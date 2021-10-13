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В Кремле опровергли информацию о военных подразделениях России в Донбассе
В Кремле опровергли информацию о военных подразделениях России в Донбассе - РИА Новости, 13.10.2021
В Кремле опровергли информацию о военных подразделениях России в Донбассе
Никаких военных подразделений РФ на юго-востоке Украины нет и не было, а Украина должна сама разобраться с ситуацией в Донбассе, это можно сделать путем... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:07
2021-10-13T12:19
украина
россия
дмитрий песков
донбасс
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Никаких военных подразделений РФ на юго-востоке Украины нет и не было, а Украина должна сама разобраться с ситуацией в Донбассе, это можно сделать путем имплементации "минских договоренностей", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никаких наших военных подразделений на территории юго-востока Украины нет, не было и нет. И, Украина должна сама разобраться с положением дел на юго-востоке, а сделать это можно только путем имплементации минского комплекса мер", - сказал он.
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украина
россия
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украина, россия, дмитрий песков, донбасс
12:07 13.10.2021 (обновлено: 12:19 13.10.2021)
 
В Кремле опровергли информацию о военных подразделениях России в Донбассе

Песков опроверг информацию о военных подразделениях России на юго-востоке Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Никаких военных подразделений РФ на юго-востоке Украины нет и не было, а Украина должна сама разобраться с ситуацией в Донбассе, это можно сделать путем имплементации "минских договоренностей", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никаких наших военных подразделений на территории юго-востока Украины нет, не было и нет. И, Украина должна сама разобраться с положением дел на юго-востоке, а сделать это можно только путем имплементации минского комплекса мер", - сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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