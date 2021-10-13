Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211013/vystavka-1754205483.html
В Москве открылась выставка Сергея Браткова "Было/Стало"
В Москве открылась выставка Сергея Браткова "Было/Стало" - РИА Новости, 13.10.2021
В Москве открылась выставка Сергея Браткова "Было/Стало"
В галерее OVCHARENKO открылась выставка Сергея Браткова "Было/Стало", сообщили организаторы экспозиции. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:53
2021-10-13T14:59
культура
выставки
новости культуры
москва
сергей братков
россия
овчаренко владимир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754211314_0:358:802:809_1920x0_80_0_0_cd68ffcb4e1832122a290004d8cd749c.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В галерее OVCHARENKO открылась выставка Сергея Браткова "Было/Стало", сообщили организаторы экспозиции. Выставка состоит из четырех работ: трех инсталляций, созданных специально для галерейного пространства, и одной фотографии. Организаторы подчеркивают, что эти произведения представляют собой "саркастический и отстраненный взгляд на наследие постсоветского периода".Художник не ностальгирует по ушедшей эпохе. Несбывшиеся надежды прошлых лет предстают в свете современной реальности. Такого эффекта Братков добивается с помощью ироничных инсталляций. К началу смотра в галерее подготовили каталог "Нас тут нет", в который вошли знаковые произведения художника и фотографа. Он посвящен серии работ с использованием текста. Из наиболее знаменитых в нем, например, представлены "Из ресторанов в космос не летают", "Кабаков уехал, Мы остались", "Добро покупает зло", "Да здравствует сегодняшнее плохо за то что завтра будет хорошо" и другие."Этот каталог-исследование, в котором данная серия проходит через комплексный искусствоведческий, философский и социологический анализ. В авторский коллектив издания вошли филолог и профессор Цюрихского университета Томаш Гланц, социолог Алексей Левинсон, искусствовед Анна Толстова и художественный критик Евгения Кикодзе", — поясняют организаторы. Сергей Братков — лауреат премии "Инновация". Участник Венецианских биеннале (2003, павильон России, 2007, павильон Украины), Manifesta-5 (Сан-Себастьян, 2004), 25-й Биеннале в Сан-Паулу (2002) и множества других крупных международных проектов.Выставку Сергея Браткова "Было/Стало" все желающие смогут посетить до 4 ноября 2021 года.
https://ria.ru/20211012/muzey-1754078273.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754211314_0:284:802:886_1920x0_80_0_0_0954fbcb7e417cdc6d953e3bb500278c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выставки, новости культуры, москва, сергей братков, россия, овчаренко владимир
13:53 13.10.2021 (обновлено: 14:59 13.10.2021)
 
В Москве открылась выставка Сергея Браткова "Было/Стало"

Экспозиция художника и фотографа представлена в галерее Ovcharenko

© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKOСергей Братков. Добро покупает зло, 2013. Цифровая печать, неон
Сергей Братков. Добро покупает зло, 2013. Цифровая печать, неон
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В галерее OVCHARENKO открылась выставка Сергея Браткова "Было/Стало", сообщили организаторы экспозиции.
Выставка состоит из четырех работ: трех инсталляций, созданных специально для галерейного пространства, и одной фотографии. Организаторы подчеркивают, что эти произведения представляют собой "саркастический и отстраненный взгляд на наследие постсоветского периода".
Художник не ностальгирует по ушедшей эпохе. Несбывшиеся надежды прошлых лет предстают в свете современной реальности. Такого эффекта Братков добивается с помощью ироничных инсталляций.

"Творчество Сергея Браткова отличает филигранный и остроумный монтаж, сейчас развернутый в формате инсталляций. Неон, крупноформатная печать на пленке, буквы и цифры здесь предстают в головокружительно точном и эффектном ансамбле, рассекающем бытовую реальность и ставящем в ней новые акценты и ритмы", — подчеркивают организаторы.

