https://ria.ru/20211013/vaktsinatsiya-1754423022.html

Парагвай начнет прививать от COVID-19 детей старше шести лет

Парагвай начнет прививать от COVID-19 детей старше шести лет - РИА Новости, 13.10.2021

Парагвай начнет прививать от COVID-19 детей старше шести лет

Парагвай до конца года начнет вакцинацию детей в возрасте от шести лет, а также иммунизацию третьей дозой отдельных категорий граждан, сообщил глава минздрава... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T17:24

2021-10-13T17:24

2021-10-13T17:26

распространение коронавируса

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парагвай

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 окт – РИА Новости. Парагвай до конца года начнет вакцинацию детей в возрасте от шести лет, а также иммунизацию третьей дозой отдельных категорий граждан, сообщил глава минздрава страны Хулио Борба."Мы начнем предоставлять третью дозу вакцины гражданам старше 50 лет со сниженным иммунитетом и сотрудникам здравоохранения. До конца года планируется распространить вакцинацию на детей от шести лет. Это мы хотим сделать до конца года", - сказал он.Также будет начата вакцинация подростков в возрасте 12-17 лет без сопутствующих заболеваний.Заявление министра транслировалось в Twitter ведомства.В Парагвае зарегистрировано 460 244 случаев заболевания коронавирусом, скончались 16 207 пациентов.

https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754377681.html

парагвай

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в мире, парагвай, коронавирус covid-19, коронавирус в россии