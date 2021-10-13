https://ria.ru/20211013/vaktsinatsiya-1754305772.html
На Чукотке ввели обязательную вакцинацию для работников ряда сфер
На Чукотке ввели обязательную вакцинацию для работников ряда сфер - РИА Новости, 13.10.2021
На Чукотке ввели обязательную вакцинацию для работников ряда сфер
Обязательная вакцинация для сотрудников ряда сфер деятельности, в том числе сферы обслуживания, рыболовства, здравоохранения и других, введена на Чукотке,... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T05:48
2021-10-13T05:48
2021-10-13T05:48
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
чукотка
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коронавирус в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости. Обязательная вакцинация для сотрудников ряда сфер деятельности, в том числе сферы обслуживания, рыболовства, здравоохранения и других, введена на Чукотке, следует из постановления регионального управления Роспотребнадзора.Постановление главного государственного санитарного врача по Чукотскому автономному округу Антона Семенихина от 12 октября опубликовано на сайте ведомства.Также документ обязывает вакцинироваться работников сфер физической культуры и спорта, экскурсионной, выставочной деятельности, сервиса, оказания услуг населению, пищевой промышленности, рыболовства, береговых рыбоперерабатывающих предприятий, холодильных терминалов, имеющих контакт с рыбопродукцией, сфер строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, промышленных предприятий, административно-управленческой и офисной деятельности, в том числе в клиентских подразделений МФЦ, финансовых организаций.Кроме того, вакцинация обязательна для государственных и гражданских служащих, работников органов власти и местного самоуправления региона.Уточняется, что руководителям департаментов, ведомств, предприятий, организаций нужно организовать проведение прививок не менее 80% от общей численности сотрудников первым компонентом до 1 ноября, вторым компонентом - до 22 ноября. Роспотребнадзор постановил отстранить от работы и перевести на дистанционный режим работы со 2 ноября лиц, не получивших ни одного компонента вакцины, с 23 ноября - не имеющих законченного курса вакцинации.В постановлении говорится, что коэффициент распространения инфекции на Чукотке не снижается и составляет 1,0.
https://radiosputnik.ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754235511.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, чукотка, чукотский автономный округ, коронавирус в россии
На Чукотке ввели обязательную вакцинацию для работников ряда сфер
На Чукотке ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда сфер
ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости.
Обязательная вакцинация для сотрудников ряда сфер деятельности, в том числе сферы обслуживания, рыболовства, здравоохранения и других, введена на Чукотке
, следует из постановления регионального управления Роспотребнадзора
.
Постановление главного государственного санитарного врача по Чукотскому автономному округу
Антона Семенихина от 12 октября опубликовано на сайте ведомства.
"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации… в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, транспорта, культуры (театры, кинотеатры, концертные залы и т.п.)", - говорится в тексте постановления.
Также документ обязывает вакцинироваться работников сфер физической культуры и спорта, экскурсионной, выставочной деятельности, сервиса, оказания услуг населению, пищевой промышленности, рыболовства, береговых рыбоперерабатывающих предприятий, холодильных терминалов, имеющих контакт с рыбопродукцией, сфер строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, промышленных предприятий, административно-управленческой и офисной деятельности, в том числе в клиентских подразделений МФЦ, финансовых организаций.
Кроме того, вакцинация обязательна для государственных и гражданских служащих, работников органов власти и местного самоуправления региона.
Уточняется, что руководителям департаментов, ведомств, предприятий, организаций нужно организовать проведение прививок не менее 80% от общей численности сотрудников первым компонентом до 1 ноября, вторым компонентом - до 22 ноября. Роспотребнадзор постановил отстранить от работы и перевести на дистанционный режим работы со 2 ноября лиц, не получивших ни одного компонента вакцины, с 23 ноября - не имеющих законченного курса вакцинации.
В постановлении говорится, что коэффициент распространения инфекции на Чукотке не снижается и составляет 1,0.