https://ria.ru/20211014/ekaterinburg-1754511531.html
Дым от тлеющих торфяников перешел с окраины в центр Екатеринбурга
Дым от тлеющих торфяников перешел с окраины в центр Екатеринбурга - РИА Новости, 14.10.2021
Дым от тлеющих торфяников перешел с окраины в центр Екатеринбурга
Дым от тлеющих торфяников перешел с микрорайона Солнечный на окраине Екатеринбурга в центр города и другие районы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:01
2021-10-14T11:01
2021-10-14T17:00
происшествия
екатеринбург
свердловская область
торфяные пожары в свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Дым от тлеющих торфяников перешел с микрорайона Солнечный на окраине Екатеринбурга в центр города и другие районы, передает корреспондент РИА Новости.Ранее МЧС сообщало о тлении торфяника в Екатеринбурге на площади 120 гектаров. Позже тление удалось локализовать на площади около 8 гектаров, к четвергу его площадь сократилась до 4,8 гектара. Из-за плотного смога и нулевой видимости в четверг ГИБДД перекрыла движение по части Екатеринбургской кольцевой автодороги. Также перекрыто движение на двух участках федеральной трассы Екатеринбург – Курган.Как передает корреспондент РИА Новости, к полудню дым в микрорайоне Солнечный, где утром в четверг наблюдалась самая тяжелая ситуация из-за близости к тлеющим торфяникам, рассеялся, запах гари практически не ощущается. Тем временем, смог окутал центр уральской столицы и микрорайон Академический на юго-западе Екатеринбурга, там стоит сильный запах гари и дымка.Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в Академическом зафиксировано превышение предельно допустимого содержания в воздухе мелкодисперсной пыли PM10 в 1,13 раза и PM2,5 в 1,7 раза. Также в 1,06 раза превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM10 в микрорайоне Ботаническом, PM 2,5 - в 1,8 раза.
https://ria.ru/20211014/ekaterinburg-1754497316.html
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internet-group@rian.ru
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Работы МЧС по проливке тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга
Работа на месте тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга продолжается в круглосуточном режиме. Ночью на окарауливании и проливке были задействованы 4 единицы спецтехники и 7 человек. За прошедшие сутки огнеборцами потушено 0,6 га торфяника, на утро 14 октября сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 4,8 га. В проливке торфяника задействована группировка в составе 73 человек и 16 единиц спецтехники. Для подачи воды к очагам тления задействована пожарная насосная станция, обеспечивающая бесперебойное снабжение водой, проложены 5 магистральных линий, а для закачки воды вглубь торфяных пластов используются специальные торфяные стволы.
Утром 14 октября на территории некоторых районов Екатеринбурга наблюдается смог. Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области организовано проведение исследований качества атмосферного воздуха
2021-10-14T11:01
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, торфяные пожары в свердловской области
11:01 14.10.2021 (обновлено: 17:00 14.10.2021)
Дым от тлеющих торфяников перешел с окраины в центр Екатеринбурга
Дым от тлеющих торфяников перешел с микрорайона Солнечный в центр Екатеринбурга