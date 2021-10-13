https://ria.ru/20211013/volochkova-1754384104.html

Суд отклонил иск Волочковой к Большому театру

Суд отклонил иск Волочковой к Большому театру - РИА Новости, 13.10.2021

Суд отклонил иск Волочковой к Большому театру

Тверской суд Москвы в среду оставил без удовлетворения иск балерины Анастасии Волочковой к Большому театру о признании незаконным предоставление ей... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:49

2021-10-13T14:49

2021-10-13T14:50

москва

анастасия волочкова

мариинский театр

большой театр

культура

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду оставил без удовлетворения иск балерины Анастасии Волочковой к Большому театру о признании незаконным предоставление ей неоплачиваемого 11-летнего отпуска, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Тверским районным судом города Москвы вынесено решение об оставлении без удовлетворения исковых требований Анастасии Волочковой к ФГБУК "Государственный академический Большой театр России", - сказал собеседник агентства.Ранее Волочкова сообщила в Instagram, что подала иск на руководство Большого театра. Увольнение из театра в 2003 году балерина позже на пресс-конференции назвала "незаконным" и "несправедливым". По ее словам, при увольнении театр должен был ей выплатить деньги, которые она не получила.Как уточнили в суде, балерина требовала признать незаконным предоставленный отпуск без сохранения заработной платы в период с 2010 года по 15 июня 2021 года, а также выплатить ей компенсацию морального вреда.Волочкова начала балетную карьеру в Мариинском театре в 1994 году, работала в Большом театре с 1998 по 2003 год. В 2003 году администрация Большого театра отказалась подписать с ней очередной годовой контракт, сославшись на ее физическую форму. После 2005 года балерина стала выступать с сольными проектами.

https://ria.ru/20210423/volochkova-1729502141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, анастасия волочкова, мариинский театр, большой театр