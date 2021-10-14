https://ria.ru/20211014/golosovanie-1754476858.html

Лукашенко подписал закон о едином дне голосования

Лукашенко подписал закон о едином дне голосования - РИА Новости, 14.10.2021

Лукашенко подписал закон о едином дне голосования

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о введении в стране единого дня голосования, документ опубликован в четверг на национальном правовом... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T00:37

2021-10-14T00:37

2021-10-14T00:37

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белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о введении в стране единого дня голосования, документ опубликован в четверг на национальном правовом интернет-портале страны.Обе палаты белорусского парламента приняли законопроект о соответствующих поправках в конституцию 4 октября.Согласно ему, конституция дополняется статьей о том, что "местные Советы депутатов двадцать восьмого созыва осуществляют свои полномочия до начала полномочий местных Советов депутатов, избранных в единый день голосования".Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.Ранее в Белоруссии было предложено установить единый день голосования на выборах депутатов всех уровней. Обе палаты парламента приняли обращение к президенту Белоруссии о совмещении в 2023 году выборов в местные советы депутатов и нижнюю палату парламента. В Белоруссии избирают депутатов местных советов (более 18 тысяч) и депутатов нижней палаты парламента (110), их полномочия действуют четыре года.

https://ria.ru/20211014/zakon-1754476208.html

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в мире, справки, белоруссия, александр лукашенко