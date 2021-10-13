https://ria.ru/20211013/vaktsinatsiya-1754381184.html
В Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных сфер
В Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных сфер - РИА Новости, 13.10.2021
В Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных сфер
Обязательная вакцинация для сотрудников ряда сфер, в том числе образования, здравоохранения, обслуживания, услуг, досуга и других, введена в Ульяновской... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:35
2021-10-13T14:35
2021-10-13T14:53
распространение коронавируса
общество
ульяновская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
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САМАРА, 13 окт – РИА Новости. Обязательная вакцинация для сотрудников ряда сфер, в том числе образования, здравоохранения, обслуживания, услуг, досуга и других, введена в Ульяновской области, следует из постановления регионального управления Роспотребнадзора.Постановление главного государственного санитарного врача по Ульяновской области Елены Дубовицкой от 12 октября опубликовано в среду на сайте ведомства.Кроме того, документ вводит обязательную вакцинацию для сотрудников организаций, работающих в сфере обслуживания, а именно торговли, клиентских подразделений кредитно-финансовых организаций, общественного питания, общественного транспорта, такси, курьерской деятельности, оказывающих услуги связи, страховые, гостиничные, туристические и бытовые услуги.Также будут обязаны вакцинироваться работники МФЦ, театров, кинотеатров, концертных и выставочных залов, музеев и библиотек, а также сотрудники организаций, работающих в сфере досуга, ЖКХ, энергетики и оказания юридических и нотариальных услуг. Кроме того, обязательная вакцинация введена для государственных и гражданских служащих, работников органов власти и подведомственных им организаций.Согласно тексту документа, не менее 80% от общей численности сотрудников должны быть привиты первым компонентом или однокомпонентной вакциной в срок до 15 ноября, вторым компонентом - до 15 декабря.В Ульяновской области лабораторно подтвержден 87 521 случай заражения, в том числе 357 за последние сутки, скончались 2760 человек с COVID-19, выздоровели 76 806 человек.
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
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общество, ульяновская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество
14:35 13.10.2021 (обновлено: 14:53 13.10.2021)
В Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных сфер
В Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию 80% работников отдельных сфер
САМАРА, 13 окт – РИА Новости.
Обязательная вакцинация для сотрудников ряда сфер, в том числе образования, здравоохранения, обслуживания, услуг, досуга и других, введена в Ульяновской области
, следует из постановления регионального управления Роспотребнадзора
.
Постановление главного государственного санитарного врача по Ульяновской области Елены Дубовицкой от 12 октября опубликовано в среду на сайте ведомства.
"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации… в следующих сферах: образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания", - говорится в тексте постановления.
Кроме того, документ вводит обязательную вакцинацию для сотрудников организаций, работающих в сфере обслуживания, а именно торговли, клиентских подразделений кредитно-финансовых организаций, общественного питания, общественного транспорта, такси, курьерской деятельности, оказывающих услуги связи, страховые, гостиничные, туристические и бытовые услуги.
Также будут обязаны вакцинироваться работники МФЦ, театров, кинотеатров, концертных и выставочных залов, музеев и библиотек, а также сотрудники организаций, работающих в сфере досуга, ЖКХ, энергетики и оказания юридических и нотариальных услуг. Кроме того, обязательная вакцинация введена для государственных и гражданских служащих, работников органов власти и подведомственных им организаций.
Согласно тексту документа, не менее 80% от общей численности сотрудников должны быть привиты первым компонентом или однокомпонентной вакциной в срок до 15 ноября, вторым компонентом - до 15 декабря.
В Ульяновской области лабораторно подтвержден 87 521 случай заражения, в том числе 357 за последние сутки, скончались 2760 человек с COVID-19, выздоровели 76 806 человек.