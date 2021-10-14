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Путин рассказал о взаимодействии ЕАЭС с другими странами
Путин рассказал о взаимодействии ЕАЭС с другими странами - РИА Новости, 14.10.2021
Путин рассказал о взаимодействии ЕАЭС с другими странами
Президент России Владимир Путин заявил, что интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) привлекают внимание целого ряда стран. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T15:23
2021-10-14T15:24
в мире
египет
сербия
владимир путин
евразийский экономический союз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) привлекают внимание целого ряда стран."Не могу не отметить, что развивающаяся интеграция в рамках ЕврАзЭс привлекает внимание целого ряда зарубежных стран. …Важно, что к работе Евразийского союза все активнее подключаются государства-наблюдатели", - сказал Путин во время саммита ЕАЭС в формате видеоконференции.Он отметил, что на практике эффективно реализуется гибкая система связей Евразийского экономического союза с другими государствами, а также интеграционными структурами."В июле вступило в силу соглашение о свободной торговле с Сербией, ведётся обсуждение аналогичных договоров с Египтом. …Все это очень полезно с точки зрения возможного расширения евразийской интеграции и воплощения в жизнь инициативы создания большого евразийского партнерства", - добавил президент.
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в мире, египет, сербия, владимир путин, евразийский экономический союз
15:23 14.10.2021 (обновлено: 15:24 14.10.2021)
 
Путин рассказал о взаимодействии ЕАЭС с другими странами

Путин: к работе ЕАЭС все активнее подключаются государства-наблюдатели

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) привлекают внимание целого ряда стран.
"Не могу не отметить, что развивающаяся интеграция в рамках ЕврАзЭс привлекает внимание целого ряда зарубежных стран. …Важно, что к работе Евразийского союза все активнее подключаются государства-наблюдатели", - сказал Путин во время саммита ЕАЭС в формате видеоконференции.
Он отметил, что на практике эффективно реализуется гибкая система связей Евразийского экономического союза с другими государствами, а также интеграционными структурами.
"В июле вступило в силу соглашение о свободной торговле с Сербией, ведётся обсуждение аналогичных договоров с Египтом. …Все это очень полезно с точки зрения возможного расширения евразийской интеграции и воплощения в жизнь инициативы создания большого евразийского партнерства", - добавил президент.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 15:03
Пашинян призвал защищать рынок ЕАЭС от внешнего давления
 
В миреЕгипетСербияВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
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