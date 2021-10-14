https://ria.ru/20211014/dozhdevka-1755222381.html

Городские службы Москвы: временных скоплений воды из-за дождя не допущено

Городские службы Москвы: временных скоплений воды из-за дождя не допущено - РИА Новости, 19.10.2021

Городские службы Москвы: временных скоплений воды из-за дождя не допущено

Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, временных скоплений воды не допущено, сообщает комплекс городского хозяйства... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-14T19:45

2021-10-14T19:45

2021-10-19T15:22

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москва

городское хозяйство москвы

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Москва, 14 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, временных скоплений воды не допущено, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале.По прогнозам синоптиков, дождь сохранится до вечера пятницы. В ночные часы он может усилиться. Местами возможны порывы ветра до 14 метров в секунду."Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы. Временных скоплений воды не допущено", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20211014/fasad-1754597872.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы