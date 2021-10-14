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Основные работы на Большой кольцевой линии завершат к концу 2022 года
Основные работы на Большой кольцевой линии завершат к концу 2022 года - РИА Новости, 14.10.2021
Основные работы на Большой кольцевой линии завершат к концу 2022 года
К концу следующего года основные работы на БКЛ (Большая кольцевая линия - ред.) завершатся, и в начале 2023 года она замкнется, рассказ мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T21:20
2021-10-14T21:20
2021-10-14T21:36
общество
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сергей собянин
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транспорт
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Москва, 14 окт - РИА Новости. К концу следующего года основные работы на БКЛ (Большая кольцевая линия - ред.) завершатся, и в начале 2023 года она замкнется, рассказ мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала ТВЦ."Уже пытаемся год построить 10 станций Большой кольцевой линии. Треть этих станций уже введена, треть будет введена в ближайшее время. Технический прогон прошел - поезда проехали. Сейчас будет доделываться, инженерия, благоустройство и так далее <...> К концу следующего года все основные работы на БКЛ будут закончены... в начале 23-его кольцо замкнется", - рассказал Собянин.
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РИА Новости
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общество, москва, сергей собянин, строительство метро в москве, транспорт, городское хозяйство москвы
21:20 14.10.2021 (обновлено: 21:36 14.10.2021)
Основные работы на Большой кольцевой линии завершат к концу 2022 года
Основные работы на Большой кольцевой линии завершатся к концу следующего года