https://ria.ru/20211014/hopkins-1754354139.html
Энтони Хопкинс присоединился к звездному составу драмы "Время Армагеддона"
Энтони Хопкинс присоединился к звездному составу драмы "Время Армагеддона" - РИА Новости, 14.10.2021
Энтони Хопкинс присоединился к звездному составу драмы "Время Армагеддона"
Энтони Хопкинс и Джереми Стронг присоединились к актерскому составу драмы Джеймса Грэя "Время Армагеддона" ("Armageddon Time"), сообщает Deadline. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T04:31
2021-10-14T04:31
2021-10-14T04:31
культура
энтони хопкинс
новости культуры
кино и сериалы
сша
нью-йорк (город)
роберт де ниро
кейт бланшетт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591549353_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdd48b9fb5554c1eb3e5fe8c7612378d.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Энтони Хопкинс и Джереми Стронг присоединились к актерскому составу драмы Джеймса Грэя "Время Армагеддона" ("Armageddon Time"), сообщает Deadline. Кого они сыграют, пока неизвестно.Ожидается, что этот фильм будет о взрослении и дружбе и частично вдохновлен детскими воспоминаниями режиссера. Действие в картине развернется в 1980-е годы в Квинсе (США) вокруг студентов из местной школы. Съемки сейчас проходят в Нью-Йорке. Дата выхода ленты пока не объявлена.Ранее на ключевые роли были утверждены Роберт Де Ниро, Оскар Айзек, Дональд Сазерленд, Энн Хэтэуэй и Кейт Бланшетт. Хопкинс в этом году стал лауреатом премии "Оскар" за "Лучшую мужскую роль" в фильме Флориана Зеллера "Отец" (2020), а Стронг получил "Эмми" за участие в сериале "Наследники".
https://ria.ru/20211013/hopkins-1754157237.html
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591549353_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_7b01aca09b57c74a5b3ed588851215a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энтони хопкинс, новости культуры, кино и сериалы, сша, нью-йорк (город), роберт де ниро, кейт бланшетт
Энтони Хопкинс присоединился к звездному составу драмы "Время Армагеддона"
Энтони Хопкинс и Джереми Стронг снимутся в новом фильме режиссера триллера "К звездам"