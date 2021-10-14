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В Екатеринбурге перекрыли еще одну дорогу из-за дыма от тлеющих торфяников
В Екатеринбурге перекрыли еще одну дорогу из-за дыма от тлеющих торфяников - РИА Новости, 14.10.2021
В Екатеринбурге перекрыли еще одну дорогу из-за дыма от тлеющих торфяников
Дорогу, ведущую в Солнечный от плотины Зеленого бора, перекрыли в Екатеринбурге из-за дыма от тлеющих торфяников, сообщает в четверг администрация города. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T09:35
2021-10-14T09:36
происшествия
екатеринбург
курган
солнечный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
игорь сутягин
торфяные пожары в свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Дорогу, ведущую в Солнечный от плотины Зеленого бора, перекрыли в Екатеринбурге из-за дыма от тлеющих торфяников, сообщает в четверг администрация города.Ранее МЧС сообщало о тлении торфяника в Екатеринбурге на площади 120 гектаров. Позже тление удалось локализовать на площади около 8 гектаров, к четвергу его площадь сократилась до 4,8 гектара. Из-за плотного смога и нулевой видимости в четверг ГИБДД перекрыла движение по части Екатеринбургской кольцевой автодороги. Также перекрыто движение на двух участках федеральной трассы Екатеринбург – Курган. Школу №215 в микрорайоне Солнечном Екатеринбурга перевели на дистанционное обучение. Кроме того, администрация детского сада № 437 в микрорайоне Солнечном попросила родителей по возможности не приводить детей в учреждение."В связи с горением торфяников в Солнечном по поручению главы Екатеринбурга Алексея Орлова… первый заместитель градоначальника Игорь Сутягин провел в микрорайоне выездное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием городских служб и представителей МЧС. В ходе совещания принято решение о перекрытии движения транспорта на дороге, ведущей в Солнечный от плотины Зеленого бора. По этой дороге прокладывается система бесперебойной подачи воды пожарным, которые работают на тушении возгорания. Для подвоза воды также задействованы поливомоечные машины районного ДЭУ", - говорится в сообщении.Мэрия подчеркивает, что ситуация находится под контролем муниципалитета. В случае необходимости по согласованию с МЧС будут приниматься дополнительные меры.
екатеринбург
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Работы МЧС по проливке тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга
Работа на месте тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга продолжается в круглосуточном режиме. Ночью на окарауливании и проливке были задействованы 4 единицы спецтехники и 7 человек. За прошедшие сутки огнеборцами потушено 0,6 га торфяника, на утро 14 октября сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 4,8 га. В проливке торфяника задействована группировка в составе 73 человек и 16 единиц спецтехники. Для подачи воды к очагам тления задействована пожарная насосная станция, обеспечивающая бесперебойное снабжение водой, проложены 5 магистральных линий, а для закачки воды вглубь торфяных пластов используются специальные торфяные стволы. Утром 14 октября на территории некоторых районов Екатеринбурга наблюдается смог. Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области организовано проведение исследований качества атмосферного воздуха
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происшествия, екатеринбург, курган, солнечный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), игорь сутягин, торфяные пожары в свердловской области, видео
В Екатеринбурге перекрыли еще одну дорогу из-за дыма от тлеющих торфяников
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Дорогу, ведущую в Солнечный от плотины Зеленого бора, перекрыли в Екатеринбурге из-за дыма от тлеющих торфяников, сообщает в четверг администрация города.
2021-10-14T09:35
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09:35 14.10.2021 (обновлено: 09:36 14.10.2021)
 
В Екатеринбурге перекрыли еще одну дорогу из-за дыма от тлеющих торфяников

В Екатеринбурге из-за дыма перекрыли дорогу, ведущую в Солнечный от плотины Зеленого бора

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиНесколько районов Екатеринбурга накрыло смогом из-за тлеющего торфяника
Несколько районов Екатеринбурга накрыло смогом из-за тлеющего торфяника - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Дорогу, ведущую в Солнечный от плотины Зеленого бора, перекрыли в Екатеринбурге из-за дыма от тлеющих торфяников, сообщает в четверг администрация города.
Ранее МЧС сообщало о тлении торфяника в Екатеринбурге на площади 120 гектаров. Позже тление удалось локализовать на площади около 8 гектаров, к четвергу его площадь сократилась до 4,8 гектара. Из-за плотного смога и нулевой видимости в четверг ГИБДД перекрыла движение по части Екатеринбургской кольцевой автодороги. Также перекрыто движение на двух участках федеральной трассы Екатеринбург – Курган. Школу №215 в микрорайоне Солнечном Екатеринбурга перевели на дистанционное обучение. Кроме того, администрация детского сада № 437 в микрорайоне Солнечном попросила родителей по возможности не приводить детей в учреждение.
"В связи с горением торфяников в Солнечном по поручению главы Екатеринбурга Алексея Орлова… первый заместитель градоначальника Игорь Сутягин провел в микрорайоне выездное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием городских служб и представителей МЧС. В ходе совещания принято решение о перекрытии движения транспорта на дороге, ведущей в Солнечный от плотины Зеленого бора. По этой дороге прокладывается система бесперебойной подачи воды пожарным, которые работают на тушении возгорания. Для подвоза воды также задействованы поливомоечные машины районного ДЭУ", - говорится в сообщении.
Мэрия подчеркивает, что ситуация находится под контролем муниципалитета. В случае необходимости по согласованию с МЧС будут приниматься дополнительные меры.
 
ПроисшествияЕкатеринбургКурганСолнечныйМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Игорь СутягинТорфяные пожары в Свердловской области
 
 
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