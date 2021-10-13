https://ria.ru/20211013/vystavka-1754205483.html

В Москве открылась выставка Сергея Браткова "Было/Стало"

В Москве открылась выставка Сергея Браткова "Было/Стало" - РИА Новости, 13.10.2021

В Москве открылась выставка Сергея Браткова "Было/Стало"

В галерее OVCHARENKO открылась выставка Сергея Браткова "Было/Стало", сообщили организаторы экспозиции. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:53

2021-10-13T13:53

2021-10-13T14:59

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В галерее OVCHARENKO открылась выставка Сергея Браткова "Было/Стало", сообщили организаторы экспозиции. Выставка состоит из четырех работ: трех инсталляций, созданных специально для галерейного пространства, и одной фотографии. Организаторы подчеркивают, что эти произведения представляют собой "саркастический и отстраненный взгляд на наследие постсоветского периода".Художник не ностальгирует по ушедшей эпохе. Несбывшиеся надежды прошлых лет предстают в свете современной реальности. Такого эффекта Братков добивается с помощью ироничных инсталляций. К началу смотра в галерее подготовили каталог "Нас тут нет", в который вошли знаковые произведения художника и фотографа. Он посвящен серии работ с использованием текста. Из наиболее знаменитых в нем, например, представлены "Из ресторанов в космос не летают", "Кабаков уехал, Мы остались", "Добро покупает зло", "Да здравствует сегодняшнее плохо за то что завтра будет хорошо" и другие."Этот каталог-исследование, в котором данная серия проходит через комплексный искусствоведческий, философский и социологический анализ. В авторский коллектив издания вошли филолог и профессор Цюрихского университета Томаш Гланц, социолог Алексей Левинсон, искусствовед Анна Толстова и художественный критик Евгения Кикодзе", — поясняют организаторы. Сергей Братков — лауреат премии "Инновация". Участник Венецианских биеннале (2003, павильон России, 2007, павильон Украины), Manifesta-5 (Сан-Себастьян, 2004), 25-й Биеннале в Сан-Паулу (2002) и множества других крупных международных проектов.Выставку Сергея Браткова "Было/Стало" все желающие смогут посетить до 4 ноября 2021 года.

https://ria.ru/20211012/muzey-1754078273.html

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выставки, новости культуры, москва, сергей братков, россия, овчаренко владимир