К началу смотра в галерее подготовили каталог "Нас тут нет", в который вошли знаковые произведения художника и фотографа. Он посвящен серии работ с использованием текста. Из наиболее знаменитых в нем, например, представлены "Из ресторанов в космос не летают", "Кабаков уехал, Мы остались", "Добро покупает зло", "Да здравствует сегодняшнее плохо за то что завтра будет хорошо" и другие.
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKOСергей Братков. Да здравствует сегодняшнее плохо за то что завтра будет хорошо, 2010.
Сергей Братков. Да здравствует сегодняшнее плохо за то что завтра будет хорошо
1 из 6
Сергей Братков. Да здравствует сегодняшнее плохо за то что завтра будет хорошо, 2010.
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKO
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKOСергей Братков. Кабаков (три части), 2012–2020. Цифровая печать, плексиглас, алюминий.
Сергей Братков. Кабаков (три части), 2012–2020. Цифровая печать, плексиглас, алюминий
2 из 6
Сергей Братков. Кабаков (три части), 2012–2020. Цифровая печать, плексиглас, алюминий.
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKO
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKOСергей Братков. Добро покупает зло, 2013. Цифровая печать, неон.
Сергей Братков. Добро покупает зло, 2013. Цифровая печать, неон
3 из 6
Сергей Братков. Добро покупает зло, 2013. Цифровая печать, неон.
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKO
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKOСергей Братков. Следующая Баррикадная, 2016. Цифровая печать, плексиглас, алюминий.
Сергей Братков. Следующая Баррикадная, 2016. Цифровая печать, плексиглас, алюминий
4 из 6
Сергей Братков. Следующая Баррикадная, 2016. Цифровая печать, плексиглас, алюминий.
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKO
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKOСергей Братков. Из ресторанов в космос не летают, 2019. Цифровая печать, неон.
Сергей Братков. Из ресторанов в космос не летают, 2019. Цифровая печать, неон
5 из 6
Сергей Братков. Из ресторанов в космос не летают, 2019. Цифровая печать, неон.
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKO
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKOСергей Братков. В рот воды, 2020. Цифровая печать, плексиглас, алюминий.
Сергей Братков. В рот воды, 2020. Цифровая печать, плексиглас, алюминий
6 из 6
Сергей Братков. В рот воды, 2020. Цифровая печать, плексиглас, алюминий.
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKO
1 из 6
Сергей Братков. Да здравствует сегодняшнее плохо за то что завтра будет хорошо, 2010.
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKO
2 из 6
Сергей Братков. Кабаков (три части), 2012–2020. Цифровая печать, плексиглас, алюминий.
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKO
3 из 6
Сергей Братков. Добро покупает зло, 2013. Цифровая печать, неон.
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKO
4 из 6
Сергей Братков. Следующая Баррикадная, 2016. Цифровая печать, плексиглас, алюминий.
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKO
5 из 6
Сергей Братков. Из ресторанов в космос не летают, 2019. Цифровая печать, неон.
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKO
6 из 6
Сергей Братков. В рот воды, 2020. Цифровая печать, плексиглас, алюминий.
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKO
"Этот каталог-исследование, в котором данная серия проходит через комплексный искусствоведческий, философский и социологический анализ. В авторский коллектив издания вошли филолог и профессор Цюрихского университета Томаш Гланц, социолог Алексей Левинсон, искусствовед Анна Толстова и художественный критик Евгения Кикодзе", — поясняют организаторы.
Сергей Братков — лауреат премии "Инновация". Участник Венецианских биеннале (2003, павильон России, 2007, павильон Украины), Manifesta-5 (Сан-Себастьян, 2004), 25-й Биеннале в Сан-Паулу (2002) и множества других крупных международных проектов.
Выставку Сергея Браткова "Было/Стало" все желающие смогут посетить до 4 ноября 2021 года.
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
12 октября, 08:00Культура
Зельфира Трегулова: показ нашего искусства создает другой взгляд на Россию
 
КультураВыставкиНовости культурыМоскваСергей БратковРоссияОвчаренко Владимир
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:12Италия выразила намерение поддержать признание "Спутника V" в Евросоюзе
05:04Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 19 человек
04:48Обвинители утверждают, что Парнас умышленно нарушил законы США, сообщила WP
04:22Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией
04:19Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике
04:00Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
03:57Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
03:50Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
03:36Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
03:36Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину
03:32Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения
03:28России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
03:21Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания
03:19Премьер Турецкой республики Северного Кипра подал в отставку
03:19США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты
03:18Специалист рассказал, сколько нужно хранить платежки за квартиру
03:11Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России
03:08Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
03:05Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
03:01Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
Лента новостейМолния