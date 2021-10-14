https://ria.ru/20211014/bali-1754523128.html

Бали открылся для иностранных туристов, но спроса на остров пока нет

Бали открылся для иностранных туристов, но спроса на остров пока нет - РИА Новости, 14.10.2021

Бали открылся для иностранных туристов, но спроса на остров пока нет

Бали открывается в четверг для иностранных туристов после 18 месяцев перерыва, пока разрешен въезд вакцинированным гражданам 19 стран, среди которых нет России, РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:18

2021-10-14T13:18

2021-10-14T13:17

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БАНГКОК, 14 окт – РИА Новости. Бали открывается в четверг для иностранных туристов после 18 месяцев перерыва, пока разрешен въезд вакцинированным гражданам 19 стран, среди которых нет России, но эксперты уже считают, что остров проиграет по популярности другим направлениям для "зимовки".Международный аэропорт города Денпасара готовится, в частности, принимать первых гостей из Китая, Южной Кореи, Японии, Объединенных Арабских Эмиратов и Новой Зеландии. Помимо разрешения возобновить с 14 октября международное авиасообщение с островом Бали, власти Индонезии также сократили с 8 до 5 дней обязательный карантин для прибывающих путешественников.Однако не все так просто. "Пока мы не получили ни одной заявки ни от иностранных туристов, готовых к нам прибыть, ни от авиакомпаний", — заявил агентству глава офиса министерства туризма Индонезии по острову Бали Путу Астава. "Никакой информации о каких-либо прибывающих 14 октября на Бали международных рейсах у нас нет". Самые ранние запланированы на конец октября.Многие эксперты считают, что Бали, сохраняя обязательный карантин, проигрывает таким туристическим направлениям, как Пхукет в Таиланде, где прибывающие путешественники от изоляции освобождены.По информации индонезийского национального новостного агентства ANTARA, на Бали туристов ожидают 35 гостиниц, сертифицированных властями. Средняя продолжительность пребывания до пандемии составляла от девяти до 11 дней. Немногие хотят провести пять из них в карантинном отеле, тем более, оплачивая номер из своего кармана. Для карантина на Бали предназначены гостиницы четыре-пять звезд, стоимость которых начинается от 60 долларов в сутки. Кроме того, путешественник обязан получить индонезийскую визу и иметь при себе страховой полис с покрытием не менее 100 тысяч долларов и "ковидным" расширением.До пандемии остров посещали более 6 миллионов туристов в год.

https://ria.ru/20211007/bali-1753341787.html

https://ria.ru/20211013/frantsiya-1754395366.html

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