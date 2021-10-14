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Екатеринбург затянуло сильнейшим смогом
Екатеринбург затянуло сильнейшим смогом - РИА Новости, 14.10.2021
Екатеринбург затянуло сильнейшим смогом
В Екатеринбурге зафиксировали повышенную концентрацию вредных веществ в воздухе: город затянуло смогом из-за тлеющих торфяников, сообщил региональный... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T08:25
2021-10-14T08:25
2021-10-14T14:46
происшествия
екатеринбург
торфяные пожары в свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт — РИА Новости. В Екатеринбурге зафиксировали повышенную концентрацию вредных веществ в воздухе: город затянуло смогом из-за тлеющих торфяников, сообщил региональный Роспотребнадзор."Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу: улица Счастливая, 6, в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание оксида углерода (в 2,12 раза), мелкодисперсной пыли PM10 (в 2,1 раза), PM 2,5 (в 2,31 раза)", — уточнили в ведомстве. Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам, добавили там.Позже стало известно, что дым достиг Челябинской области, там тоже наблюдаются опасные концентрации пыли и продуктов горения.Ранее МЧС информировало о тлении торфяника в Екатеринбурге на площади 120 гектаров. Позже его удалось локализовать на площади около восьми гектаров, к четвергу она сократилась до 4,8 гектара. Из-за плотного смога и нулевой видимости ГИБДД перекрыла движение по части Екатеринбургской кольцевой автодороги, а также между микрорайоном Солнечный и плотиной Зеленого бора. Школу № 215 в Солнечном перевели на дистанционное обучение.Санитарные врачи советуют жителям избегать длительного нахождения на улице, особенно ранним утром, не открывать окна, больше пить, промывать глаза, нос и горло, использовать системы кондиционирования, маски и респираторы.
екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, торфяные пожары в свердловской области
08:25 14.10.2021 (обновлено: 14:46 14.10.2021)
Екатеринбург затянуло сильнейшим смогом
Концентрация вредных веществ в воздухе Екатеринбурга превысила норму вдвое из-за смога
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт — РИА Новости.
В Екатеринбурге зафиксировали повышенную концентрацию вредных веществ в воздухе: город затянуло смогом из-за тлеющих торфяников, сообщил региональный Роспотребнадзор
.
"Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу: улица Счастливая, 6, в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание оксида углерода (в 2,12 раза), мелкодисперсной пыли PM10 (в 2,1 раза), PM 2,5 (в 2,31 раза)", — уточнили в ведомстве. Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам, добавили там.
Позже стало известно, что дым достиг Челябинской области, там тоже наблюдаются опасные концентрации пыли и продуктов горения.
Ранее МЧС
информировало о тлении торфяника в Екатеринбурге на площади 120 гектаров. Позже его удалось локализовать на площади около восьми гектаров, к четвергу она сократилась до 4,8 гектара.
Из-за плотного смога и нулевой видимости ГИБДД перекрыла движение по части Екатеринбургской кольцевой автодороги, а также между микрорайоном Солнечный и плотиной Зеленого бора. Школу № 215 в Солнечном перевели на дистанционное обучение.
Санитарные врачи советуют жителям избегать длительного нахождения на улице, особенно ранним утром, не открывать окна, больше пить, промывать глаза, нос и горло, использовать системы кондиционирования, маски и респираторы.