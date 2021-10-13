https://ria.ru/20211013/yaponiya-1754322431.html
Премьер Японии упомянул Россию в вопросе о правах человека
Премьер Японии упомянул Россию в вопросе о правах человека - РИА Новости, 13.10.2021
Премьер Японии упомянул Россию в вопросе о правах человека
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на слушаниях в верхней палате парламента, упомянул Россию и Китай в контексте прав человека. Трансляция заседания... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:13
2021-10-13T10:13
2021-10-13T10:13
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ТОКИО, 13 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на слушаниях в верхней палате парламента, упомянул Россию и Китай в контексте прав человека. Трансляция заседания идет в прямом эфире."Для мирового сообщества важно, чтобы такие неизменные ценности, как свобода, уважение основных прав человека, верховенство закона, были гарантированы и в Китае, и в России. Мое правительство уделяет большое внимание тому, чтобы защищать неизменные ценности, начиная с прав человека. При нарушениях прав человека мы будем тесно взаимодействовать с США и другими союзниками и партнерами", - сказал Кисида.Фумио Кисида стал 100-м премьер-министром Японии в прошлый понедельник. С 11 октября в течение трех дней он отвечает на вопросы представителей партий в обеих палатах парламента. После этого нижняя палата парламента, срок полномочий которой истекает 21 октября, будет распущена, а 31 октября состоятся выборы нового состава. -0-
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в мире, сша, япония, фумио кисида, россия
Премьер Японии упомянул Россию в вопросе о правах человека
Премьер Японии Кисида упомянул Россию и Китай в контексте прав человека