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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20211013/yamal-1754391162.html
На Ямале будут созданы три кластера по обращению с ТКО
На Ямале будут созданы три кластера по обращению с ТКО - РИА Новости, 13.10.2021
На Ямале будут созданы три кластера по обращению с ТКО
Три кластера по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) будут созданы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T15:14
2021-10-13T15:14
ямало-ненецкий автономный округ
экономика
салехард
новый уренгой
александр козлов (глава минприроды)
денис буцаев
виктория абрамченко
российский экологический оператор
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Три кластера по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) будут созданы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.Двенадцатого октября губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выступил на пленарном заседании Российского экологического форума. Участие в нем приняли заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава "Российского экологического оператора" Денис Буцаев, губернаторы арктических регионов и руководители компаний. Артюхов рассказал о ходе реформы обращения с отходами в Ямало-Ненецком автономном округе."В регионе планируется создать три кластера по обращению с ТКО в отдалении от Салехарда, Нового Уренгоя и Муравленко, включающих в себя автоматизированные мусоросортировочные комплексы с полигонами по захоронению отходов и связанные с ними транспортными потоками мусороперегрузочные станции и площадки временного накопления", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.Инфраструктура создается на условиях концессионных соглашений. На данный момент разработана конкурсная документация.Вместе с тем, губернатор обратил внимание на проблему реформирования системы обращения с ТКО в отдаленных территориях. Большинство населенных пунктов в округе не имеют круглогодичного наземного сообщения. Это затрудняет транспортировку отходов. Из-за сложной логистики участники рынка не готовы вывозить оттуда даже те отходы, которые подлежат монетизации. Невозможно и включение данных расходов в тариф, так как это приведет к его кратному росту. Дмитрий Артюхов предложил обсудить ситуацию на федеральном уровне и найти решение для отдаленных территорий, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20210930/poligon-1752443192.html
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экономика, салехард, новый уренгой, александр козлов (глава минприроды), денис буцаев, виктория абрамченко, российский экологический оператор
15:14 13.10.2021
 
На Ямале будут созданы три кластера по обращению с ТКО

На Ямале будут созданы три кластера по обращению с твердыми коммунальными отходами

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздельный сбор мусора в Москве
Раздельный сбор мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Три кластера по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) будут созданы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
Двенадцатого октября губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выступил на пленарном заседании Российского экологического форума. Участие в нем приняли заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава "Российского экологического оператора" Денис Буцаев, губернаторы арктических регионов и руководители компаний. Артюхов рассказал о ходе реформы обращения с отходами в Ямало-Ненецком автономном округе.
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"В регионе планируется создать три кластера по обращению с ТКО в отдалении от Салехарда, Нового Уренгоя и Муравленко, включающих в себя автоматизированные мусоросортировочные комплексы с полигонами по захоронению отходов и связанные с ними транспортными потоками мусороперегрузочные станции и площадки временного накопления", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.
Инфраструктура создается на условиях концессионных соглашений. На данный момент разработана конкурсная документация.
"Мы активно работаем по этим проектам с командой "Российского экологического оператора". У нас в стране накоплен большой опыт поддержки концессионных проектов, мы сейчас это видим в туристической сфере. Применение подобных механизмов в области обращения с отходами даст нам не только возможность построить объекты, но и сдержать тарифные последствия", - отметил губернатор. Его слова приводит пресс-служба.
Вместе с тем, губернатор обратил внимание на проблему реформирования системы обращения с ТКО в отдаленных территориях. Большинство населенных пунктов в округе не имеют круглогодичного наземного сообщения. Это затрудняет транспортировку отходов. Из-за сложной логистики участники рынка не готовы вывозить оттуда даже те отходы, которые подлежат монетизации. Невозможно и включение данных расходов в тариф, так как это приведет к его кратному росту. Дмитрий Артюхов предложил обсудить ситуацию на федеральном уровне и найти решение для отдаленных территорий, уточняется в сообщении.
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Ямало-Ненецкий автономный округЭкономикаСалехардНовый УренгойАлександр Козлов (глава Минприроды)Денис БуцаевВиктория АбрамченкоРоссийский экологический оператор
 
 
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