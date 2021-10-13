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Новый премьер Японии Кисида договорился о встрече с Путиным
Новый премьер Японии Кисида договорился о встрече с Путиным - РИА Новости, 13.10.2021
Новый премьер Японии Кисида договорился о встрече с Путиным
Принципиальная договоренность о встрече лидеров России и Японии есть, но о ее конкретной дате говорить преждевременно, сообщил журналистам посол Японии в РФ... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T18:26
2021-10-13T18:26
2021-10-13T18:26
в мире
япония
владимир путин
фумио кисида
тоехиса кодзуки
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Принципиальная договоренность о встрече лидеров России и Японии есть, но о ее конкретной дате говорить преждевременно, сообщил журналистам посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки."Они (президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Фумио Кисида - ред.) пришли к единому мнению, что надо встретиться. Об этом принципиальная договоренность есть. Но о конкретной дате преждевременно говорить. Я думаю, что два лидера начали хорошие отношения", - сказал посол.
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в мире, япония, владимир путин, фумио кисида, тоехиса кодзуки, россия
Новый премьер Японии Кисида договорился о встрече с Путиным
Новый премьер Японии Кисида достиг принципиальной договоренности о встрече с Путиным