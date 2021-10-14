https://ria.ru/20211014/afganistan-1754499635.html

В МИД выразили обеспокоенность активностью ИГ* в Афганистане

В МИД выразили обеспокоенность активностью ИГ* в Афганистане - РИА Новости, 14.10.2021

В МИД выразили обеспокоенность активностью ИГ* в Афганистане

Москва рассчитывает, что талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ), как и обещали, смогут без внешней поддержки справиться с... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T10:02

2021-10-14T10:02

2021-10-14T10:34

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С-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает, что талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ), как и обещали, смогут без внешней поддержки справиться с террористами ИГ* (запрещена в РФ) в Афганистане, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы обеспокоены неснижающейся активностью террористической группировки ИГИЛ в этой стране", - заявила Захарова в ходе брифинга."Мы рассчитываем, что слова новых кабульских властей об их возможности справиться с ИГИЛ в одиночку без внешней поддержки получат практическое воплощение", - отметила Захарова.Москва ожидает, что представительная делегация талибов ("Талибан*" признан террористической организацией и запрещен в РФ) посетит Москву на следующей неделе для участия в заседании московского формата по Афганистану, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На следующей неделе мы ожидаем приезда в Москву представительной делегации движения талибов для участия в третьем заседании "Московского формата" консультаций по Афганистану", - сказала Захарова на брифинге.Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что Россия пригласила талибов принять участие во встрече "Московского формата" 20 октября.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211013/terorristy-1754454296.html

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