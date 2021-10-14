Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211014/bronetekhnika-1754531428.html
Армия Ливана стягивает бронетехнику к месту перестрелки в Бейруте
Армия Ливана стягивает бронетехнику к месту перестрелки в Бейруте - РИА Новости, 14.10.2021
Армия Ливана стягивает бронетехнику к месту перестрелки в Бейруте
Армия Ливана направила несколько бронетранспортеров с крупнокалиберными пулеметами к месту перестрелки в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:25
2021-10-14T13:15
в мире
бейрут
ливан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754543353_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4b145a928e6248592e0c64c86f4851c5.jpg
БЕЙРУТ, 14 окт — РИА Новости. Армия Ливана направила несколько бронетранспортеров с крупнокалиберными пулеметами к месту перестрелки в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.В четверг утром в районе Тайуни начали собираться сторонники шиитских партий с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году Тарека Битара.В какой-то момент по толпе открыли огонь неизвестные. Местные СМИ сообщают, что в результате три человека погибли, восемь ранены. Сейчас район оцеплен, армия патрулирует улицы и пытается найти стрелявших.Четвертого августа 2020 года в порту ливанской столицы прогремели два взрыва. Погибли более 200 человек, около шести тысяч получили ранения, уничтоженными оказались сотни построек.Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Следствию пока не удалось выяснить все обстоятельства случившегося и выявить виновных. Сейчас предварительная версия — халатность, но компетентные органы не исключают, что трагедия произошла в результате умышленного подрыва.
https://ria.ru/20210804/vzryv-1743993197.html
бейрут
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Стрельба в Бейруте: военные стягивают бронетехнику
Армия Ливана направила несколько бронетранспортеров с крупнокалиберными пулеметами к месту перестрелки в Бейруте.
2021-10-14T12:25
true
PT1M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754543353_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_557b77a7e3a92e05a8935eeea80d17ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, бейрут, ливан
12:25 14.10.2021 (обновлено: 13:15 14.10.2021)
 
Армия Ливана стягивает бронетехнику к месту перестрелки в Бейруте

Армия Ливана направила несколько единиц бронетехники к месту перестрелки в Бейруте

Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 14 окт — РИА Новости. Армия Ливана направила несколько бронетранспортеров с крупнокалиберными пулеметами к месту перестрелки в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг утром в районе Тайуни начали собираться сторонники шиитских партий с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году Тарека Битара.
В какой-то момент по толпе открыли огонь неизвестные. Местные СМИ сообщают, что в результате три человека погибли, восемь ранены.
Сейчас район оцеплен, армия патрулирует улицы и пытается найти стрелявших.
Четвертого августа 2020 года в порту ливанской столицы прогремели два взрыва. Погибли более 200 человек, около шести тысяч получили ранения, уничтоженными оказались сотни построек.
Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе.
Следствию пока не удалось выяснить все обстоятельства случившегося и выявить виновных. Сейчас предварительная версия — халатность, но компетентные органы не исключают, что трагедия произошла в результате умышленного подрыва.
Разрушенный порт города Бейрут - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 02:07
Взрыв в порту Бейрута (2020)
 
В миреБейрутЛиван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
02:41Глава Всемирного банка рассказал об информативных переговорах с Оверчуком
02:15В Госдуме рассказали о "психологическом колпаке" на россиянах
02:15Граждан предупредили об опасностях при инвестициях в евро
01:45В минобороны Азербайджана отвергли причастность к инциденту в Карабахе
Лента новостейМолния