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СБУ заподозрила офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований
СБУ заподозрила офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований - РИА Новости, 14.10.2021
СБУ заподозрила офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований
Служба безопасности Украины провела допрос сотрудника ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:56
2021-10-14T18:31
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КИЕВ, 14 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины провела допрос сотрудника ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявили, что украинские диверсанты захватили в плен их представителя в СЦКК. Эту информацию подтвердили в оборонном ведомстве республики. В Киеве заявили, что его задержали, когда сотрудник проводил разведку их позиций под видом разминирования, что в ЛНР опровергли."Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления... "создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"", — говорится в сообщении Совета безопасности Украины.Сейчас ему избирают меру пресечения, по этой статье представителю грозит до восьми лет лишения свободы.В СБУ отметили, что он нарушил договоренности, так как не имел права находиться на территории, где его задержали. У сотрудника был пистолет с двумя снаряженными магазинами, военный билет и удостоверение СЦКК.Ведомство рассказало, что это участник одного из подразделений "6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР"."Задержанный — выходец из Алчевска, бывший уголовник, который подозревается в совершении умышленного убийства в 2010 году. В 2014 году он вступил в ряды бандформирования "Брянка СССР". Впоследствии "служил" в минометном взводе и принимал активное участие в сопротивлении силам АТО\ООС в Луганской области", —сообщили в СБУТам добавили, что представитель ЛНР обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасной и Золотом.
https://ria.ru/20211012/ultimatum-1754237140.html
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в мире, украина, служба безопасности украины, луганская народная республика, донбасс, лнр, сцкк
17:56 14.10.2021 (обновлено: 18:31 14.10.2021)
 
СБУ заподозрила офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований

СБУ допросила задержанного военнослужащего ЛНР

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве
Здание Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 14 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины провела допрос сотрудника ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ЛНР заявили, что украинские диверсанты захватили в плен их представителя в СЦКК. Эту информацию подтвердили в оборонном ведомстве республики. В Киеве заявили, что его задержали, когда сотрудник проводил разведку их позиций под видом разминирования, что в ЛНР опровергли.
"Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления... "создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"", — говорится в сообщении Совета безопасности Украины.
Сейчас ему избирают меру пресечения, по этой статье представителю грозит до восьми лет лишения свободы.
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В СБУ отметили, что он нарушил договоренности, так как не имел права находиться на территории, где его задержали. У сотрудника был пистолет с двумя снаряженными магазинами, военный билет и удостоверение СЦКК.
Ведомство рассказало, что это участник одного из подразделений "6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР".
"Задержанный — выходец из Алчевска, бывший уголовник, который подозревается в совершении умышленного убийства в 2010 году. В 2014 году он вступил в ряды бандформирования "Брянка СССР". Впоследствии "служил" в минометном взводе и принимал активное участие в сопротивлении силам АТО\ООС в Луганской области", —сообщили в СБУ
Там добавили, что представитель ЛНР обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасной и Золотом.
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