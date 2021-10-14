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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211014/bali-1754523128.html
Бали открылся для иностранных туристов, но спроса на остров пока нет
Бали открылся для иностранных туристов, но спроса на остров пока нет - РИА Новости, 14.10.2021
Бали открылся для иностранных туристов, но спроса на остров пока нет
Бали открывается в четверг для иностранных туристов после 18 месяцев перерыва, пока разрешен въезд вакцинированным гражданам 19 стран, среди которых нет России, РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:18
2021-10-14T13:17
туризм
отдых
индонезия
новости - туризм
бали (остров)
туристы
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россия
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БАНГКОК, 14 окт – РИА Новости. Бали открывается в четверг для иностранных туристов после 18 месяцев перерыва, пока разрешен въезд вакцинированным гражданам 19 стран, среди которых нет России, но эксперты уже считают, что остров проиграет по популярности другим направлениям для "зимовки".Международный аэропорт города Денпасара готовится, в частности, принимать первых гостей из Китая, Южной Кореи, Японии, Объединенных Арабских Эмиратов и Новой Зеландии. Помимо разрешения возобновить с 14 октября международное авиасообщение с островом Бали, власти Индонезии также сократили с 8 до 5 дней обязательный карантин для прибывающих путешественников.Однако не все так просто. "Пока мы не получили ни одной заявки ни от иностранных туристов, готовых к нам прибыть, ни от авиакомпаний", — заявил агентству глава офиса министерства туризма Индонезии по острову Бали Путу Астава. "Никакой информации о каких-либо прибывающих 14 октября на Бали международных рейсах у нас нет". Самые ранние запланированы на конец октября.Многие эксперты считают, что Бали, сохраняя обязательный карантин, проигрывает таким туристическим направлениям, как Пхукет в Таиланде, где прибывающие путешественники от изоляции освобождены.По информации индонезийского национального новостного агентства ANTARA, на Бали туристов ожидают 35 гостиниц, сертифицированных властями. Средняя продолжительность пребывания до пандемии составляла от девяти до 11 дней. Немногие хотят провести пять из них в карантинном отеле, тем более, оплачивая номер из своего кармана. Для карантина на Бали предназначены гостиницы четыре-пять звезд, стоимость которых начинается от 60 долларов в сутки. Кроме того, путешественник обязан получить индонезийскую визу и иметь при себе страховой полис с покрытием не менее 100 тысяч долларов и "ковидным" расширением.До пандемии остров посещали более 6 миллионов туристов в год.
https://ria.ru/20211007/bali-1753341787.html
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отдых, индонезия, новости - туризм, бали (остров), туристы, туризм, россия, куда поехать, коронавирус covid-19, таиланд, пхукет (остров), куда можно лететь
13:18 14.10.2021
 
Бали открылся для иностранных туристов, но спроса на остров пока нет

Бали открылся для иностранных туристов, но из-за условий карантина проигрывает Пхукету

© РИА Новости / Мария СеливановаБали. Туристы на пляже
Бали. Туристы на пляже - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
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БАНГКОК, 14 окт – РИА Новости. Бали открывается в четверг для иностранных туристов после 18 месяцев перерыва, пока разрешен въезд вакцинированным гражданам 19 стран, среди которых нет России, но эксперты уже считают, что остров проиграет по популярности другим направлениям для "зимовки".
Международный аэропорт города Денпасара готовится, в частности, принимать первых гостей из Китая, Южной Кореи, Японии, Объединенных Арабских Эмиратов и Новой Зеландии.
Помимо разрешения возобновить с 14 октября международное авиасообщение с островом Бали, власти Индонезии также сократили с 8 до 5 дней обязательный карантин для прибывающих путешественников.
Однако не все так просто. "Пока мы не получили ни одной заявки ни от иностранных туристов, готовых к нам прибыть, ни от авиакомпаний", — заявил агентству глава офиса министерства туризма Индонезии по острову Бали Путу Астава. "Никакой информации о каких-либо прибывающих 14 октября на Бали международных рейсах у нас нет". Самые ранние запланированы на конец октября.
Многие эксперты считают, что Бали, сохраняя обязательный карантин, проигрывает таким туристическим направлениям, как Пхукет в Таиланде, где прибывающие путешественники от изоляции освобождены.
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7 октября, 11:38Туризм
Туроператоры рассказали, во сколько обойдется путешествие на Бали
По информации индонезийского национального новостного агентства ANTARA, на Бали туристов ожидают 35 гостиниц, сертифицированных властями. Средняя продолжительность пребывания до пандемии составляла от девяти до 11 дней. Немногие хотят провести пять из них в карантинном отеле, тем более, оплачивая номер из своего кармана.
Для карантина на Бали предназначены гостиницы четыре-пять звезд, стоимость которых начинается от 60 долларов в сутки. Кроме того, путешественник обязан получить индонезийскую визу и иметь при себе страховой полис с покрытием не менее 100 тысяч долларов и "ковидным" расширением.
До пандемии остров посещали более 6 миллионов туристов в год.
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ТуризмОтдыхИндонезияНовости - ТуризмБали (остров)туристыТуризмРоссиякуда поехатьКоронавирус COVID-19ТаиландПхукет (остров)куда можно лететь
 
 
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