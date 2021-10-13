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Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе - РИА Новости, 13.10.2021
Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
Министр образования Якутии Михаил Сивцев ушел в отставку по собственной инициативе, сообщил глава республики Айсен Николаев. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T02:58
2021-10-13T02:59
политика
айсен николаев
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ЯКУТСК, 13 окт – РИА Новости. Министр образования Якутии Михаил Сивцев ушел в отставку по собственной инициативе, сообщил глава республики Айсен Николаев.Отмечается, что исполняющей обязанности министра назначена Ирина Любимова, занимавшая должность первого замминистра.Сивцев возглавлял минобрнауки Якутии с мая 2020 года.Ранее Сивцев сообщил, что ректора Малой академии наук в Якутии Василия Павлова уволили после отказа предоставить здание учебного заведения под инфекционный стационар для больных коронавирусом. Айсен Николаев заявил, что решения по увольнению должны быть отменены, и вынес замечание Сивцеву "за то, что в нарушение трудового кодекса в неподписанные приказы заставляет людей подписываться".
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политика, айсен николаев
02:58 13.10.2021 (обновлено: 02:59 13.10.2021)
 
Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе

Министр образования Якутии Сивцев ушел в отставку по собственной инициативе

CC BY-SA 4.0 / A. L. / Поселок Витим / Cropped imageШкола в Якутии
Школа в Якутии - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
CC BY-SA 4.0 / A. L. / Поселок Витим / Cropped image
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ЯКУТСК, 13 окт – РИА Новости. Министр образования Якутии Михаил Сивцев ушел в отставку по собственной инициативе, сообщил глава республики Айсен Николаев.
"Сивцев Михаил Петрович освобожден от должности министра образования и науки Республики Саха (Якутия) по собственной инициативе", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
Отмечается, что исполняющей обязанности министра назначена Ирина Любимова, занимавшая должность первого замминистра.
Сивцев возглавлял минобрнауки Якутии с мая 2020 года.
Ранее Сивцев сообщил, что ректора Малой академии наук в Якутии Василия Павлова уволили после отказа предоставить здание учебного заведения под инфекционный стационар для больных коронавирусом. Айсен Николаев заявил, что решения по увольнению должны быть отменены, и вынес замечание Сивцеву "за то, что в нарушение трудового кодекса в неподписанные приказы заставляет людей подписываться".
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