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Путин назвал преследование журналистов в мире ненормальным
Путин назвал преследование журналистов в мире ненормальным - РИА Новости, 13.10.2021
Путин назвал преследование журналистов в мире ненормальным
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает ненормальным, когда в мире преследуют журналистов. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:41
2021-10-13T17:11
в мире
журналист
владимир путин
россия
москва
газпром
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает ненормальным, когда в мире преследуют журналистов."Я считаю, ненормально, когда преследуют журналистов", - сказал президент, выступая в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели."Кстати говоря, если мы возьмем количество погибших журналистов, количество пострадавших журналистов по миру – посмотрите, где и что происходит в мире – Россия, к сожалению, не единственная стана, где это происходит. И это, конечно, результат внутреннего развития страны и ее демократических процессов", – добавил он.Вместе с тем, глава государства заметил, что в мире с трудом можно найти другие такие страны, где СМИ фактически финансируются из государственных источников, но при этом выступая в качестве оппозиции к власти."Газпром" финансирует одну из наших радиостанций, и она занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй имеет там иностранный паспорт или вид на жительство", – отметил он."Конечно, когда журналисты переходят определённые границы, когда они вступают в зону риска – они рискуют. Наша задача – защитить их. К сожалению, мы не всегда с этим справляемся", – признал он.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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в мире, журналист, владимир путин, россия, москва, газпром
16:41 13.10.2021 (обновлено: 17:11 13.10.2021)
 
Путин назвал преследование журналистов в мире ненормальным

Путин назвал преследования журналистов в мире ненормальным явлением

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает ненормальным, когда в мире преследуют журналистов.
"Я считаю, ненормально, когда преследуют журналистов", - сказал президент, выступая в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели.
"Кстати говоря, если мы возьмем количество погибших журналистов, количество пострадавших журналистов по миру – посмотрите, где и что происходит в мире – Россия, к сожалению, не единственная стана, где это происходит. И это, конечно, результат внутреннего развития страны и ее демократических процессов", – добавил он.
Вместе с тем, глава государства заметил, что в мире с трудом можно найти другие такие страны, где СМИ фактически финансируются из государственных источников, но при этом выступая в качестве оппозиции к власти.
"Газпром" финансирует одну из наших радиостанций, и она занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй имеет там иностранный паспорт или вид на жительство", – отметил он.
"Конечно, когда журналисты переходят определённые границы, когда они вступают в зону риска – они рискуют. Наша задача – защитить их. К сожалению, мы не всегда с этим справляемся", – признал он.
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
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В миреЖурналистВладимир ПутинРоссияМоскваГазпром
 
 
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