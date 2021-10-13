https://ria.ru/20211013/vladivostok-1754307299.html
Во Владивостоке двое детей погибли из-за соседа, пытавшегося потушить пожар
Во Владивостоке двое детей погибли из-за соседа, пытавшегося потушить пожар - РИА Новости, 13.10.2021
Во Владивостоке двое детей погибли из-за соседа, пытавшегося потушить пожар
Житель Владивостока предстанет перед судом за то, что, пытаясь потушить пожар в квартире, вылил воду на горевшее масло, в результате из-за задымления погибли... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T06:46
2021-10-13T06:46
2021-10-13T10:38
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 13 окт — РИА Новости. Житель Владивостока предстанет перед судом за то, что, пытаясь потушить пожар в квартире, вылил воду на горевшее масло, в результате из-за задымления погибли двое маленьких детей в соседней квартире, сообщает региональный главк СК.Возгорание произошло вечером 2 марта на 21-м этаже в 25-этажном жилом доме в столице Приморья. Из отрезанных дымом квартир эвакуировали десять человек, по лестницам вывели еще 14. Четверо детей госпитализировали, двое из них впоследствии скончались.В тот вечер молодая пара дома готовила на ужин куриные крылья во фритюре. Девушка поставила на варочную плиту кастрюлю с подсолнечным маслом, оно по ее недосмотру перегрелось, произошло возгорание. По данным следствия, в инструкции к варочной панели указано, что на ней опасно оставлять продукты, готовящиеся на жире или масле, а пламя нельзя заливать водой. Вместо этого необходимо выключить прибор и накрыть огонь крышкой или противопожарным одеялом.На 23-летнего мужчину возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, его с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.Следователи начали проверку должностных лиц, принимавших в эксплуатацию многоэтажный дом во Владивостоке. Власти города сообщали, что пожарные машины не могли оперативно проехать к месту трагедии из-за припаркованных автомобилей.
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происшествия, приморский край, владивосток, россия
06:46 13.10.2021 (обновлено: 10:38 13.10.2021)
Во Владивостоке двое детей погибли из-за соседа, пытавшегося потушить пожар
Во Владивостоке двое детей погибли из-за соседа, пытавшегося потушить водой горевшее масло
ВЛАДИВОСТОК, 13 окт — РИА Новости.
Житель Владивостока
предстанет перед судом за то, что, пытаясь потушить пожар в квартире, вылил воду на горевшее масло, в результате из-за задымления погибли двое маленьких детей в соседней квартире, сообщает региональный главк СК.
Возгорание произошло вечером 2 марта на 21-м этаже в 25-этажном жилом доме в столице Приморья. Из отрезанных дымом квартир эвакуировали десять человек, по лестницам вывели еще 14. Четверо детей госпитализировали, двое из них впоследствии скончались.
В тот вечер молодая пара дома готовила на ужин куриные крылья во фритюре. Девушка поставила на варочную плиту кастрюлю с подсолнечным маслом, оно по ее недосмотру перегрелось, произошло возгорание. По данным следствия, в инструкции к варочной панели указано, что на ней опасно оставлять продукты, готовящиеся на жире или масле, а пламя нельзя заливать водой. Вместо этого необходимо выключить прибор и накрыть огонь крышкой или противопожарным одеялом.
"Вместе с тем обвиняемый вылил на горевшее подсолнечное масло воду, и огонь вспыхнул еще сильнее, распространившись на горючие материалы натяжного потолка. Из помещения квартиры стали распространяться газообразные продукты горения. Они проникли через неплотности и щели соседней квартиры, где в этот момент находились дети шести и десяти лет. Угарный газ вызвал отравление у малолетних детей, и они погибли", — аргументировали следователи.
На 23-летнего мужчину возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, его с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
Следователи начали проверку должностных лиц, принимавших в эксплуатацию многоэтажный дом во Владивостоке. Власти города сообщали, что пожарные машины не могли оперативно проехать к месту трагедии из-за припаркованных автомобилей.