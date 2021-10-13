13:53 13.10.2021 (обновлено: 19:24 13.10.2021)
В Евросоюзе заявили о почти полной зависимости от импорта газа
Чиновник Евросоюза заявил о 90-процентной зависимости объединения от импорта газа
© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
© AP Photo / Michel Spingler
БРЮССЕЛЬ, 13 окт — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз примерно на 90% зависит от импорта газа, заявил журналистам высокопоставленный чиновник Евросоюза.
По его словам, Европа чувствительна ко всем энергопоставкам, а не только газовым.
Он отметил, что рост цен на голубое топливо повлиял и на стоимость электроэнергии в регионе.
"Мы видели рост оптовых цен на электричество более чем на 200% год к году, но рост розничных цен намного скромнее", — сказал чиновник.
В ЕС ожидают, что ценовой скачок будет временным, но цифры все же останутся "выше, чем годом ранее, когда они были исключительно низкими".
В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа на континенте, а также высоким спросом на СПГ в Азии.
Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова помочь стабилизировать ситуацию с голубым топливом. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков указывал при этом, что газ невозможно транзитировать, не продав, поэтому для увеличения поставок необходимы дополнительные закупки европейскими партнерами.