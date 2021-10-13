12:13 13.10.2021 (обновлено: 12:43 13.10.2021)
Япония сделала представление России из-за визита вице-премьеров на Итуруп
Япония сделала представление России из-за визита Григоренко и Хуснуллина на Итуруп
ТОКИО, 13 окт – РИА Новости. Япония сделала представление России в связи с поездкой вице-премьеров РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп.
"Визиты высокопоставленных лиц России не совпадают с позицией нашей страны по северным территориям (как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи - ред.)", - приводит слова пресс-секретаря МИД Японии Томоюки Ёсида агентство Киодо.
Представление было сделано в среду через посольство России в Японии. Ёсида отметил также, что Япония обращалась с просьбой об отмене поездки.
Вице-премьеры РФ совершают рабочую поездку на Сахалин и Курильские острова. Цель – проверить исполнение поручений премьера РФ Михаила Мишустина, которые он дал в ходе поездки в июле этого года.
Пресс-служба правительства Сахалинской области сообщала, что в программе рабочей поездки – посещение Курильской центральной районной больницы и рыбоперерабатывающего комплекса "Ясный" на Итурупе, аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске, школы заказчиков объектов капитального строительства, а также встреча с предпринимателями.
Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.