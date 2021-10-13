https://ria.ru/20211013/yaponiya-1754436824.html

Новый премьер Японии Кисида договорился о встрече с Путиным

Новый премьер Японии Кисида договорился о встрече с Путиным - РИА Новости, 13.10.2021

Новый премьер Японии Кисида договорился о встрече с Путиным

Принципиальная договоренность о встрече лидеров России и Японии есть, но о ее конкретной дате говорить преждевременно, сообщил журналистам посол Японии в РФ... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T18:26

2021-10-13T18:26

2021-10-13T18:26

в мире

япония

владимир путин

фумио кисида

тоехиса кодзуки

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Принципиальная договоренность о встрече лидеров России и Японии есть, но о ее конкретной дате говорить преждевременно, сообщил журналистам посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки."Они (президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Фумио Кисида - ред.) пришли к единому мнению, что надо встретиться. Об этом принципиальная договоренность есть. Но о конкретной дате преждевременно говорить. Я думаю, что два лидера начали хорошие отношения", - сказал посол.

https://ria.ru/20211012/kurily-1754126883.html

япония

россия

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в мире, япония, владимир путин, фумио кисида, тоехиса кодзуки, россия