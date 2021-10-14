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Лукашенко подписал закон о едином дне голосования
Лукашенко подписал закон о едином дне голосования - РИА Новости, 14.10.2021
Лукашенко подписал закон о едином дне голосования
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о введении в стране единого дня голосования, документ опубликован в четверг на национальном правовом... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T00:37
2021-10-14T00:37
в мире
справки
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о введении в стране единого дня голосования, документ опубликован в четверг на национальном правовом интернет-портале страны.Обе палаты белорусского парламента приняли законопроект о соответствующих поправках в конституцию 4 октября.Согласно ему, конституция дополняется статьей о том, что "местные Советы депутатов двадцать восьмого созыва осуществляют свои полномочия до начала полномочий местных Советов депутатов, избранных в единый день голосования".Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.Ранее в Белоруссии было предложено установить единый день голосования на выборах депутатов всех уровней. Обе палаты парламента приняли обращение к президенту Белоруссии о совмещении в 2023 году выборов в местные советы депутатов и нижнюю палату парламента. В Белоруссии избирают депутатов местных советов (более 18 тысяч) и депутатов нижней палаты парламента (110), их полномочия действуют четыре года.
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в мире, справки, белоруссия, александр лукашенко
00:37 14.10.2021
 
Лукашенко подписал закон о едином дне голосования

Президент Белоруссии Лукашенко подписал закон о введении в стране единого дня голосования

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о введении в стране единого дня голосования, документ опубликован в четверг на национальном правовом интернет-портале страны.
Обе палаты белорусского парламента приняли законопроект о соответствующих поправках в конституцию 4 октября.
"Внести в Конституцию Республики Беларусь от 15 марта 1994 года следующие изменения… Статью 67 дополнить частью следующего содержания: "Выборы депутатов проводятся в единый день голосования", - говорится в законе, подписанном Лукашенко.
Согласно ему, конституция дополняется статьей о том, что "местные Советы депутатов двадцать восьмого созыва осуществляют свои полномочия до начала полномочий местных Советов депутатов, избранных в единый день голосования".
Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Ранее в Белоруссии было предложено установить единый день голосования на выборах депутатов всех уровней. Обе палаты парламента приняли обращение к президенту Белоруссии о совмещении в 2023 году выборов в местные советы депутатов и нижнюю палату парламента. В Белоруссии избирают депутатов местных советов (более 18 тысяч) и депутатов нижней палаты парламента (110), их полномочия действуют четыре года.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
00:27
Лукашенко подписал закон о приостановке соглашения с ЕС о реадмиссии
 
В миреСправкиБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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