Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211013/vaktsinatsiya-1754381184.html
В Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных сфер
В Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных сфер - РИА Новости, 13.10.2021
В Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных сфер
Обязательная вакцинация для сотрудников ряда сфер, в том числе образования, здравоохранения, обслуживания, услуг, досуга и других, введена в Ульяновской... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:35
2021-10-13T14:53
распространение коронавируса
общество
ульяновская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/71/1319697165_0:210:2001:1335_1920x0_80_0_0_d595cb0ca7071eec08930d75738bf374.jpg
САМАРА, 13 окт – РИА Новости. Обязательная вакцинация для сотрудников ряда сфер, в том числе образования, здравоохранения, обслуживания, услуг, досуга и других, введена в Ульяновской области, следует из постановления регионального управления Роспотребнадзора.Постановление главного государственного санитарного врача по Ульяновской области Елены Дубовицкой от 12 октября опубликовано в среду на сайте ведомства.Кроме того, документ вводит обязательную вакцинацию для сотрудников организаций, работающих в сфере обслуживания, а именно торговли, клиентских подразделений кредитно-финансовых организаций, общественного питания, общественного транспорта, такси, курьерской деятельности, оказывающих услуги связи, страховые, гостиничные, туристические и бытовые услуги.Также будут обязаны вакцинироваться работники МФЦ, театров, кинотеатров, концертных и выставочных залов, музеев и библиотек, а также сотрудники организаций, работающих в сфере досуга, ЖКХ, энергетики и оказания юридических и нотариальных услуг. Кроме того, обязательная вакцинация введена для государственных и гражданских служащих, работников органов власти и подведомственных им организаций.Согласно тексту документа, не менее 80% от общей численности сотрудников должны быть привиты первым компонентом или однокомпонентной вакциной в срок до 15 ноября, вторым компонентом - до 15 декабря.В Ульяновской области лабораторно подтвержден 87 521 случай заражения, в том числе 357 за последние сутки, скончались 2760 человек с COVID-19, выздоровели 76 806 человек.
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752669266.html
https://ria.ru/20211002/moshennichestvo-1752804121.html
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/71/1319697165_0:0:1781:1335_1920x0_80_0_0_4e72a3116e7a2948abc16ecbf4f94422.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, ульяновская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество
14:35 13.10.2021 (обновлено: 14:53 13.10.2021)
 
В Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных сфер

В Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию 80% работников отдельных сфер

© Fotolia / myskina6Вид Ульяновска
Вид Ульяновска - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Fotolia / myskina6
Читать ria.ru в
САМАРА, 13 окт – РИА Новости. Обязательная вакцинация для сотрудников ряда сфер, в том числе образования, здравоохранения, обслуживания, услуг, досуга и других, введена в Ульяновской области, следует из постановления регионального управления Роспотребнадзора.
Постановление главного государственного санитарного врача по Ульяновской области Елены Дубовицкой от 12 октября опубликовано в среду на сайте ведомства.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации… в следующих сферах: образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания", - говорится в тексте постановления.
Кроме того, документ вводит обязательную вакцинацию для сотрудников организаций, работающих в сфере обслуживания, а именно торговли, клиентских подразделений кредитно-финансовых организаций, общественного питания, общественного транспорта, такси, курьерской деятельности, оказывающих услуги связи, страховые, гостиничные, туристические и бытовые услуги.
Также будут обязаны вакцинироваться работники МФЦ, театров, кинотеатров, концертных и выставочных залов, музеев и библиотек, а также сотрудники организаций, работающих в сфере досуга, ЖКХ, энергетики и оказания юридических и нотариальных услуг. Кроме того, обязательная вакцинация введена для государственных и гражданских служащих, работников органов власти и подведомственных им организаций.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 14:32Распространение коронавируса
Губернатор Свердловской области назвал альтернативу обязательной вакцинации
Согласно тексту документа, не менее 80% от общей численности сотрудников должны быть привиты первым компонентом или однокомпонентной вакциной в срок до 15 ноября, вторым компонентом - до 15 декабря.
В Ульяновской области лабораторно подтвержден 87 521 случай заражения, в том числе 357 за последние сутки, скончались 2760 человек с COVID-19, выздоровели 76 806 человек.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 16:03
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с QR-кодами для прививок
 
Распространение коронавирусаОбществоУльяновская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:04Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 19 человек
04:48Обвинители утверждают, что Парнас умышленно нарушил законы США, сообщила WP
04:22Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией
04:19Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике
04:00Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
03:57Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
03:50Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
03:36Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
03:36Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину
03:32Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения
03:28России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
03:21Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания
03:19Премьер Турецкой республики Северного Кипра подал в отставку
03:19США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты
03:18Специалист рассказал, сколько нужно хранить платежки за квартиру
03:11Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России
03:08Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
03:05Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
03:01Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
03:00Новые материалы для водородной энергетики создали в России
Лента новостейМолния