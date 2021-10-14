https://ria.ru/20211014/hopkins-1754354139.html

Энтони Хопкинс присоединился к звездному составу драмы "Время Армагеддона"

Энтони Хопкинс присоединился к звездному составу драмы "Время Армагеддона" - РИА Новости, 14.10.2021

Энтони Хопкинс присоединился к звездному составу драмы "Время Армагеддона"

Энтони Хопкинс и Джереми Стронг присоединились к актерскому составу драмы Джеймса Грэя "Время Армагеддона" ("Armageddon Time"), сообщает Deadline. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T04:31

2021-10-14T04:31

2021-10-14T04:31

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Энтони Хопкинс и Джереми Стронг присоединились к актерскому составу драмы Джеймса Грэя "Время Армагеддона" ("Armageddon Time"), сообщает Deadline. Кого они сыграют, пока неизвестно.Ожидается, что этот фильм будет о взрослении и дружбе и частично вдохновлен детскими воспоминаниями режиссера. Действие в картине развернется в 1980-е годы в Квинсе (США) вокруг студентов из местной школы. Съемки сейчас проходят в Нью-Йорке. Дата выхода ленты пока не объявлена.Ранее на ключевые роли были утверждены Роберт Де Ниро, Оскар Айзек, Дональд Сазерленд, Энн Хэтэуэй и Кейт Бланшетт. Хопкинс в этом году стал лауреатом премии "Оскар" за "Лучшую мужскую роль" в фильме Флориана Зеллера "Отец" (2020), а Стронг получил "Эмми" за участие в сериале "Наследники".

https://ria.ru/20211013/hopkins-1754157237.html

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энтони хопкинс, новости культуры, кино и сериалы, сша, нью-йорк (город), роберт де ниро, кейт бланшетт