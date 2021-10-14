https://ria.ru/20211014/aviasoobschenie-1754546447.html
Россия увеличит число авиарейсов с 12 странами
Россия увеличит число авиарейсов с 12 странами - РИА Новости, 14.10.2021
Россия увеличит число авиарейсов с 12 странами
Россия с 9 ноября увеличивает число рейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией,... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:22
2021-10-14T13:22
2021-10-14T13:22
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия с 9 ноября увеличивает число рейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией, Францией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Принято решение с 9 ноября 2021 года увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в государства: Албания по маршрутам Москва - Тирана с 1 до 3 рейсов в неделю, Жуковский - Тирана с частотой 2 рейса в неделю, Санкт-Петербург - Тирана, Нижний Новгород - Тирана, Казань - Тирана, Екатеринбург - Тирана и Самара - Тирана с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте; Болгария по маршрутам Москва - Бургас с 7 до 11 рейсов в неделю, Жуковский - София, Жуковский - Варна и Жуковский - Бургас с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте", - говорится в сообщении.Авиасообщение с Венесуэлой увеличится за счёт маршрутов Москва – Порламар с частотой 5 рейсов в неделю, Санкт-Петербург – Порламар и Екатеринбург – Порламар с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте; с Венгрией по маршрутам Москва - Дебрецен с частотой 3 рейса в неделю, Жуковский - Будапешт с 1 до 4 рейсов в неделю, Екатеринбург - Будапешт, Казань - Будапешт с 1 до 3 рейсов в неделю на каждом маршруте; с Германией по маршрутам Франкфурт-на-Майне - Москва с 5 до 14 рейсов в неделю, Франкфурт-на-Майне - Санкт-Петербург с 3 до 7 рейсов в неделю.Авиасообщение с Грецией вырастет за счет полётов по маршруту Жуковский - Салоники с частотой 3 рейса в неделю; с Испанией — по маршруту Жуковский - Барселона с частотой 3 рейса в неделю;с Италией — по маршрутам Санкт-Петербург - Рим, Санкт-Петербург - Милан, Санкт-Петербург - Верона, Санкт-Петербург - Римини с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте; с Мальдивами — по маршрутам Санкт-Петербург - Мале, Уфа - Мале, Казань - Мале, Новосибирск – Мале, Ростов-на-Дону – Мале с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте; Мальта по маршруту Санкт-Петербург - Валетта с частотой 2 рейса в неделю.Число рейсов с Македонией увеличивается за счёт маршрутов Нижний Новгород - Скопье и Санкт-Петербург - Скопье с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте; с Францией — по маршрутам Москва - Париж и Москва - Ницца с 4 до 7 рейсов в неделю на каждом маршруте, Москва - Лион с частотой 1 рейс в неделю, по маршрутам в г. Париж из г. Калининграда, г. Краснодара, г. Ростова-на-Дону, г. Самары, г. Казани и г. Нижнего Новгорода с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.Оперативный штаб рекомендует россиянам перед полётом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от COVID-19.
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новости - туризм, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия
с 9 ноября увеличивает число рейсов с Албанией
, Болгарией
, Венесуэлой
, Венгрией
, Германией
, Грецией
, Испанией
, Италией
, Мальдивами
, Мальтой
, Македонией
, Францией
, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Принято решение с 9 ноября 2021 года увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в государства: Албания по маршрутам Москва - Тирана с 1 до 3 рейсов в неделю, Жуковский - Тирана с частотой 2 рейса в неделю, Санкт-Петербург - Тирана, Нижний Новгород - Тирана, Казань - Тирана, Екатеринбург - Тирана и Самара - Тирана с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте; Болгария по маршрутам Москва - Бургас с 7 до 11 рейсов в неделю, Жуковский - София, Жуковский - Варна и Жуковский - Бургас с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте", - говорится в сообщении.
Авиасообщение с Венесуэлой увеличится за счёт маршрутов Москва – Порламар с частотой 5 рейсов в неделю, Санкт-Петербург – Порламар и Екатеринбург – Порламар с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте; с Венгрией по маршрутам Москва - Дебрецен с частотой 3 рейса в неделю, Жуковский - Будапешт с 1 до 4 рейсов в неделю, Екатеринбург - Будапешт, Казань - Будапешт с 1 до 3 рейсов в неделю на каждом маршруте; с Германией по маршрутам Франкфурт-на-Майне - Москва с 5 до 14 рейсов в неделю, Франкфурт-на-Майне - Санкт-Петербург с 3 до 7 рейсов в неделю.
Авиасообщение с Грецией вырастет за счет полётов по маршруту Жуковский - Салоники с частотой 3 рейса в неделю; с Испанией — по маршруту Жуковский - Барселона с частотой 3 рейса в неделю;с Италией — по маршрутам Санкт-Петербург - Рим, Санкт-Петербург - Милан, Санкт-Петербург - Верона, Санкт-Петербург - Римини с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте; с Мальдивами — по маршрутам Санкт-Петербург - Мале, Уфа - Мале, Казань - Мале, Новосибирск – Мале, Ростов-на-Дону – Мале с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте; Мальта по маршруту Санкт-Петербург - Валетта с частотой 2 рейса в неделю.
Число рейсов с Македонией увеличивается за счёт маршрутов Нижний Новгород - Скопье и Санкт-Петербург - Скопье с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте; с Францией — по маршрутам Москва - Париж и Москва - Ницца с 4 до 7 рейсов в неделю на каждом маршруте, Москва - Лион с частотой 1 рейс в неделю, по маршрутам в г. Париж из г. Калининграда, г. Краснодара, г. Ростова-на-Дону, г. Самары, г. Казани и г. Нижнего Новгорода с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.
Оперативный штаб рекомендует россиянам перед полётом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от COVID-19.