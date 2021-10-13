https://ria.ru/20211013/volochkova-1754384104.html
Суд отклонил иск Волочковой к Большому театру
Суд отклонил иск Волочковой к Большому театру - РИА Новости, 13.10.2021
Суд отклонил иск Волочковой к Большому театру
Тверской суд Москвы в среду оставил без удовлетворения иск балерины Анастасии Волочковой к Большому театру о признании незаконным предоставление ей... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:49
2021-10-13T14:49
2021-10-13T14:50
москва
анастасия волочкова
мариинский театр
большой театр
культура
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду оставил без удовлетворения иск балерины Анастасии Волочковой к Большому театру о признании незаконным предоставление ей неоплачиваемого 11-летнего отпуска, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Тверским районным судом города Москвы вынесено решение об оставлении без удовлетворения исковых требований Анастасии Волочковой к ФГБУК "Государственный академический Большой театр России", - сказал собеседник агентства.Ранее Волочкова сообщила в Instagram, что подала иск на руководство Большого театра. Увольнение из театра в 2003 году балерина позже на пресс-конференции назвала "незаконным" и "несправедливым". По ее словам, при увольнении театр должен был ей выплатить деньги, которые она не получила.Как уточнили в суде, балерина требовала признать незаконным предоставленный отпуск без сохранения заработной платы в период с 2010 года по 15 июня 2021 года, а также выплатить ей компенсацию морального вреда.Волочкова начала балетную карьеру в Мариинском театре в 1994 году, работала в Большом театре с 1998 по 2003 год. В 2003 году администрация Большого театра отказалась подписать с ней очередной годовой контракт, сославшись на ее физическую форму. После 2005 года балерина стала выступать с сольными проектами.
https://ria.ru/20210423/volochkova-1729502141.html
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москва, анастасия волочкова, мариинский театр, большой театр
14:49 13.10.2021 (обновлено: 14:50 13.10.2021)
Суд отклонил иск Волочковой к Большому театру
Суд отклонил иск Волочковой к Большому театру об 11-летнем неоплачиваемом отпуске