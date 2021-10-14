https://ria.ru/20211014/deti-1754509076.html

В Оренбургской области четверо детей сутки просидели в запертой квартире

В Оренбургской области четверо детей сутки просидели в запертой квартире - РИА Новости, 14.10.2021

В Оренбургской области четверо детей сутки просидели в запертой квартире

Полицейские оренбургского Гая вызволили из запертой квартиры четверых маленьких детей, которые сутки просидели без еды и без присмотра взрослых, сообщили в... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T10:51

2021-10-14T10:51

2021-10-14T10:51

происшествия

орск

оренбургская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

УФА, 14 окт – РИА Новости. Полицейские оренбургского Гая вызволили из запертой квартиры четверых маленьких детей, которые сутки просидели без еды и без присмотра взрослых, сообщили в управлении МВД по Оренбургской области.По данным ведомства, инцидент произошел в одной из квартир города Гая. В полицию поступило сообщение, что в жилище дети находятся одни."Полицейские выяснили, что четверо детей - самой младшей девочке 4 месяца, а старшей 7 лет - сутки находятся в квартире одни запертые. После того как были установлены контакты бабушки детей, квартиру удалось открыть", - говорится в сообщении областной полиции.Отмечается, что в квартире было грязно. Полицейские и представители комиссии по делам несовершеннолетних и опеки накормили голодных детей и искупали. После этого, несовершеннолетних определили в специализированный дом ребенка."Все это время мать детей находилась в городе Орске, на нее был составлен административный протокол о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, также данная семья поставлена на профилактический учет. Установлено, что данная семья переехала из другого города и на учете в ПДН не состояла", - сообщили в МВД по Оренбургской области.

https://ria.ru/20210329/rebenok-1603281211.html

орск

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, орск, оренбургская область