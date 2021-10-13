На Ямале будут созданы три кластера по обращению с ТКО
На Ямале будут созданы три кластера по обращению с твердыми коммунальными отходами
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Три кластера по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) будут созданы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
Двенадцатого октября губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выступил на пленарном заседании Российского экологического форума. Участие в нем приняли заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава "Российского экологического оператора" Денис Буцаев, губернаторы арктических регионов и руководители компаний. Артюхов рассказал о ходе реформы обращения с отходами в Ямало-Ненецком автономном округе.
"В регионе планируется создать три кластера по обращению с ТКО в отдалении от Салехарда, Нового Уренгоя и Муравленко, включающих в себя автоматизированные мусоросортировочные комплексы с полигонами по захоронению отходов и связанные с ними транспортными потоками мусороперегрузочные станции и площадки временного накопления", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.
Инфраструктура создается на условиях концессионных соглашений. На данный момент разработана конкурсная документация.
"Мы активно работаем по этим проектам с командой "Российского экологического оператора". У нас в стране накоплен большой опыт поддержки концессионных проектов, мы сейчас это видим в туристической сфере. Применение подобных механизмов в области обращения с отходами даст нам не только возможность построить объекты, но и сдержать тарифные последствия", - отметил губернатор. Его слова приводит пресс-служба.
Вместе с тем, губернатор обратил внимание на проблему реформирования системы обращения с ТКО в отдаленных территориях. Большинство населенных пунктов в округе не имеют круглогодичного наземного сообщения. Это затрудняет транспортировку отходов. Из-за сложной логистики участники рынка не готовы вывозить оттуда даже те отходы, которые подлежат монетизации. Невозможно и включение данных расходов в тариф, так как это приведет к его кратному росту. Дмитрий Артюхов предложил обсудить ситуацию на федеральном уровне и найти решение для отдаленных территорий, уточняется в сообщении.