https://ria.ru/20211014/ekonomika-1754483540.html

Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике

Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике - РИА Новости, 14.10.2021

Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике

Министры финансов и главы центробанков G20 обсудили в рамках осенних встреч МВФ и Всемирного банка макроэкономику, вакцины и климат, а также универсальное... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T04:19

2021-10-14T04:19

2021-10-14T04:19

экономика

сша

всемирный банк

большая двадцатка

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Министры финансов и главы центробанков G20 обсудили в рамках осенних встреч МВФ и Всемирного банка макроэкономику, вакцины и климат, а также универсальное налогообложение, сообщил минфин США.Минфин США назвал "продуктивными" обсуждения по международному налогообложению."Министр (финансов США Джанет – ред.) Йеллен сообщила, что продолжит продуктивно и конструктивно работать с конгрессом (США) с тем, чтобы в согласованный (палатами конгресса бюджетный) законопроект были внесены наши надежды на революционные изменения в международном налоговом режиме", - уточнили в минфине.

https://radiosputnik.ria.ru/20211006/bank-1753279455.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, всемирный банк, большая двадцатка, министерство финансов сша