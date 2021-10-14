https://ria.ru/20211014/festival-1754539966.html

Международный фестиваль социального кино "Лампа" впервые состоится в Москве

Международный фестиваль социального кино "Лампа" впервые состоится в Москве - РИА Новости, 14.10.2021

Международный фестиваль социального кино "Лампа" впервые состоится в Москве

Международный фестиваль-форум социального кино "Лампа", программа которого включает открытые кинопоказы и образовательные мероприятия, состоится 15-18 октября в РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:58

2021-10-14T12:58

2021-10-14T12:59

москва

кино

культура

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Международный фестиваль-форум социального кино "Лампа", программа которого включает открытые кинопоказы и образовательные мероприятия, состоится 15-18 октября в Москве, сообщили в пресс-службе мероприятия."Фестиваль "Лампа" – это яркий прожектор, который высвечивает серьезные проблемы и новых героев, способных эти проблемы решать. Из года в год мероприятие задает тренды в области социального видеоконтента. Обширное сообщество фестиваля, а это режиссеры, сценаристы, операторы, актеры, настоящие герои из реальной жизни, добровольцы, благотворители, социально ответственные компании, СМИ и, конечно, зрители, – вместе мы меняем мир к лучшему!", – отметила президент кинофестиваля Ольга Зубкова."Лампа" освещает широкий спектр общественно значимых тем, таких как добровольчество и благотворительность, комфортная городская среда, экология, расширение инклюзии, доступное образование для всех. Девиз фестиваля этого года – "Город светлее с кино".В этом году в шорт-лист фестиваля вошли работы из России, Германии, Израиля, Великобритании, США, Индии и других стран, сообщили организаторы.В рамках фестиваля пройдет кинофорум с образовательными и мотивационными площадками о социальном кино и общественных инновациях. Программа также будет включать дискуссии, паблик-токи, творческие встречи с известными актерами и режиссерами. Фестиваль объединит более 70 спикеров и экспертов, среди которых актеры Александр Петров, Катерина Шпица, Виктор Добронравов, режиссер Илья Найшуллер, оператор Олег Лукичев, генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, австралийский режиссер и номинант премии "Оскар" Радхея Джегатева и многие другие.

https://radiosputnik.ria.ru/20211008/festival-1753761486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, кино, культура