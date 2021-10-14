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Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике
Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике - РИА Новости, 14.10.2021
Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике
Министры финансов и главы центробанков G20 обсудили в рамках осенних встреч МВФ и Всемирного банка макроэкономику, вакцины и климат, а также универсальное... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T04:19
2021-10-14T04:19
экономика
сша
всемирный банк
большая двадцатка
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Министры финансов и главы центробанков G20 обсудили в рамках осенних встреч МВФ и Всемирного банка макроэкономику, вакцины и климат, а также универсальное налогообложение, сообщил минфин США.Минфин США назвал "продуктивными" обсуждения по международному налогообложению."Министр (финансов США Джанет – ред.) Йеллен сообщила, что продолжит продуктивно и конструктивно работать с конгрессом (США) с тем, чтобы в согласованный (палатами конгресса бюджетный) законопроект были внесены наши надежды на революционные изменения в международном налоговом режиме", - уточнили в минфине.
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экономика, сша, всемирный банк, большая двадцатка, министерство финансов сша
04:19 14.10.2021
 
Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике

Министры финансов и главы ЦБ стран G20 обсудили положение дел в мировой экономике

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда
Здание Международного валютного фонда - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Министры финансов и главы центробанков G20 обсудили в рамках осенних встреч МВФ и Всемирного банка макроэкономику, вакцины и климат, а также универсальное налогообложение, сообщил минфин США.
"Они обсудили круг вопросов, включая нынешние макроэкономические условия, дальнейший прогресс по реформам международного налогообложения, координацию по распределению вакцин и долгосрочную готовность к пандемиям, а также усилия внутри рабочей группы G20 по предотвращению последствий изменения климата и вопросы финансового регулирования", - говорится в сообщении.
Минфин США назвал "продуктивными" обсуждения по международному налогообложению.
"Министр (финансов США Джанет – ред.) Йеллен сообщила, что продолжит продуктивно и конструктивно работать с конгрессом (США) с тем, чтобы в согласованный (палатами конгресса бюджетный) законопроект были внесены наши надежды на революционные изменения в международном налоговом режиме", - уточнили в минфине.
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ЭкономикаСШАВсемирный банкБольшая двадцаткаМинистерство финансов США
 
 
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