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Куйвашев рассказал, когда улучшится ситуация с торфяниками в Екатеринбурге
Куйвашев рассказал, когда улучшится ситуация с торфяниками в Екатеринбурге - РИА Новости, 14.10.2021
Куйвашев рассказал, когда улучшится ситуация с торфяниками в Екатеринбурге
Ситуация с дымом от тлеющих торфяников в Екатеринбурге к концу недели улучшится, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T09:37
2021-10-14T09:37
2021-10-14T09:37
происшествия
екатеринбург
свердловская область
евгений куйвашев
торфяные пожары в свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Ситуация с дымом от тлеющих торфяников в Екатеринбурге к концу недели улучшится, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Ранее МЧС сообщало о тлении торфяника в Екатеринбурге на площади 120 гектаров. Позже тление удалось локализовать на площади около 8 гектаров, к четвергу его площадь сократилась до 4,8 гектара. Из-за плотного смога и нулевой видимости в четверг ГИБДД перекрыла движение по части Екатеринбургской кольцевой автодороги. Также перекрыто движение на двух участках федеральной трассы Екатеринбург – Курган. Школу №215 в микрорайоне Солнечном Екатеринбурга перевели на дистанционное обучение. Кроме того, администрация детского сада № 437 в микрорайоне Солнечном попросила родителей по возможности не приводить детей в учреждение.Он добавил, что поручил правительству постоянно контролировать обстановку, оказывать всю необходимую помощь МЧС и ГИБДД."Сотрудники Уральской авиабазы при необходимости готовы помочь в проливке очагов торфяных пожаров и предоставить нужную технику… Мы сегодня на заседании правительства планировали снять в Свердловской области особый противопожарный режим. Но отложили это решение: пожары пока действуют. Хотя ситуация в целом контролируемая и угрозы населенным пунктам нет", - отметил губернатор.
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Работы МЧС по проливке тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга
Работа на месте тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга продолжается в круглосуточном режиме. Ночью на окарауливании и проливке были задействованы 4 единицы спецтехники и 7 человек. За прошедшие сутки огнеборцами потушено 0,6 га торфяника, на утро 14 октября сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 4,8 га. В проливке торфяника задействована группировка в составе 73 человек и 16 единиц спецтехники. Для подачи воды к очагам тления задействована пожарная насосная станция, обеспечивающая бесперебойное снабжение водой, проложены 5 магистральных линий, а для закачки воды вглубь торфяных пластов используются специальные торфяные стволы.
Утром 14 октября на территории некоторых районов Екатеринбурга наблюдается смог. Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области организовано проведение исследований качества атмосферного воздуха
2021-10-14T09:37
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Дым от торфяника на Екатеринбургской кольцевой автодороге
Движение по части Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) перекрыли в связи с нулевой видимостью из-за дыма от тлеющего торфяника, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГИБДД. Видео с фото дороги и окрестностей из соцсетей.
2021-10-14T09:37
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РИА Новости
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, евгений куйвашев, торфяные пожары в свердловской области, видео
Куйвашев рассказал, когда улучшится ситуация с торфяниками в Екатеринбурге
Куйвашев: ситуация с дымом от тлеющих торфяников в Екатеринбурге улучшится к концу недели