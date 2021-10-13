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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211013/vaktsinatsiya-1754365020.html
В Оренбуржье введут обязательную вакцинацию для некоторых профессий
В Оренбуржье введут обязательную вакцинацию для некоторых профессий - РИА Новости, 13.10.2021
В Оренбуржье введут обязательную вакцинацию для некоторых профессий
Обязательную вакцинацию от коронавируса работников торговли, общепита, сферы культуры, банков, почты и госслужащих введут в Оренбуржье, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:34
2021-10-13T13:34
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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УФА, 13 окт - РИА Новости. Обязательную вакцинацию от коронавируса работников торговли, общепита, сферы культуры, банков, почты и госслужащих введут в Оренбуржье, сообщает пресс-служба правительства области."Региональный Роспотребнадзор готовит документ, которым в Оренбуржье будет введена обязательная вакцинация для сотрудников сфер, связанных с постоянными социальными контактами: это работники торговли, общепита, сферы культуры, банков, почты, муниципальные и госслужащие", - говорится в сообщении.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:34 13.10.2021
 
В Оренбуржье введут обязательную вакцинацию для некоторых профессий

В Оренбуржье введут обязательную вакцинацию для работников общепита и госслужащих

© Фото : пресс-службы правительства МОВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Фото : пресс-службы правительства МО
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УФА, 13 окт - РИА Новости. Обязательную вакцинацию от коронавируса работников торговли, общепита, сферы культуры, банков, почты и госслужащих введут в Оренбуржье, сообщает пресс-служба правительства области.
"Региональный Роспотребнадзор готовит документ, которым в Оренбуржье будет введена обязательная вакцинация для сотрудников сфер, связанных с постоянными социальными контактами: это работники торговли, общепита, сферы культуры, банков, почты, муниципальные и госслужащие", - говорится в сообщении.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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