https://ria.ru/20211013/video-1754382407.html

Момент смертельного ДТП с участием Собчак попал на видео

Момент смертельного ДТП с участием Собчак попал на видео - РИА Новости, 13.10.2021

Момент смертельного ДТП с участием Собчак попал на видео

Телеканал RT опубликовал кадры с моментом ДТП на трассе между Адлером и Красной поляной, в который попал автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:40

2021-10-13T14:40

2021-10-13T14:40

происшествия

сочи

ксения собчак

адлер

красная поляна

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал кадры с моментом ДТП на трассе между Адлером и Красной поляной, в который попал автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак.Там видно, как Mercedes пытается совершить обгон по встречной полосе на узком участке дороги, после чего в него лоб в лоб влетает Volkswagen и отскакивает в сторону автобуса.ДТП произошло 9 сентября. Одна из пассажиров Volkswagen скончалась на месте, еще двух человек госпитализировали.Как писали СМИ, Собчак спешно покинула место происшествия. На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов.Водитель Mercedes признал вину. Против него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и взяли подписку о невыезде.

https://ria.ru/20211013/avariya-1754335386.html

сочи

адлер

красная поляна

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2021

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происшествия, сочи, ксения собчак, адлер, красная поляна