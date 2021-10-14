https://ria.ru/20211014/bkl-1754648598.html

Основные работы на Большой кольцевой линии завершат к концу 2022 года

Основные работы на Большой кольцевой линии завершат к концу 2022 года - РИА Новости, 14.10.2021

Основные работы на Большой кольцевой линии завершат к концу 2022 года

К концу следующего года основные работы на БКЛ (Большая кольцевая линия - ред.) завершатся, и в начале 2023 года она замкнется, рассказ мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T21:20

2021-10-14T21:20

2021-10-14T21:36

общество

москва

сергей собянин

строительство метро в москве

транспорт

городское хозяйство москвы

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Москва, 14 окт - РИА Новости. К концу следующего года основные работы на БКЛ (Большая кольцевая линия - ред.) завершатся, и в начале 2023 года она замкнется, рассказ мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала ТВЦ."Уже пытаемся год построить 10 станций Большой кольцевой линии. Треть этих станций уже введена, треть будет введена в ближайшее время. Технический прогон прошел - поезда проехали. Сейчас будет доделываться, инженерия, благоустройство и так далее <...> К концу следующего года все основные работы на БКЛ будут закончены... в начале 23-его кольцо замкнется", - рассказал Собянин.

https://realty.ria.ru/20211012/metro-1754250867.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, строительство метро в москве, транспорт, городское хозяйство москвы