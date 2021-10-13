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Путин — о том, что Москва лишит Киев транзита газа: "чушь, сапоги всмятку"
Путин — о том, что Москва лишит Киев транзита газа: "чушь, сапоги всмятку" - РИА Новости, 13.10.2021
Путин — о том, что Москва лишит Киев транзита газа: "чушь, сапоги всмятку"
Слова о том, что Россия строит "Северный поток 2" не для экономической выгоды, а чтобы лишить Киев транзита, это "чушь, сапоги всмятку", заявил президент РФ... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T15:21
2021-10-13T15:44
украина
киев
москва
владимир путин
спг
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
германия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Слова о том, что Россия строит "Северный поток 2" не для экономической выгоды, а чтобы лишить Киев транзита, это "чушь, сапоги всмятку", заявил президент РФ Владимир Путин на "Российской энергетической неделе".Глава государства в среду принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Модератор пленарного заседания, ведущая телеканала CNBC Хедли Гэмбл, задавая вопрос президенту РФ, сказала, что есть человек, который ни в чем РФ не винит - это уходящий со своего поста канцлер ФРГ Ангела Меркель. По словам ведущей, Меркель всегда призывала, чтобы РФ продолжали использовать Украину для передачи транзита газа в Европу и после 2024, и попросил прокомментировать Путина это."То, что она (Меркель – ред.) ни в чем Россию не винит, - это большое преувеличение, у нас есть разница в подходах ко многим вопросам и проблемам и претензии. Но что касается "Северного потока 2", вы правы, она никогда не винила (РФ – ред.), потому что всегда и она, и я исходили из того, что это чисто коммерческий проект, не политически мотивированный, как всегда говорили противники этого проекта, говорили, что экономически невыгодный, он политически мотивированный, Россия только от этого будет терять, но по политическим соображениям, для того, чтобы обойти Украину, строят и "Северный поток 1" и "Северный поток 2", и "Турецкий поток" и так далее. Послушайте, это тоже очередная чушь, "сапоги всмятку", как у нас говорят",- сказал Путин.
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украина, киев, москва, владимир путин, спг, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021, германия, ангела меркель, северный поток, турецкий поток, северный поток — 2, цены на нефть
15:21 13.10.2021 (обновлено: 15:44 13.10.2021)
 
Путин — о том, что Москва лишит Киев транзита газа: "чушь, сапоги всмятку"

Путин оценил заявления о том, что Москва лишает Киев транзита газа фразой "сапоги всмятку"

© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Слова о том, что Россия строит "Северный поток 2" не для экономической выгоды, а чтобы лишить Киев транзита, это "чушь, сапоги всмятку", заявил президент РФ Владимир Путин на "Российской энергетической неделе".
Глава государства в среду принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Модератор пленарного заседания, ведущая телеканала CNBC Хедли Гэмбл, задавая вопрос президенту РФ, сказала, что есть человек, который ни в чем РФ не винит - это уходящий со своего поста канцлер ФРГ Ангела Меркель. По словам ведущей, Меркель всегда призывала, чтобы РФ продолжали использовать Украину для передачи транзита газа в Европу и после 2024, и попросил прокомментировать Путина это.
"То, что она (Меркель – ред.) ни в чем Россию не винит, - это большое преувеличение, у нас есть разница в подходах ко многим вопросам и проблемам и претензии. Но что касается "Северного потока 2", вы правы, она никогда не винила (РФ – ред.), потому что всегда и она, и я исходили из того, что это чисто коммерческий проект, не политически мотивированный, как всегда говорили противники этого проекта, говорили, что экономически невыгодный, он политически мотивированный, Россия только от этого будет терять, но по политическим соображениям, для того, чтобы обойти Украину, строят и "Северный поток 1" и "Северный поток 2", и "Турецкий поток" и так далее. Послушайте, это тоже очередная чушь, "сапоги всмятку", как у нас говорят",- сказал Путин.
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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