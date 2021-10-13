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Япония сделала представление России из-за визита вице-премьеров на Итуруп
Япония сделала представление России из-за визита вице-премьеров на Итуруп - РИА Новости, 13.10.2021
Япония сделала представление России из-за визита вице-премьеров на Итуруп
Япония сделала представление России в связи с поездкой вице-премьеров РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:13
2021-10-13T12:43
япония
итуруп
россия
в мире
курильские острова
мид японии‎
марат хуснуллин
дмитрий григоренко
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ТОКИО, 13 окт – РИА Новости. Япония сделала представление России в связи с поездкой вице-премьеров РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп."Визиты высокопоставленных лиц России не совпадают с позицией нашей страны по северным территориям (как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи - ред.)", - приводит слова пресс-секретаря МИД Японии Томоюки Ёсида агентство Киодо.Представление было сделано в среду через посольство России в Японии. Ёсида отметил также, что Япония обращалась с просьбой об отмене поездки.Вице-премьеры РФ совершают рабочую поездку на Сахалин и Курильские острова. Цель – проверить исполнение поручений премьера РФ Михаила Мишустина, которые он дал в ходе поездки в июле этого года.Пресс-служба правительства Сахалинской области сообщала, что в программе рабочей поездки – посещение Курильской центральной районной больницы и рыбоперерабатывающего комплекса "Ясный" на Итурупе, аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске, школы заказчиков объектов капитального строительства, а также встреча с предпринимателями.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20211013/kurily-1754252914.html
https://ria.ru/20211012/kurily-1754175058.html
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япония
итуруп
россия
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япония, итуруп, россия, в мире, курильские острова, мид японии‎, марат хуснуллин, дмитрий григоренко
12:13 13.10.2021 (обновлено: 12:43 13.10.2021)
 
Япония сделала представление России из-за визита вице-премьеров на Итуруп

Япония сделала представление России из-за визита Григоренко и Хуснуллина на Итуруп

© РИА Новости / Антон ДенисовПобережье острова Итуруп
Побережье острова Итуруп - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
ТОКИО, 13 окт – РИА Новости. Япония сделала представление России в связи с поездкой вице-премьеров РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп.
"Визиты высокопоставленных лиц России не совпадают с позицией нашей страны по северным территориям (как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи - ред.)", - приводит слова пресс-секретаря МИД Японии Томоюки Ёсида агентство Киодо.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления в парламенте в Токио, Япония. 8 октября 2021 - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
08:00
"Пора решить вопрос": японцы вновь нацелились на Курилы
Представление было сделано в среду через посольство России в Японии. Ёсида отметил также, что Япония обращалась с просьбой об отмене поездки.
Вице-премьеры РФ совершают рабочую поездку на Сахалин и Курильские острова. Цель – проверить исполнение поручений премьера РФ Михаила Мишустина, которые он дал в ходе поездки в июле этого года.
Пресс-служба правительства Сахалинской области сообщала, что в программе рабочей поездки – посещение Курильской центральной районной больницы и рыбоперерабатывающего комплекса "Ясный" на Итурупе, аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске, школы заказчиков объектов капитального строительства, а также встреча с предпринимателями.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 12:37
В Кремле ответили на заявление нового премьера Японии по Курилам
Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Участники экспедиции смотрят на хребет Криштофовича острова Уруп - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 08:27
На Южных Курилах ответили Кисиде о суверенитете Японии над островами
 
ЯпонияИтурупРоссияВ миреКурильские островаМИД Японии‎Марат ХуснуллинДмитрий Григоренко
 
 
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