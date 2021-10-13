https://ria.ru/20211013/vaktsinatsiya-1754305772.html

На Чукотке ввели обязательную вакцинацию для работников ряда сфер

На Чукотке ввели обязательную вакцинацию для работников ряда сфер - РИА Новости, 13.10.2021

На Чукотке ввели обязательную вакцинацию для работников ряда сфер

Обязательная вакцинация для сотрудников ряда сфер деятельности, в том числе сферы обслуживания, рыболовства, здравоохранения и других, введена на Чукотке,... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T05:48

2021-10-13T05:48

2021-10-13T05:48

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

чукотка

чукотский автономный округ

коронавирус в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости. Обязательная вакцинация для сотрудников ряда сфер деятельности, в том числе сферы обслуживания, рыболовства, здравоохранения и других, введена на Чукотке, следует из постановления регионального управления Роспотребнадзора.Постановление главного государственного санитарного врача по Чукотскому автономному округу Антона Семенихина от 12 октября опубликовано на сайте ведомства.Также документ обязывает вакцинироваться работников сфер физической культуры и спорта, экскурсионной, выставочной деятельности, сервиса, оказания услуг населению, пищевой промышленности, рыболовства, береговых рыбоперерабатывающих предприятий, холодильных терминалов, имеющих контакт с рыбопродукцией, сфер строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, промышленных предприятий, административно-управленческой и офисной деятельности, в том числе в клиентских подразделений МФЦ, финансовых организаций.Кроме того, вакцинация обязательна для государственных и гражданских служащих, работников органов власти и местного самоуправления региона.Уточняется, что руководителям департаментов, ведомств, предприятий, организаций нужно организовать проведение прививок не менее 80% от общей численности сотрудников первым компонентом до 1 ноября, вторым компонентом - до 22 ноября. Роспотребнадзор постановил отстранить от работы и перевести на дистанционный режим работы со 2 ноября лиц, не получивших ни одного компонента вакцины, с 23 ноября - не имеющих законченного курса вакцинации.В постановлении говорится, что коэффициент распространения инфекции на Чукотке не снижается и составляет 1,0.

https://radiosputnik.ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754235511.html

https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754288032.html

чукотка

чукотский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, чукотка, чукотский автономный округ, коронавирус в россии