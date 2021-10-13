https://ria.ru/20211013/zavisimost-1754368600.html

В Евросоюзе заявили о почти полной зависимости от импорта газа

В Евросоюзе заявили о почти полной зависимости от импорта газа - РИА Новости, 13.10.2021

В Евросоюзе заявили о почти полной зависимости от импорта газа

Евросоюз примерно на 90% зависит от импорта газа, заявил журналистам высокопоставленный чиновник Евросоюза. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:53

2021-10-13T13:53

2021-10-13T19:24

экономика

европа

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 13 окт — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз примерно на 90% зависит от импорта газа, заявил журналистам высокопоставленный чиновник Евросоюза.По его словам, Европа чувствительна ко всем энергопоставкам, а не только газовым.Он отметил, что рост цен на голубое топливо повлиял и на стоимость электроэнергии в регионе.В ЕС ожидают, что ценовой скачок будет временным, но цифры все же останутся "выше, чем годом ранее, когда они были исключительно низкими".В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа на континенте, а также высоким спросом на СПГ в Азии.Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова помочь стабилизировать ситуацию с голубым топливом. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков указывал при этом, что газ невозможно транзитировать, не продав, поэтому для увеличения поставок необходимы дополнительные закупки европейскими партнерами.

https://ria.ru/20211013/gaz-1754348133.html

европа

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экономика, европа, евросоюз