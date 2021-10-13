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Патриарх подвел итоги встречи с духовными лидерами Армении и Азербайджана
Патриарх подвел итоги встречи с духовными лидерами Армении и Азербайджана - РИА Новости, 13.10.2021
Патриарх подвел итоги встречи с духовными лидерами Армении и Азербайджана
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением по итогам встречи с духовными лидерами Армении и Азербайджана, в котором призвал "прояснить судьбу... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:54
2021-10-13T14:54
2021-10-13T18:35
религия
армения
азербайджан
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением по итогам встречи с духовными лидерами Армении и Азербайджана, в котором призвал "прояснить судьбу без вести пропавших, способствовать процессу освобождения военнопленных и недопущению несанкционированного применения оружия, несущего угрозу жизни мирных граждан".Патриарх Кирилл в среду провел в Даниловом монастыре трехсторонние переговоры с католикосом всех армян Гарегином II и председателем управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде. Накануне патриарх встретился отдельно с каждым из них."Призываем прояснить судьбу без вести пропавших, способствовать процессу освобождения военнопленных и недопущению несанкционированного применения оружия, несущего угрозу жизни мирных граждан", - говорится в итоговом заявлении предстоятеля Русской православной церкви, опубликованном на сайте Московской патриархии.По его словам, "Кавказ всегда славился огромным многообразием народов, языков и культур", "для азербайджанского и армянского народов не существует иного будущего, кроме совместного проживания", и "сегодня особенно важно восстановить доверие людей друг к другу, вновь научиться воспринимать соседа с уважением и готовностью к взаимопомощи". "Залог такого обращения — уважение к религиозным святыням, историческим памятникам и кладбищам, уважение к религиозным чувствам людей иной веры, бережное сохранение памяти об усопших. Религиозные лидеры призваны использовать свой авторитет, чтобы созидать и поддерживать атмосферу добрососедства между религиями и народами", - отметил патриарх Кирилл.Он убежден, что в будущем необходимо "всеми силами стремиться избегать языка ненависти, воздерживаться от призывов к военным действиям в зоне конфликта". "Призываем молодежь не поддаваться духу агрессии и радикализма, искать прежде всего мира", - подчеркнул предстоятель РПЦ.Религиозные лидеры, добавил он, "готовы содействовать примирению народов Азербайджана и Армении ради блага и процветания нынешнего и будущих поколений". Религии, уверен патриарх, обладают уникальным миротворческим потенциалом, особенно в такой тонкой и чувствительной сфере, как межэтнические отношения."Русская православная церковь со своей стороны молится о примирении двух близких ей народов и готова и впредь всемерно содействовать тому, чтобы на Южном Кавказе воцарился прочный и справедливый мир", - заключил патриарх Кирилл.
https://radiosputnik.ria.ru/20210927/1751938788.html
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армения, азербайджан, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением по итогам встречи с духовными лидерами Армении и Азербайджана, в котором призвал "прояснить судьбу без вести пропавших, способствовать процессу освобождения военнопленных и недопущению несанкционированного применения оружия, несущего угрозу жизни мирных граждан".
Патриарх Кирилл
в среду провел в Даниловом
монастыре трехсторонние переговоры с католикосом всех армян Гарегином II и председателем управления мусульман Кавказа
шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде. Накануне патриарх встретился отдельно с каждым из них.
"Призываем прояснить судьбу без вести пропавших, способствовать процессу освобождения военнопленных и недопущению несанкционированного применения оружия, несущего угрозу жизни мирных граждан", - говорится в итоговом заявлении предстоятеля Русской православной церкви, опубликованном на сайте Московской патриархии.
По его словам, "Кавказ всегда славился огромным многообразием народов, языков и культур", "для азербайджанского и армянского народов не существует иного будущего, кроме совместного проживания", и "сегодня особенно важно восстановить доверие людей друг к другу, вновь научиться воспринимать соседа с уважением и готовностью к взаимопомощи". "Залог такого обращения — уважение к религиозным святыням, историческим памятникам и кладбищам, уважение к религиозным чувствам людей иной веры, бережное сохранение памяти об усопших. Религиозные лидеры призваны использовать свой авторитет, чтобы созидать и поддерживать атмосферу добрососедства между религиями и народами", - отметил патриарх Кирилл.
Он убежден, что в будущем необходимо "всеми силами стремиться избегать языка ненависти, воздерживаться от призывов к военным действиям в зоне конфликта". "Призываем молодежь не поддаваться духу агрессии и радикализма, искать прежде всего мира", - подчеркнул предстоятель РПЦ.
Религиозные лидеры, добавил он, "готовы содействовать примирению народов Азербайджана и Армении ради блага и процветания нынешнего и будущих поколений". Религии, уверен патриарх, обладают уникальным миротворческим потенциалом, особенно в такой тонкой и чувствительной сфере, как межэтнические отношения.
"Русская православная церковь со своей стороны молится о примирении двух близких ей народов и готова и впредь всемерно содействовать тому, чтобы на Южном Кавказе воцарился прочный и справедливый мир", - заключил патриарх Кирилл.