10:02 14.10.2021 (обновлено: 10:34 14.10.2021)
В МИД выразили обеспокоенность активностью ИГ* в Афганистане
В МИД выразили обеспокоенность активностью ИГ в Афганистане
С-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает, что талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ), как и обещали, смогут без внешней поддержки справиться с террористами ИГ* (запрещена в РФ) в Афганистане, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы обеспокоены неснижающейся активностью террористической группировки ИГИЛ в этой стране", - заявила Захарова в ходе брифинга.
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"Мы рассчитываем, что слова новых кабульских властей об их возможности справиться с ИГИЛ в одиночку без внешней поддержки получат практическое воплощение", - отметила Захарова.
Москва ожидает, что представительная делегация талибов ("Талибан*" признан террористической организацией и запрещен в РФ) посетит Москву на следующей неделе для участия в заседании московского формата по Афганистану, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"На следующей неделе мы ожидаем приезда в Москву представительной делегации движения талибов для участия в третьем заседании "Московского формата" консультаций по Афганистану", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что Россия пригласила талибов принять участие во встрече "Московского формата" 20 октября.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России