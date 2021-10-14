https://ria.ru/20211014/eaes-1754578545.html

Путин рассказал о взаимодействии ЕАЭС с другими странами

Путин рассказал о взаимодействии ЕАЭС с другими странами - РИА Новости, 14.10.2021

Путин рассказал о взаимодействии ЕАЭС с другими странами

Президент России Владимир Путин заявил, что интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) привлекают внимание целого ряда стран. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T15:23

2021-10-14T15:23

2021-10-14T15:24

в мире

египет

сербия

владимир путин

евразийский экономический союз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) привлекают внимание целого ряда стран."Не могу не отметить, что развивающаяся интеграция в рамках ЕврАзЭс привлекает внимание целого ряда зарубежных стран. …Важно, что к работе Евразийского союза все активнее подключаются государства-наблюдатели", - сказал Путин во время саммита ЕАЭС в формате видеоконференции.Он отметил, что на практике эффективно реализуется гибкая система связей Евразийского экономического союза с другими государствами, а также интеграционными структурами."В июле вступило в силу соглашение о свободной торговле с Сербией, ведётся обсуждение аналогичных договоров с Египтом. …Все это очень полезно с точки зрения возможного расширения евразийской интеграции и воплощения в жизнь инициативы создания большого евразийского партнерства", - добавил президент.

https://ria.ru/20211014/eaes-1754572943.html

египет

сербия

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в мире, египет, сербия, владимир путин, евразийский экономический союз