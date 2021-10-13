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Военкомат нового формата откроется в Верхневолжье к весеннему призыву
Военкомат нового формата откроется в Верхневолжье к весеннему призыву - РИА Новости, 13.10.2021
Военкомат нового формата откроется в Верхневолжье к весеннему призыву
Военкомат нового формата откроется в Тверской области к весеннему призыву 2022 года, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, комментируя прошедшее в среду в... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T19:11
2021-10-13T19:11
2021-10-13T19:12
тверская область
тверская область
тверское суворовское военное училище
игорь руденя
россия
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ТВЕРЬ, 13 окт – РИА Новости. Военкомат нового формата откроется в Тверской области к весеннему призыву 2022 года, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, комментируя прошедшее в среду в мнистерстве обороны РФ совещание, посвященное вопросам строительства в Тверской области объектов при поддержке федерального ведомства."Планируем открытие военкомата уже к весеннему призыву 2022 года. Новый, цифровой военкомат в Тверской области должен стать флагманским, образцовым объектом в рамках дальнейшего развития сети военкоматов Российской Федерации", – сказал по итогам совещания Руденя.В пресс-службе областного правительства отметили, что Верхневолжье стало первым российским регионом, где реализуется пилотный проект по реновации военкоматов. Тему впервые обсудили в июне этого года министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор региона Игорь Руденя на площадке Тверского суворовского военного училища.
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тверская область, тверское суворовское военное училище, игорь руденя, россия