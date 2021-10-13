13:53 13.10.2021 (обновлено: 14:59 13.10.2021)
В Москве открылась выставка Сергея Браткова "Было/Стало"
Экспозиция художника и фотографа представлена в галерее Ovcharenko
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKOСергей Братков. Добро покупает зло, 2013. Цифровая печать, неон
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKO
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В галерее OVCHARENKO открылась выставка Сергея Браткова "Было/Стало", сообщили организаторы экспозиции.
Выставка состоит из четырех работ: трех инсталляций, созданных специально для галерейного пространства, и одной фотографии. Организаторы подчеркивают, что эти произведения представляют собой "саркастический и отстраненный взгляд на наследие постсоветского периода".
Художник не ностальгирует по ушедшей эпохе. Несбывшиеся надежды прошлых лет предстают в свете современной реальности. Такого эффекта Братков добивается с помощью ироничных инсталляций.
"Творчество Сергея Браткова отличает филигранный и остроумный монтаж, сейчас развернутый в формате инсталляций. Неон, крупноформатная печать на пленке, буквы и цифры здесь предстают в головокружительно точном и эффектном ансамбле, рассекающем бытовую реальность и ставящем в ней новые акценты и ритмы", — подчеркивают организаторы.
К началу смотра в галерее подготовили каталог "Нас тут нет", в который вошли знаковые произведения художника и фотографа. Он посвящен серии работ с использованием текста. Из наиболее знаменитых в нем, например, представлены "Из ресторанов в космос не летают", "Кабаков уехал, Мы остались", "Добро покупает зло", "Да здравствует сегодняшнее плохо за то что завтра будет хорошо" и другие.
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKOСергей Братков. Да здравствует сегодняшнее плохо за то что завтра будет хорошо, 2010.
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Сергей Братков. Да здравствует сегодняшнее плохо за то что завтра будет хорошо, 2010.
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKO
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKOСергей Братков. Кабаков (три части), 2012–2020. Цифровая печать, плексиглас, алюминий.
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Сергей Братков. Кабаков (три части), 2012–2020. Цифровая печать, плексиглас, алюминий.
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKO
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKOСергей Братков. Добро покупает зло, 2013. Цифровая печать, неон.
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Сергей Братков. Добро покупает зло, 2013. Цифровая печать, неон.
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKO
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKOСергей Братков. Следующая Баррикадная, 2016. Цифровая печать, плексиглас, алюминий.
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Сергей Братков. Следующая Баррикадная, 2016. Цифровая печать, плексиглас, алюминий.
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKO
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKOСергей Братков. Из ресторанов в космос не летают, 2019. Цифровая печать, неон.
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Сергей Братков. Из ресторанов в космос не летают, 2019. Цифровая печать, неон.
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKO
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKOСергей Братков. В рот воды, 2020. Цифровая печать, плексиглас, алюминий.
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Сергей Братков. В рот воды, 2020. Цифровая печать, плексиглас, алюминий.
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKO
1 из 6
Сергей Братков. Да здравствует сегодняшнее плохо за то что завтра будет хорошо, 2010.
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKO
2 из 6
Сергей Братков. Кабаков (три части), 2012–2020. Цифровая печать, плексиглас, алюминий.
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKO
3 из 6
Сергей Братков. Добро покупает зло, 2013. Цифровая печать, неон.
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKO
4 из 6
Сергей Братков. Следующая Баррикадная, 2016. Цифровая печать, плексиглас, алюминий.
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKO
5 из 6
Сергей Братков. Из ресторанов в космос не летают, 2019. Цифровая печать, неон.
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKO
6 из 6
Сергей Братков. В рот воды, 2020. Цифровая печать, плексиглас, алюминий.
© Фотография предоставлена пресс-службой галереи OVCHARENKO
"Этот каталог-исследование, в котором данная серия проходит через комплексный искусствоведческий, философский и социологический анализ. В авторский коллектив издания вошли филолог и профессор Цюрихского университета Томаш Гланц, социолог Алексей Левинсон, искусствовед Анна Толстова и художественный критик Евгения Кикодзе", — поясняют организаторы.
Сергей Братков — лауреат премии "Инновация". Участник Венецианских биеннале (2003, павильон России, 2007, павильон Украины), Manifesta-5 (Сан-Себастьян, 2004), 25-й Биеннале в Сан-Паулу (2002) и множества других крупных международных проектов.
Выставку Сергея Браткова "Было/Стало" все желающие смогут посетить до 4 ноября 2021 года.