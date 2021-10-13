https://ria.ru/20211013/vaktsinatsiya-1754365020.html

В Оренбуржье введут обязательную вакцинацию для некоторых профессий

В Оренбуржье введут обязательную вакцинацию для некоторых профессий - РИА Новости, 13.10.2021

В Оренбуржье введут обязательную вакцинацию для некоторых профессий

Обязательную вакцинацию от коронавируса работников торговли, общепита, сферы культуры, банков, почты и госслужащих введут в Оренбуржье, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:34

2021-10-13T13:34

2021-10-13T13:34

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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УФА, 13 окт - РИА Новости. Обязательную вакцинацию от коронавируса работников торговли, общепита, сферы культуры, банков, почты и госслужащих введут в Оренбуржье, сообщает пресс-служба правительства области."Региональный Роспотребнадзор готовит документ, которым в Оренбуржье будет введена обязательная вакцинация для сотрудников сфер, связанных с постоянными социальными контактами: это работники торговли, общепита, сферы культуры, банков, почты, муниципальные и госслужащие", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211013/vaktsinatsiya-1754322058.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии