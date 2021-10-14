Лукашенко подписал закон о едином дне голосования
Президент Белоруссии Лукашенко подписал закон о введении в стране единого дня голосования
МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о введении в стране единого дня голосования, документ опубликован в четверг на национальном правовом интернет-портале страны.
Обе палаты белорусского парламента приняли законопроект о соответствующих поправках в конституцию 4 октября.
"Внести в Конституцию Республики Беларусь от 15 марта 1994 года следующие изменения… Статью 67 дополнить частью следующего содержания: "Выборы депутатов проводятся в единый день голосования", - говорится в законе, подписанном Лукашенко.
Согласно ему, конституция дополняется статьей о том, что "местные Советы депутатов двадцать восьмого созыва осуществляют свои полномочия до начала полномочий местных Советов депутатов, избранных в единый день голосования".
Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Ранее в Белоруссии было предложено установить единый день голосования на выборах депутатов всех уровней. Обе палаты парламента приняли обращение к президенту Белоруссии о совмещении в 2023 году выборов в местные советы депутатов и нижнюю палату парламента. В Белоруссии избирают депутатов местных советов (более 18 тысяч) и депутатов нижней палаты парламента (110), их полномочия действуют четыре года.