https://ria.ru/20211014/ekaterinburg-1754535411.html
В Екатеринбурге восстановили движение по автодороге
В Екатеринбурге восстановили движение по автодороге - РИА Новости, 14.10.2021
В Екатеринбурге восстановили движение по автодороге
Движение транспорта по автодороге Екатеринбург - Шадринск - Курган, прекращенное ранее из-за дыма от тлеющих торфяников, восстановлено, сообщает управление... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:39
2021-10-14T12:39
2021-10-14T16:57
происшествия
шадринск
курган
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений куйвашев
торфяные пожары в свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Движение транспорта по автодороге Екатеринбург - Шадринск - Курган, прекращенное ранее из-за дыма от тлеющих торфяников, восстановлено, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.Ранее МЧС сообщило о тлении торфяника в Екатеринбурге на площади 120 гектаров. Позже тление удалось локализовать на площади около 8 гектаров, к четвергу его площадь сократилась до 4,8 гектара. Из-за плотного смога и нулевой видимости в четверг ГИБДД перекрыла движение по части Екатеринбургской кольцевой автодороги. Также было перекрыто движение на двух участках федеральной трассы Екатеринбург – Курган и дороге, ведущей в Солнечный от плотины Зеленого бора. Школу №215 в микрорайоне Солнечном Екатеринбурга перевели на дистанционное обучение."Движение транспорта по федеральной автодороге "Екатеринбург - Шадринск - Курган" восстановлено. На участках, где вводились ограничения, еще есть скопление транспорта, но экипажи ДПС оказывают помощь участникам движения при проезде", - говорится в сообщении ГИБДД.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что к концу недели ситуация со смогом улучшится, так как пройдут дожди.
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курган
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РИА Новости
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Дым от торфяника на Екатеринбургской кольцевой автодороге
Движение по части Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) перекрыли в связи с нулевой видимостью из-за дыма от тлеющего торфяника, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГИБДД. Видео с фото дороги и окрестностей из соцсетей.
2021-10-14T12:39
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происшествия, шадринск, курган, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений куйвашев, торфяные пожары в свердловской области, видео
12:39 14.10.2021 (обновлено: 16:57 14.10.2021)
В Екатеринбурге восстановили движение по автодороге
На Урале восстановили движение по автодороге Екатеринбург — Шадринск— Курган