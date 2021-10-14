https://ria.ru/20211014/forum-1754596080.html

Газовый форум задал мировые тренды в энергетике на ближайшее десятилетие

Газовый форум задал мировые тренды в энергетике на ближайшее десятилетие - РИА Новости, 14.10.2021

Газовый форум задал мировые тренды в энергетике на ближайшее десятилетие

В этом году Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) посетили почти 13 тыс. участников из 27 стран мира. Деловая программа включала более 70... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T16:41

2021-10-14T16:41

2021-10-14T16:41

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МОСКВА, 14 окт - Дирекция ПМГФ. В этом году Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) посетили почти 13 тыс. участников из 27 стран мира. Деловая программа включала более 70 мероприятий, в рамках выставочной программы 470 компаний представили новейшие разработки для газовой отрасли. Работу ПМГФ освещали представители более 100 СМИ.ПМГФ-2021 продемонстрировал эффективность нового формата деловых мероприятий: сочетание онлайн- и офлайн-встреч обеспечило мощную синергию и увеличение охвата аудитории в условиях пандемии.За четыре дня Форума прошли десятки дискуссий, заседаний, презентаций и круглых столов с первыми лицами крупнейших российских и иностранных компаний, а также представителями органов государственной власти.Главным событием Форума стало Пленарное заседание "Природный газ: новые вызовы и решения в глобальной энергетике", в ходе которого участники обсудили ситуацию с поставками газа в Европу: из-за роста цен на газ ситуация в странах Евросоюза остаётся сложной, а спрос на российское топливо растёт.Ещё одна ключевая дискуссия состоялась в ходе Пленарного заседания "Природный газ — моторное топливо для устойчивого развития регионов". Участники обсудили развитие рынка газомоторного топлива и отметили, что в перспективе до 2030 года оно будет наиболее востребованным видом в сфере транспорта.В рамках Закрытого совещания по вопросам технологического развития ПАО "Газпром" участники обсудили импортозамещение в сфере производства оборудования для газовой отрасли, которое позволяет компании экономить значительные средства при закупке оборудования.Выставочная и деловая программы охватили все направления нефтегазовой отрасли: от геологоразведки и газодобычи до транспортировки, потребления и переработки, а также инновационных проектов импортозамещения в сфере оборудования для газовой отрасли. Широкое освещение получили и экологическая повестка, и разработки с использованием искусственного интеллекта, и вопросы работы с персоналом.Более 30% мероприятий деловой программы прошло с участием международных экспертов из Бельгии, Швейцарии, ОАЭ, Индии, Индонезии, Бразилии, Австралии, Казахстана, Нигерии, США, Норвегии, Канады, Нидерландов, Германии, Иордании, Франции, Великобритании.Традиционно в рамках Молодёжного дня представители отраслевой бизнес-элиты в формате "встречи без галстуков" пообщались с лучшими молодыми специалистами и студентами ведущих университетов России и Европы. В этом году в финал вышли 40 ребят из 25 вузов 9 стран мира.Большой интерес привлекла экспозиция, которая развернулась в Экспофоруме на площади 40 тыс. м2 и охватила все направления нефтегазовой отрасли: VIII Международная специализированная выставка "InGAS Stream — Инновации в газовой отрасли", V Корпоративная выставочная экспозиция "Импортозамещение в газовой отрасли", VII Международная специализированная выставка "Газомоторное топливо", XXIV Международная специализированная выставка газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства "РОС-ГАЗ-ЭКСПО".Свои проекты на выставке представили "Газпром", Uniper SE, Boskalis, УК ГК "Комита", "Сименс Энергетика", Группа ГМС, ОМК, "Газпром бурение", "Космос-Нефть-Газ", "Газпром межрегионгаз", "Северсталь", Объединенный промышленный комплекс, Салаватский катализаторный завод, ПСИ, Автомобильный завод "Урал", Группа ГАЗ и другие.Новейшие прорывные технологии продемонстрировали ведущие отраслевые производители: Концерн ВКО "Алмаз – Антей", завод "Измерон", ТМК, "Энегльсспецтрубмаш", "РЭП Холдинг", "Валком", "Кургандормаш", "Линде Северсталь", "Мотовилихинские заводы" и другие.В рамках Корпоративной выставочной экспозиции "Импортозамещение в газовой отрасли" 60 компаний продемонстрировали более 160 образцов высокотехнологичной продукции. Так, например, завод "Измерон", заместивший импортные комплексы подземного оборудования для скважин с высоким пластовым давлением и агрессивными средами, представил комплексы нижнего и верхнего заканчивания нефтегазовых скважин собственной разработки. АО "РЭП Холдинг" продемонстрировало индустриальную газотурбинную установку Т32-1 мощностью 32 МВт в однорамном исполнении, а также образец ротора указанной газовой турбины в натуральную величину.На открытой площадке Экспофорума была представлена экспозиция техники, работающей на природном газе, в том числе автомобили — участники автопробега "Голубой коридор: газ в моторы 2021".Активное участие в ПМГФ приняли субъекты Российской Федерации. Республики Башкортостан и Татарстан, Пермский край, Челябинская и Омская области представили коллективные стенды своих промышленных предприятий. В составе официальных делегаций на Форуме также присутствовали представители из Московской, Ленинградской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Курской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия), Республики Калмыкия и других регионов.На ПМГФ были подписаны соглашения между субъектами Российской Федерации, промышленными компаниями, органами государственной власти. Среди участников соглашений: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Международный консорциум "Объединенный промышленный комплекс", компания "Сименс", Администрация Ненецкого автономного округа, Управляющая компания "Русхим", ТМК, "Везерфорд", "РариТЭК Холдинг", "Авангард", "РусГазБурение", "Уралмаш НГО Холдинг" и другие.Особенностью ПМГФ-2021 стало его проведение в гибридном формате. Многие спикеры приняли участие в конференциях в онлайн-режиме, также были организованы трансляция и работа телестудии. В рамках международной конференции "Российско-казахстанское сотрудничество в газовой отрасли" состоялся телемост с Казахстаном.Юбилейный Петербургский международный газовый форум стал одним из крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий в России в этом году. И это самое отчётливое свидетельство того, что деловая жизнь в России наконец-то восстанавливается.Форум прошёл при участии Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга.Подробнее – на официальном сайте Форума.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы