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Городские службы Москвы: временных скоплений воды из-за дождя не допущено
Городские службы Москвы: временных скоплений воды из-за дождя не допущено - РИА Новости, 19.10.2021
Городские службы Москвы: временных скоплений воды из-за дождя не допущено
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, временных скоплений воды не допущено, сообщает комплекс городского хозяйства... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-14T19:45
2021-10-14T19:45
2021-10-19T15:22
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Москва, 14 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, временных скоплений воды не допущено, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале.По прогнозам синоптиков, дождь сохранится до вечера пятницы. В ночные часы он может усилиться. Местами возможны порывы ветра до 14 метров в секунду."Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы. Временных скоплений воды не допущено", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, городское хозяйство москвы