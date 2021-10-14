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Ливанская армия установила личности подстрекателей беспорядков в Бейруте
Ливанская армия установила личности подстрекателей беспорядков в Бейруте - РИА Новости, 14.10.2021
Ливанская армия установила личности подстрекателей беспорядков в Бейруте
Армия Ливана установила личности ряда боевиков, обстрелявших демонстрантов в Бейруте, сообщает телеканал Al-Mayadeen. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:23
2021-10-14T17:28
в мире
бейрут
красный крест
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БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости. Армия Ливана установила личности ряда боевиков, обстрелявших демонстрантов в Бейруте, сообщает телеканал Al-Mayadeen."Ливанская армия установила личности ряда подстрекателей и участников нападения, занимается их преследованием", - сообщает телеканал.В четверг утром в Бейруте в районе Тайуни начали собираться сторонники шиитских партий для участия в массовой демонстрации с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году Тарека Битара. Демонстрантов обстреляли из стрелкового оружия в районе Бадаро, когда они направлялись в сторону Дворца правосудия. Ливанская армия заявила, что ведет поиски тех, кто обстрелял протестующих. По последним данным ливанского Красного креста, погибли шесть человек и более 30 получили ранения.
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в мире, бейрут, красный крест
17:23 14.10.2021 (обновлено: 17:28 14.10.2021)
 
Ливанская армия установила личности подстрекателей беспорядков в Бейруте

Al-Mayadeen: армия Ливана установила личности подстрекателей стрельбы в Бейруте

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута
Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости. Армия Ливана установила личности ряда боевиков, обстрелявших демонстрантов в Бейруте, сообщает телеканал Al-Mayadeen.
"Ливанская армия установила личности ряда подстрекателей и участников нападения, занимается их преследованием", - сообщает телеканал.
В четверг утром в Бейруте в районе Тайуни начали собираться сторонники шиитских партий для участия в массовой демонстрации с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году Тарека Битара. Демонстрантов обстреляли из стрелкового оружия в районе Бадаро, когда они направлялись в сторону Дворца правосудия. Ливанская армия заявила, что ведет поиски тех, кто обстрелял протестующих. По последним данным ливанского Красного креста, погибли шесть человек и более 30 получили ранения.
Солдаты ливанской армии на месте акции протеста, Ливан - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 15:40
Беспорядки в Бейруте
 
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