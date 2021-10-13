https://ria.ru/20211013/vsmyatku-1754392897.html

Путин — о том, что Москва лишит Киев транзита газа: "чушь, сапоги всмятку"

Путин — о том, что Москва лишит Киев транзита газа: "чушь, сапоги всмятку" - РИА Новости, 13.10.2021

Путин — о том, что Москва лишит Киев транзита газа: "чушь, сапоги всмятку"

Слова о том, что Россия строит "Северный поток 2" не для экономической выгоды, а чтобы лишить Киев транзита, это "чушь, сапоги всмятку", заявил президент РФ... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:21

2021-10-13T15:21

2021-10-13T15:44

украина

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москва

владимир путин

спг

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форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

германия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Слова о том, что Россия строит "Северный поток 2" не для экономической выгоды, а чтобы лишить Киев транзита, это "чушь, сапоги всмятку", заявил президент РФ Владимир Путин на "Российской энергетической неделе".Глава государства в среду принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Модератор пленарного заседания, ведущая телеканала CNBC Хедли Гэмбл, задавая вопрос президенту РФ, сказала, что есть человек, который ни в чем РФ не винит - это уходящий со своего поста канцлер ФРГ Ангела Меркель. По словам ведущей, Меркель всегда призывала, чтобы РФ продолжали использовать Украину для передачи транзита газа в Европу и после 2024, и попросил прокомментировать Путина это."То, что она (Меркель – ред.) ни в чем Россию не винит, - это большое преувеличение, у нас есть разница в подходах ко многим вопросам и проблемам и претензии. Но что касается "Северного потока 2", вы правы, она никогда не винила (РФ – ред.), потому что всегда и она, и я исходили из того, что это чисто коммерческий проект, не политически мотивированный, как всегда говорили противники этого проекта, говорили, что экономически невыгодный, он политически мотивированный, Россия только от этого будет терять, но по политическим соображениям, для того, чтобы обойти Украину, строят и "Северный поток 1" и "Северный поток 2", и "Турецкий поток" и так далее. Послушайте, это тоже очередная чушь, "сапоги всмятку", как у нас говорят",- сказал Путин.

https://ria.ru/20211013/shreder-1754397416.html

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киев

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