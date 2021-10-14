https://ria.ru/20211014/beatles-1754550487.html
Вышел трейлер документального сериала Питера Джексона о The Beatles
Вышел трейлер документального сериала Питера Джексона о The Beatles - РИА Новости, 14.10.2021
Вышел трейлер документального сериала Питера Джексона о The Beatles
На YouTube-канале Walt Disney Studios опубликован трейлер документального сериала Питера Джексона "The Beatles: Get Back", сообщает Collider. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T18:57
2021-10-14T18:57
2021-10-14T18:57
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. На YouTube-канале Walt Disney Studios опубликован трейлер документального сериала Питера Джексона "The Beatles: Get Back", сообщает Collider. В проекте рассказывается о создании 12-го и последнего альбома группы — "Let it be". Большинство песен, вошедших в него, было записано в январе 1969, релиз пластинки состоялся в мае 1970. В сериале покажут, как музыканты пытались создать 14 новых треков в предельно сжатые сроки. Проект основан на 60-ти часах видео, снятых в течение 21-го дня в 1969 году Майклом Линдсей-Хоггом, а также на 150 часах аудиозаписей. Ранее эти материалы нигде не были представлены.Также в проекте впервые полностью продемонстрируют последнее живое выступление The Beatles. Режиссер Питер Джексон известен широкой аудитории по трилогии "Властелин колец". Последний фильм из серии принес ему три премии "Оскар". Премьера "The Beatles: Get Back" состоится 25 ноября 2021 года.
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the beatles, питер джексон, новости культуры, кино и сериалы, музыка
Вышел трейлер документального сериала Питера Джексона о The Beatles
Вышел первый трейлер документального сериала Питера Джексона "The Beatles: Get Back"
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
На YouTube-канале Walt Disney Studios опубликован трейлер документального сериала Питера Джексона "The Beatles: Get Back", сообщает
Collider.
В проекте рассказывается о создании 12-го и последнего альбома группы — "Let it be". Большинство песен, вошедших в него, было записано в январе 1969, релиз пластинки состоялся в мае 1970.
В сериале покажут, как музыканты пытались создать 14 новых треков в предельно сжатые сроки. Проект основан на 60-ти часах видео, снятых в течение 21-го дня в 1969 году Майклом Линдсей-Хоггом, а также на 150 часах аудиозаписей. Ранее эти материалы нигде не были представлены.
"Это невероятно интимный портрет группы, показывающий, как загнанные в угол музыканты все еще могли полагаться на свою дружбу, хорошее настроение и творческий гений. В то время как планы рушатся, а отношения подвергаются испытанию, сочиняются и исполняются одни из самых культовых песен в мире", — говорится в описании сериала.
Также в проекте впервые полностью продемонстрируют последнее живое выступление The Beatles.
Режиссер Питер Джексон известен широкой аудитории по трилогии "Властелин колец". Последний фильм из серии принес ему три премии "Оскар".
Премьера "The Beatles: Get Back" состоится 25 ноября 2021 года.