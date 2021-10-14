https://ria.ru/20211014/ekaterinburg-1754492047.html

На Урале часть федеральной трассы перекрыли из-за дыма от торфяных пожаров

На Урале часть федеральной трассы перекрыли из-за дыма от торфяных пожаров - РИА Новости, 14.10.2021

На Урале часть федеральной трассы перекрыли из-за дыма от торфяных пожаров

Движение на двух участках федеральной трассы Екатеринбург – Курган перекрыли из-за дыма от тлеющих торфяников, сообщает пресс-служба областного ГИДД. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T08:42

2021-10-14T08:42

2021-10-14T09:27

происшествия

каменск-уральский

екатеринбург

курган

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

торфяные пожары в свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Движение на двух участках федеральной трассы Екатеринбург – Курган перекрыли из-за дыма от тлеющих торфяников, сообщает пресс-служба областного ГИДД.Ранее МЧС сообщало о тлении торфяника в Екатеринбурге на площади 120 гектаров. Позже тление удалось локализовать на площади около 8 гектаров, к четвергу его площадь сократилась до 4,8 гектара. Из-за плотного смога и нулевой видимости в четверг ГИБДД перекрыла движение по части Екатеринбургской кольцевой автодороги."Из-за задымления полностью перекрыто движение на участке с 69 по 77 километр федеральной автодороги "Екатеринбург-Шадринск-Курган". На месте дежурят наряды ГИБДД, информируют граждан о перекрытии трассы, предупреждают об опасности движения. Объездных путей перекрытого участка нет", - говорится в сообщении.Уточняется, что из-за дыма также перекрыт участок со 122 по 130 километр этой трассы, инспекторы ДПС отправляют транспорт через Колчеданский тракт и город Каменск-Уральский.

каменск-уральский

екатеринбург

курган

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Дым от торфяника на Екатеринбургской кольцевой автодороге Движение по части Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) перекрыли в связи с нулевой видимостью из-за дыма от тлеющего торфяника, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГИБДД. Видео с фото дороги и окрестностей из соцсетей. 2021-10-14T08:42 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, каменск-уральский, екатеринбург, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео, торфяные пожары в свердловской области