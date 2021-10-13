https://ria.ru/20211013/video-1754382407.html
Момент смертельного ДТП с участием Собчак попал на видео
Момент смертельного ДТП с участием Собчак попал на видео - РИА Новости, 13.10.2021
Момент смертельного ДТП с участием Собчак попал на видео
Телеканал RT опубликовал кадры с моментом ДТП на трассе между Адлером и Красной поляной, в который попал автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:40
2021-10-13T14:40
2021-10-13T14:40
происшествия
сочи
ксения собчак
адлер
красная поляна
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал кадры с моментом ДТП на трассе между Адлером и Красной поляной, в который попал автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак.Там видно, как Mercedes пытается совершить обгон по встречной полосе на узком участке дороги, после чего в него лоб в лоб влетает Volkswagen и отскакивает в сторону автобуса.ДТП произошло 9 сентября. Одна из пассажиров Volkswagen скончалась на месте, еще двух человек госпитализировали.Как писали СМИ, Собчак спешно покинула место происшествия. На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов.Водитель Mercedes признал вину. Против него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и взяли подписку о невыезде.
https://ria.ru/20211013/avariya-1754335386.html
сочи
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происшествия, сочи, ксения собчак, адлер, красная поляна
Момент смертельного ДТП с участием Собчак попал на видео
Опубликовано видео с моментом смертельного ДТП с участием ведущей Собчак