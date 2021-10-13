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Премьер Японии упомянул Россию в вопросе о правах человека
Премьер Японии упомянул Россию в вопросе о правах человека - РИА Новости, 13.10.2021
Премьер Японии упомянул Россию в вопросе о правах человека
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на слушаниях в верхней палате парламента, упомянул Россию и Китай в контексте прав человека. Трансляция заседания... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:13
2021-10-13T10:13
в мире
сша
япония
фумио кисида
россия
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ТОКИО, 13 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на слушаниях в верхней палате парламента, упомянул Россию и Китай в контексте прав человека. Трансляция заседания идет в прямом эфире."Для мирового сообщества важно, чтобы такие неизменные ценности, как свобода, уважение основных прав человека, верховенство закона, были гарантированы и в Китае, и в России. Мое правительство уделяет большое внимание тому, чтобы защищать неизменные ценности, начиная с прав человека. При нарушениях прав человека мы будем тесно взаимодействовать с США и другими союзниками и партнерами", - сказал Кисида.Фумио Кисида стал 100-м премьер-министром Японии в прошлый понедельник. С 11 октября в течение трех дней он отвечает на вопросы представителей партий в обеих палатах парламента. После этого нижняя палата парламента, срок полномочий которой истекает 21 октября, будет распущена, а 31 октября состоятся выборы нового состава. -0-
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в мире, сша, япония, фумио кисида, россия
10:13 13.10.2021
 
Премьер Японии упомянул Россию в вопросе о правах человека

Премьер Японии Кисида упомянул Россию и Китай в контексте прав человека

© REUTERS / Du Xiaoyi/Pool Фумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© REUTERS / Du Xiaoyi/Pool
Читать ria.ru в
ТОКИО, 13 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на слушаниях в верхней палате парламента, упомянул Россию и Китай в контексте прав человека. Трансляция заседания идет в прямом эфире.
"Для мирового сообщества важно, чтобы такие неизменные ценности, как свобода, уважение основных прав человека, верховенство закона, были гарантированы и в Китае, и в России. Мое правительство уделяет большое внимание тому, чтобы защищать неизменные ценности, начиная с прав человека. При нарушениях прав человека мы будем тесно взаимодействовать с США и другими союзниками и партнерами", - сказал Кисида.
Фумио Кисида стал 100-м премьер-министром Японии в прошлый понедельник. С 11 октября в течение трех дней он отвечает на вопросы представителей партий в обеих палатах парламента. После этого нижняя палата парламента, срок полномочий которой истекает 21 октября, будет распущена, а 31 октября состоятся выборы нового состава. -0-
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