Вышел трейлер документального сериала Питера Джексона о The Beatles

Вышел трейлер документального сериала Питера Джексона о The Beatles

2021-10-14T18:57

культура

the beatles

питер джексон

новости культуры

кино и сериалы

музыка

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. На YouTube-канале Walt Disney Studios опубликован трейлер документального сериала Питера Джексона "The Beatles: Get Back", сообщает Collider. В проекте рассказывается о создании 12-го и последнего альбома группы — "Let it be". Большинство песен, вошедших в него, было записано в январе 1969, релиз пластинки состоялся в мае 1970. В сериале покажут, как музыканты пытались создать 14 новых треков в предельно сжатые сроки. Проект основан на 60-ти часах видео, снятых в течение 21-го дня в 1969 году Майклом Линдсей-Хоггом, а также на 150 часах аудиозаписей. Ранее эти материалы нигде не были представлены.Также в проекте впервые полностью продемонстрируют последнее живое выступление The Beatles. Режиссер Питер Джексон известен широкой аудитории по трилогии "Властелин колец". Последний фильм из серии принес ему три премии "Оскар". Премьера "The Beatles: Get Back" состоится 25 ноября 2021 года.

