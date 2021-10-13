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Парагвай начнет прививать от COVID-19 детей старше шести лет
Парагвай начнет прививать от COVID-19 детей старше шести лет - РИА Новости, 13.10.2021
Парагвай начнет прививать от COVID-19 детей старше шести лет
Парагвай до конца года начнет вакцинацию детей в возрасте от шести лет, а также иммунизацию третьей дозой отдельных категорий граждан, сообщил глава минздрава... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T17:24
2021-10-13T17:24
2021-10-13T17:26
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 окт – РИА Новости. Парагвай до конца года начнет вакцинацию детей в возрасте от шести лет, а также иммунизацию третьей дозой отдельных категорий граждан, сообщил глава минздрава страны Хулио Борба."Мы начнем предоставлять третью дозу вакцины гражданам старше 50 лет со сниженным иммунитетом и сотрудникам здравоохранения. До конца года планируется распространить вакцинацию на детей от шести лет. Это мы хотим сделать до конца года", - сказал он.Также будет начата вакцинация подростков в возрасте 12-17 лет без сопутствующих заболеваний.Заявление министра транслировалось в Twitter ведомства.В Парагвае зарегистрировано 460 244 случаев заболевания коронавирусом, скончались 16 207 пациентов.
https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754377681.html
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в мире, парагвай, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:24 13.10.2021 (обновлено: 17:26 13.10.2021)
Парагвай начнет прививать от COVID-19 детей старше шести лет
Парагвай до конца года начнет прививать от COVID-19 детей старше шести лет