https://ria.ru/20211013/yakutiya-1754301894.html

Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе

Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе - РИА Новости, 13.10.2021

Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе

Министр образования Якутии Михаил Сивцев ушел в отставку по собственной инициативе, сообщил глава республики Айсен Николаев. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T02:58

2021-10-13T02:58

2021-10-13T02:59

политика

айсен николаев

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ЯКУТСК, 13 окт – РИА Новости. Министр образования Якутии Михаил Сивцев ушел в отставку по собственной инициативе, сообщил глава республики Айсен Николаев.Отмечается, что исполняющей обязанности министра назначена Ирина Любимова, занимавшая должность первого замминистра.Сивцев возглавлял минобрнауки Якутии с мая 2020 года.Ранее Сивцев сообщил, что ректора Малой академии наук в Якутии Василия Павлова уволили после отказа предоставить здание учебного заведения под инфекционный стационар для больных коронавирусом. Айсен Николаев заявил, что решения по увольнению должны быть отменены, и вынес замечание Сивцеву "за то, что в нарушение трудового кодекса в неподписанные приказы заставляет людей подписываться".

https://ria.ru/20211012/yakutiya-1754172570.html

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политика, айсен николаев