазерленд, Энн Хэтэуэй и Кейт Бланшетт. Хопкинс в этом году стал лауреатом премии "Оскар" за "Лучшую мужскую роль" в фильме Флориана Зеллера "Отец" (2020), а Стронг получил "Эмми" за участие в сериале "Наследники".
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энтони хопкинс, новости культуры, кино и сериалы, сша, нью-йорк (город), роберт де ниро, кейт бланшетт
04:31 14.10.2021
 
Энтони Хопкинс присоединился к звездному составу драмы "Время Армагеддона"

Энтони Хопкинс и Джереми Стронг снимутся в новом фильме режиссера триллера "К звездам"

© AP Photo / Richard Shotwell/InvisionЭнтони Хопкинс
Энтони Хопкинс - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© AP Photo / Richard Shotwell/Invision
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Энтони Хопкинс и Джереми Стронг присоединились к актерскому составу драмы Джеймса Грэя "Время Армагеддона" ("Armageddon Time"), сообщает Deadline.
Кого они сыграют, пока неизвестно.
Ожидается, что этот фильм будет о взрослении и дружбе и частично вдохновлен детскими воспоминаниями режиссера. Действие в картине развернется в 1980-е годы в Квинсе (США) вокруг студентов из местной школы.
Съемки сейчас проходят в Нью-Йорке. Дата выхода ленты пока не объявлена.
Ранее на ключевые роли были утверждены Роберт Де Ниро, Оскар Айзек, Дональд Сазерленд, Энн Хэтэуэй и Кейт Бланшетт.
Хопкинс в этом году стал лауреатом премии "Оскар" за "Лучшую мужскую роль" в фильме Флориана Зеллера "Отец" (2020), а Стронг получил "Эмми" за участие в сериале "Наследники".
Кадр из фильма Отец
Вчера, 05:43Культура
Энтони Хопкинс сыграет в новом фильме Флориана Зеллера, режиссера "Отца"
 
КультураЭнтони ХопкинсНовости культурыКино и сериалыСШАНью-Йорк (город)Роберт Де НироКейт Бланшетт
 
 
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