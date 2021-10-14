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В Оренбургской области четверо детей сутки просидели в запертой квартире
В Оренбургской области четверо детей сутки просидели в запертой квартире - РИА Новости, 14.10.2021
В Оренбургской области четверо детей сутки просидели в запертой квартире
Полицейские оренбургского Гая вызволили из запертой квартиры четверых маленьких детей, которые сутки просидели без еды и без присмотра взрослых, сообщили в... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T10:51
2021-10-14T10:51
происшествия
орск
оренбургская область
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УФА, 14 окт – РИА Новости. Полицейские оренбургского Гая вызволили из запертой квартиры четверых маленьких детей, которые сутки просидели без еды и без присмотра взрослых, сообщили в управлении МВД по Оренбургской области.По данным ведомства, инцидент произошел в одной из квартир города Гая. В полицию поступило сообщение, что в жилище дети находятся одни."Полицейские выяснили, что четверо детей - самой младшей девочке 4 месяца, а старшей 7 лет - сутки находятся в квартире одни запертые. После того как были установлены контакты бабушки детей, квартиру удалось открыть", - говорится в сообщении областной полиции.Отмечается, что в квартире было грязно. Полицейские и представители комиссии по делам несовершеннолетних и опеки накормили голодных детей и искупали. После этого, несовершеннолетних определили в специализированный дом ребенка."Все это время мать детей находилась в городе Орске, на нее был составлен административный протокол о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, также данная семья поставлена на профилактический учет. Установлено, что данная семья переехала из другого города и на учете в ПДН не состояла", - сообщили в МВД по Оренбургской области.
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происшествия, орск, оренбургская область
10:51 14.10.2021
 
В Оренбургской области четверо детей сутки просидели в запертой квартире

В Оренбургской области четверо детей сутки просидели в запертой квартире без еды

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 14 окт – РИА Новости. Полицейские оренбургского Гая вызволили из запертой квартиры четверых маленьких детей, которые сутки просидели без еды и без присмотра взрослых, сообщили в управлении МВД по Оренбургской области.
По данным ведомства, инцидент произошел в одной из квартир города Гая. В полицию поступило сообщение, что в жилище дети находятся одни.
"Полицейские выяснили, что четверо детей - самой младшей девочке 4 месяца, а старшей 7 лет - сутки находятся в квартире одни запертые. После того как были установлены контакты бабушки детей, квартиру удалось открыть", - говорится в сообщении областной полиции.
Отмечается, что в квартире было грязно. Полицейские и представители комиссии по делам несовершеннолетних и опеки накормили голодных детей и искупали. После этого, несовершеннолетних определили в специализированный дом ребенка.
"Все это время мать детей находилась в городе Орске, на нее был составлен административный протокол о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, также данная семья поставлена на профилактический учет. Установлено, что данная семья переехала из другого города и на учете в ПДН не состояла", - сообщили в МВД по Оренбургской области.
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ПроисшествияОрскОренбургская область
 
 
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