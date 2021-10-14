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Основные работы на Большой кольцевой линии завершат к концу 2022 года
Основные работы на Большой кольцевой линии завершат к концу 2022 года - РИА Новости, 14.10.2021
Основные работы на Большой кольцевой линии завершат к концу 2022 года
К концу следующего года основные работы на БКЛ (Большая кольцевая линия - ред.) завершатся, и в начале 2023 года она замкнется, рассказ мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T21:20
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общество
москва
сергей собянин
строительство метро в москве
транспорт
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Москва, 14 окт - РИА Новости. К концу следующего года основные работы на БКЛ (Большая кольцевая линия - ред.) завершатся, и в начале 2023 года она замкнется, рассказ мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала ТВЦ."Уже пытаемся год построить 10 станций Большой кольцевой линии. Треть этих станций уже введена, треть будет введена в ближайшее время. Технический прогон прошел - поезда проехали. Сейчас будет доделываться, инженерия, благоустройство и так далее &lt;...&gt; К концу следующего года все основные работы на БКЛ будут закончены... в начале 23-его кольцо замкнется", - рассказал Собянин.
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общество, москва, сергей собянин, строительство метро в москве, транспорт, городское хозяйство москвы
21:20 14.10.2021 (обновлено: 21:36 14.10.2021)
 
Основные работы на Большой кольцевой линии завершат к концу 2022 года

Основные работы на Большой кольцевой линии завершатся к концу следующего года

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на открытии станции "Народное ополчение" Большой кольцевой линии московского метрополитена
Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии станции Народное ополчение Большой кольцевой линии московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Москва, 14 окт - РИА Новости. К концу следующего года основные работы на БКЛ (Большая кольцевая линия - ред.) завершатся, и в начале 2023 года она замкнется, рассказ мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала ТВЦ.
"Уже пытаемся год построить 10 станций Большой кольцевой линии. Треть этих станций уже введена, треть будет введена в ближайшее время. Технический прогон прошел - поезда проехали. Сейчас будет доделываться, инженерия, благоустройство и так далее <...> К концу следующего года все основные работы на БКЛ будут закончены... в начале 23-его кольцо замкнется", - рассказал Собянин.
Строительство станции метро Марьина Роща БКЛ - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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ОбществоМоскваСергей СобянинСтроительство метро в МосквеТранспортГородское хозяйство Москвы
 
 
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