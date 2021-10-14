https://ria.ru/20211014/agrarii-1754637012.html

Кубанские аграрии получат более девяти миллиардов рублей субсидий

Кубанские аграрии получат более девяти миллиардов рублей субсидий - РИА Новости, 14.10.2021

Кубанские аграрии получат более девяти миллиардов рублей субсидий

Кубанские аграрии в текущем году получат 9,3 миллиарда рублей федеральных и краевых субсидий, сообщил журналистам глава края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T19:51

2021-10-14T19:51

2021-10-14T19:51

краснодарский край

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краснодарский край

вениамин кондратьев

россия

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КРАСНОДАР, 14 окт - РИА Новости. Кубанские аграрии в текущем году получат 9,3 миллиарда рублей федеральных и краевых субсидий, сообщил журналистам глава края Вениамин Кондратьев."В 2021 году на поддержку агропромышленного комплекса из федерального и краевого бюджетов направлено 9,3 миллиарда рублей. Из них более 77% средств уже доведены предприятиям и сельхозпроизводителям. Деньги пойдут на поддержку ведущих отраслей АПК и развитие сельских территорий", – сказал Кондратьев.Он отметил, что по объемам производства питьевого молока Кубань занимает первое место в России – ежегодно регион производит более 1,5 миллиона тонн."И намерены удерживать эти позиции. Мы финансово помогаем развивать животноводство, как в крупных предприятиях, так и в фермерском секторе. В первую очередь поддерживаем тех, кто увеличивает производство молока. На эти цели пойдет наибольшая сумма всех субсидий – более 1 миллиарда рублей", – уточнил губернатор.Кроме того, регион является одним из ведущих регионов с показателями урожайности 206 центнеров на гектар, что на 33% выше в среднем по России. "Порядка 730 миллионов рублей пойдет на субсидирование затрат по закладке и уходным работам за многолетними плодово-ягодными насаждениями. В этом году будет заложено 1750 гектаров молодых садов", - уточнил глава края.Он добавил, что благодаря систематической финансовой поддержке виноградарей, из года в год укрепляется виноградарско-винодельческая отрасль. На территории Кубани находится треть виноградников всей страны."В этом году на субсидирование выделено более 600 миллионов рублей. Это позволит заложить 1,7 тысячи гектаров виноградников. Такая же сумма предусмотрена для покрытия затрат на производство и реализацию сахара", - пояснил руководитель региона. По его словам, субсидирование помогает лучшим аграриям занимать еще более прочные позиции на рынке, в результате растет экономика региона."На каждый вложенный бюджетный рубль в краевую казну в виде налогов возвращается порядка 1,5 рубля. За последние пять лет поступления от сектора АПК в бюджет региона возросли на 20,5% – до 28,2 миллиарда рублей", – заключил Кондратьев.

https://ria.ru/20211011/kuban-1754108060.html

https://ria.ru/20211012/predprinimateli-1754223857.html

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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия