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Идем на Восток: история Российско-американской компании на Аляске

Идем на Восток: история Российско-американской компании на Аляске - РИА Новости, 14.10.2021

Идем на Восток: история Российско-американской компании на Аляске

Интерес к землям, лежащим к востоку от Российской империи, появился к началу XVIII века. С возникновением российского флота возможности для изучения и освоения... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T10:00

2021-10-14T10:00

2021-10-14T15:45

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Интерес к землям, лежащим к востоку от Российской империи, появился к началу XVIII века. С возникновением российского флота возможности для изучения и освоения соседних территорий существенно расширились, поэтому незадолго до своей смерти Петр I направил на Дальний Восток первую экспедицию к Северной Америке, и с тех пор они стали регулярными. Русские жили в Северной Америке, занимались добычей пушнины, торговали… Трудно поверить, но в XIX веке российское поселение было даже в солнечной Калифорнии! Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Петров рассказал РИА Новости о том, зачем Российской империи была нужна Северная Америка и почему было решено продать Аляску.В знаменитой рок-опере театра "Ленком" "Юнона и Авось", гремевшей по всей России во второй половине XX века, рассказывается романтическая история Николая Резанова, который отправился по государственному делу в Калифорнию, но встретил там величайшую любовь своей жизни – Консепьсьон Аргуэльо, или Кончиту. Несмотря на обретенное счастье, Резанов был вынужден вернуться в Россию по поручению государя, а в пути заболел и умер. В основу этого романтического сюжета легла реальная история. Парадоксальным образом она связана с освоением земель к востоку от Российской империи, политическими и экономическими интересами, а также деятельностью купеческой компании на Аляске.Территории Северной Америки принадлежали Испании, Великобритании и Франции, а потом в игру за влияние вступило и новое государство – Соединенные Штаты.Как отмечает Александр Петров, от прав на колонии в Северной Америки зависела и расстановка сил в Европе, а также безопасность восточных рубежей Российской империи. Поэтому последняя не могла оставить без внимания этот регион: снаряжались экспедиции, целью которых было узнать, кому принадлежат земли на Североамериканском континенте.В 1732 году российская экспедиция открыла Аляску. К концу XVIII века купечество уже вело там хозяйственную деятельность, связанную прежде всего с пушным промыслом, так как на Аляске был обнаружен калан – зверь с мехом уникальной ценности.В результате в Русской Америке сошлись экономические интересы купечества и политические цели государства. 8 (19) июля 1799 года указом Павла I была создана Российско-американская компания (РАК), одним из основателей которой был императорский камергер Николай Резанов, который через несколько столетий станет персонажем рок-оперы.От купеческой компании – к представительству Российской империиИзначально главное правление Российско-американской компании располагалось в Иркутске, и руководили ею представители купечества. Но уже в 1801 году главное правление переехало из Иркутска в Санкт-Петербург, и роль в компании государственных чиновников и приближенных к императору лиц начала расти. Акционерами РАК стали император и члены царствующей фамилии. Государственное участие, по словам Александра Петрова, говорит о стремлении властей оказывать определенное влияние на процессы, которые происходили в Русской Америке.Кроме того, компания находилась за морем, поэтому представители военно-морского флота так или иначе курировали РАК, объяснил Александр Петров.C 1818 года управляющим РАК и губернатором Русской Америки стал капитан-лейтенант Леонтий Гагемейстер, и с тех пор во главе компании вплоть до ее ликвидации находились исключительно морские офицеры. По сути, из купеческой компании РАК превратилась в представительство Российской империи в Северной Америке.Через моря и океаныДобраться до Русской Америки можно было только по морю, поэтому флот был единственным связующим звеном между метрополией и колонией. Для обеспечения деятельности Российско-американской компании использовались все возможности – суда строились в Российской империи, покупались или фрахтовались за границей.В 1803–1806 годах состоялось первое русское кругосветное плавание на кораблях "Надежда" и "Нева". Это английские суда "Леандр" и "Темза", приобретенные в Лондоне, которые в дальнейшем были переименованы.Шлюп "Диана" стал первым кораблем российской постройки, который совершил кругосветное плавание под командованием Василия Головнина. На фрегате "Суворов" прошла еще одна экспедиция вокруг света под командованием Михаила Лазарева (1813–1816), на "Кутузове" в плавание отправился Леонтий Гагермейстер (1816–1819).Самым известным судном, зафрахтованным в Америке, стала "Юнона". Именно на "Юноне" и российском корабле "Авось" Николай Резанов отправился в свое знаменитое путешествие в Калифорнию, которое легло в основу популярной рок-оперы театра "Ленком".Калифорния – место, где сплелись торговля, любовь и политикаИстория любви императорского камергера Николая Резанова к испанской красавице Кончите – центральный сюжет рок-оперы "Юнона и Авось" – сделала историю Российско-американской компании знаменитой в широких кругах.Российско-американской компании на Аляске было необходимо снабжение продовольствием, в колонии не было хлеба и мяса, поэтому решено было пополнить запасы в Калифорнии, которая в те времена принадлежала испанцам. Еще одной причиной поездки был интерес РАК к добыче калана, который был замечен в Монтерее.Тем не менее, решив экономическую задачу, Николай Резанов действительно женился на дочери испанского коменданта в Сан-Франциско Консепсьон Аргуэльо. Как рассказал историк Александр Петров, она была очень необычной девушкой для того времени, несмотря на свой возраст. Выбор Резанова объяснялся не только красотой и общественным положением девушки, но и тем, что камергер заметил ее предприимчивый ум, возможности и способности. После трагической гибели Резанова в дороге Кончита не вышла замуж, а занялась благотворительность. Она стала первой рожденной в Калифорнии монахиней, которую чтут за ее подвижническую деятельность, лечение крайне тяжелых заразных больных.В дальнейшем Российско-американская компания решила закрепиться в Калифорнии, вследствие чего был основан Форт Росс. Русское поселение было заложено в 1812 году по инициативе первого правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова. Как отмечает Александр Петров, это была очень удобная стоянка для кругосветных плаваний.Причиной появления русских в Калифорнии были не только экономические интересы, но и геополитические. Как отмечает Петров, забрать у Испании часть ее владений, пусть и небольшую, было политическим достижением.От колоний за рубежом – к нуждам метрополииРоссийско-американская компания формально прекратила деятельность после продажи Аляски США в 1867 году. Отказаться от колонии за морем, по словам Александра Петрова, российские власти побудило несколько причин, в том числе необходимость бросить все силы на Дальний Восток и освоение Амура.Великий князь Константин Николаевич, как рассказывает историк, считал продажу колонии на Аляске возможностью решить финансовые вопросы Российской империи, которая оказалась в сложной ситуации.Договор о продаже Аляски за 7,2 миллиона долларов золотом был подписан 18 (30) марта 1867 года. Форт Росс был продан даже раньше: в 1841 году РАК передала свою собственность в Калифорнии крупному землевладельцу Джону Саттеру.После продажи Аляски Российско-американская компания фактически продолжала действовать вплоть до 1881 года.

https://ria.ru/20211008/komandiry-1753525105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морская держава, аляска, александр петров (посол), александр баранов, россия