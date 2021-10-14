https://ria.ru/20211014/ekaterinburg-1754535411.html

В Екатеринбурге восстановили движение по автодороге

В Екатеринбурге восстановили движение по автодороге - РИА Новости, 14.10.2021

В Екатеринбурге восстановили движение по автодороге

Движение транспорта по автодороге Екатеринбург - Шадринск - Курган, прекращенное ранее из-за дыма от тлеющих торфяников, восстановлено, сообщает управление... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:39

2021-10-14T12:39

2021-10-14T16:57

происшествия

шадринск

курган

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений куйвашев

торфяные пожары в свердловской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754600024_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_7164a542392c6af58f39e4ff3f92aee3.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Движение транспорта по автодороге Екатеринбург - Шадринск - Курган, прекращенное ранее из-за дыма от тлеющих торфяников, восстановлено, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.Ранее МЧС сообщило о тлении торфяника в Екатеринбурге на площади 120 гектаров. Позже тление удалось локализовать на площади около 8 гектаров, к четвергу его площадь сократилась до 4,8 гектара. Из-за плотного смога и нулевой видимости в четверг ГИБДД перекрыла движение по части Екатеринбургской кольцевой автодороги. Также было перекрыто движение на двух участках федеральной трассы Екатеринбург – Курган и дороге, ведущей в Солнечный от плотины Зеленого бора. Школу №215 в микрорайоне Солнечном Екатеринбурга перевели на дистанционное обучение."Движение транспорта по федеральной автодороге "Екатеринбург - Шадринск - Курган" восстановлено. На участках, где вводились ограничения, еще есть скопление транспорта, но экипажи ДПС оказывают помощь участникам движения при проезде", - говорится в сообщении ГИБДД.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что к концу недели ситуация со смогом улучшится, так как пройдут дожди.

шадринск

курган

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дым от торфяника на Екатеринбургской кольцевой автодороге Движение по части Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) перекрыли в связи с нулевой видимостью из-за дыма от тлеющего торфяника, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГИБДД. Видео с фото дороги и окрестностей из соцсетей. 2021-10-14T12:39 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, шадринск, курган, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений куйвашев, торфяные пожары в свердловской области, видео