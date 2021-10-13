https://ria.ru/20211013/voennye-1754346884.html

В Кремле опровергли информацию о военных подразделениях России в Донбассе

В Кремле опровергли информацию о военных подразделениях России в Донбассе - РИА Новости, 13.10.2021

В Кремле опровергли информацию о военных подразделениях России в Донбассе

Никаких военных подразделений РФ на юго-востоке Украины нет и не было, а Украина должна сама разобраться с ситуацией в Донбассе, это можно сделать путем... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T12:07

2021-10-13T12:07

2021-10-13T12:19

украина

россия

дмитрий песков

донбасс

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Никаких военных подразделений РФ на юго-востоке Украины нет и не было, а Украина должна сама разобраться с ситуацией в Донбассе, это можно сделать путем имплементации "минских договоренностей", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никаких наших военных подразделений на территории юго-востока Украины нет, не было и нет. И, Украина должна сама разобраться с положением дел на юго-востоке, а сделать это можно только путем имплементации минского комплекса мер", - сказал он.

https://ria.ru/20211012/zelenskiy-1754180408.html

украина

россия

донбасс

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украина, россия, дмитрий песков, донбасс