https://ria.ru/20211013/zhurnalisty-1754414474.html

Путин назвал преследование журналистов в мире ненормальным

Путин назвал преследование журналистов в мире ненормальным - РИА Новости, 13.10.2021

Путин назвал преследование журналистов в мире ненормальным

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает ненормальным, когда в мире преследуют журналистов. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:41

2021-10-13T16:41

2021-10-13T17:11

в мире

журналист

владимир путин

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газпром

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает ненормальным, когда в мире преследуют журналистов."Я считаю, ненормально, когда преследуют журналистов", - сказал президент, выступая в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели."Кстати говоря, если мы возьмем количество погибших журналистов, количество пострадавших журналистов по миру – посмотрите, где и что происходит в мире – Россия, к сожалению, не единственная стана, где это происходит. И это, конечно, результат внутреннего развития страны и ее демократических процессов", – добавил он.Вместе с тем, глава государства заметил, что в мире с трудом можно найти другие такие страны, где СМИ фактически финансируются из государственных источников, но при этом выступая в качестве оппозиции к власти."Газпром" финансирует одну из наших радиостанций, и она занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй имеет там иностранный паспорт или вид на жительство", – отметил он."Конечно, когда журналисты переходят определённые границы, когда они вступают в зону риска – они рискуют. Наша задача – защитить их. К сожалению, мы не всегда с этим справляемся", – признал он.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20210930/rt-1752529611.html

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в мире, журналист, владимир путин, россия, москва, газпром