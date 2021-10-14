https://ria.ru/20211014/beyrut-1754609562.html

Ливанская армия установила личности подстрекателей беспорядков в Бейруте

Ливанская армия установила личности подстрекателей беспорядков в Бейруте - РИА Новости, 14.10.2021

Ливанская армия установила личности подстрекателей беспорядков в Бейруте

Армия Ливана установила личности ряда боевиков, обстрелявших демонстрантов в Бейруте, сообщает телеканал Al-Mayadeen. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T17:23

2021-10-14T17:23

2021-10-14T17:28

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БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости. Армия Ливана установила личности ряда боевиков, обстрелявших демонстрантов в Бейруте, сообщает телеканал Al-Mayadeen."Ливанская армия установила личности ряда подстрекателей и участников нападения, занимается их преследованием", - сообщает телеканал.В четверг утром в Бейруте в районе Тайуни начали собираться сторонники шиитских партий для участия в массовой демонстрации с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году Тарека Битара. Демонстрантов обстреляли из стрелкового оружия в районе Бадаро, когда они направлялись в сторону Дворца правосудия. Ливанская армия заявила, что ведет поиски тех, кто обстрелял протестующих. По последним данным ливанского Красного креста, погибли шесть человек и более 30 получили ранения.

https://ria.ru/20211014/beyrut-1754571388.html

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в мире, бейрут, красный крест