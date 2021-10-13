https://ria.ru/20211013/voennye-1754408872.html
Путин: Россия не будет отчитываться о дислокации военных внутри страны
Путин: Россия не будет отчитываться о дислокации военных внутри страны - РИА Новости, 13.10.2021
Путин: Россия не будет отчитываться о дислокации военных внутри страны
Россия не собирается отчитываться о дислокации военных на своей территории, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:28
2021-10-13T16:28
2021-10-13T17:04
безопасность
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_0:21:2963:1688_1920x0_80_0_0_de4f5e1acef056ca1857af1597ec1041.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия не собирается отчитываться о дислокации военных на своей территории, заявил президент России Владимир Путин."Мы проводим свои учения, повторяю, на своей национальной территории. Здесь нет ничего удивительного, и мы ни перед кем отчитываться за это не собираемся",- сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
https://ria.ru/20211013/bezopasnost-1754410394.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f3fbfb21ddf451fbb915b08508a211c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, россия
16:28 13.10.2021 (обновлено: 17:04 13.10.2021)
Путин: Россия не будет отчитываться о дислокации военных внутри страны
Путин заявил, что Россия не будет отчитываться о дислокации военных на своей территории