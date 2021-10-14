https://ria.ru/20211014/bronetekhnika-1754531428.html
Армия Ливана стягивает бронетехнику к месту перестрелки в Бейруте
Армия Ливана стягивает бронетехнику к месту перестрелки в Бейруте - РИА Новости, 14.10.2021
Армия Ливана стягивает бронетехнику к месту перестрелки в Бейруте
Армия Ливана направила несколько бронетранспортеров с крупнокалиберными пулеметами к месту перестрелки в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:25
2021-10-14T12:25
2021-10-14T13:15
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БЕЙРУТ, 14 окт — РИА Новости. Армия Ливана направила несколько бронетранспортеров с крупнокалиберными пулеметами к месту перестрелки в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.В четверг утром в районе Тайуни начали собираться сторонники шиитских партий с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году Тарека Битара.В какой-то момент по толпе открыли огонь неизвестные. Местные СМИ сообщают, что в результате три человека погибли, восемь ранены. Сейчас район оцеплен, армия патрулирует улицы и пытается найти стрелявших.Четвертого августа 2020 года в порту ливанской столицы прогремели два взрыва. Погибли более 200 человек, около шести тысяч получили ранения, уничтоженными оказались сотни построек.Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Следствию пока не удалось выяснить все обстоятельства случившегося и выявить виновных. Сейчас предварительная версия — халатность, но компетентные органы не исключают, что трагедия произошла в результате умышленного подрыва.
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Стрельба в Бейруте: военные стягивают бронетехнику
Армия Ливана направила несколько бронетранспортеров с крупнокалиберными пулеметами к месту перестрелки в Бейруте.
2021-10-14T12:25
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РИА Новости
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в мире, бейрут, ливан
12:25 14.10.2021 (обновлено: 13:15 14.10.2021)
Армия Ливана стягивает бронетехнику к месту перестрелки в Бейруте
Армия Ливана направила несколько единиц бронетехники к месту перестрелки в Бейруте
БЕЙРУТ, 14 окт — РИА Новости.
Армия Ливана
направила несколько бронетранспортеров с крупнокалиберными пулеметами к месту перестрелки в Бейруте
, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг утром в районе Тайуни начали собираться сторонники шиитских партий с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута
в 2020 году Тарека Битара.
В какой-то момент по толпе открыли огонь неизвестные. Местные СМИ сообщают, что в результате три человека погибли, восемь ранены.
Сейчас район оцеплен, армия патрулирует улицы и пытается найти стрелявших.
Четвертого августа 2020 года в порту ливанской столицы прогремели два взрыва. Погибли более 200 человек, около шести тысяч получили ранения, уничтоженными оказались сотни построек.
Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе.
Следствию пока не удалось выяснить все обстоятельства случившегося и выявить виновных. Сейчас предварительная версия — халатность, но компетентные органы не исключают, что трагедия произошла в результате умышленного подрыва.