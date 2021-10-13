https://ria.ru/20211013/voennye-1754408872.html

Путин: Россия не будет отчитываться о дислокации военных внутри страны

Путин: Россия не будет отчитываться о дислокации военных внутри страны - РИА Новости, 13.10.2021

Путин: Россия не будет отчитываться о дислокации военных внутри страны

Россия не собирается отчитываться о дислокации военных на своей территории, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:28

2021-10-13T16:28

2021-10-13T17:04

безопасность

владимир путин

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия не собирается отчитываться о дислокации военных на своей территории, заявил президент России Владимир Путин."Мы проводим свои учения, повторяю, на своей национальной территории. Здесь нет ничего удивительного, и мы ни перед кем отчитываться за это не собираемся",- сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

https://ria.ru/20211013/bezopasnost-1754410394.html

россия

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2021

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безопасность, владимир путин, россия